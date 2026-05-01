Nissan Qashqai als Sondermodell „N-Tec“ mit 2000 Euro Preisvorteil erhältlich

Nissan ergänzt das Angebot für sein Crossover-Modell Qashqai: Der Reihe ist nun auch als Sondermodell N-Tec erhältlich. Kunden profitieren laut den Franzosen von einem Mehr an Komfort und Technik, einem Preisvorteil von bis zu 2000 Euro sowie null Prozent Zinsen und null Euro Anzahlung bei Finanzierungs- oder Leasingverträgen.

Der Qashqai N-Tec kombiniert die Highlights der Ausstattungslinie N-Connecta, wie das NissanConnect-Infotainmentsystem mit 12,3-Zoll-Touchscreen und kabelloser Smartphone-Integration via Apple CarPlay und Android Auto, den Around View Monitor für 360°-Rundumsicht und die 18‑Zoll‑Leichtmetallfelgen, mit einem Plus an Komfort.

Ergänzt wird das Qashqai-Sondermodell N-Tec mit einem Winterpaket, das aus einer beheizbaren Frontscheibe, einem beheizbaren Lenkrad und beheizbaren Vordersitzen besteht. Zudem ist ein 17-Zoll-Ersatzrad beziehungsweise 18-Zoll für den e‑Power-Hybridantrieb mit an Bord.

Die Preise für den Nissan Qashqai N-Tec starten bei 39.450 Euro. Mit e‑Power-Hybridantrieb geht es bei 42.150 Euro los.