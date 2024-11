Tesla erhöht Gehälter in deutscher Fabrik um 4 Prozent

Die deutsche Tesla-Fabrik in Brandenburg war zuletzt wegen mutmaßlich schlechter Arbeitsbedingungen und dadurch bedingtem hohen Krankenstand in den Schlagzeilen. Über die jüngste Meldung zu dem Standort werden sich die Beschäftigten freuen: Sie bekommen künftig mehr Geld.

Die rund 12.000 Mitarbeiter in der Gemeinde Grünheide nahe Berlin erhalten vom 1. November an vier Prozent mehr Gehalt. Das gab die Geschäftsführung der Tesla-Fabrik auf einer Mitarbeiterversammlung bekannt. Ebenfalls zum Monatsanfang hat das Unternehmen 500 Leiharbeiter vor den Toren Berlins in feste Arbeitsverhältnisse übernommen.

„Für unsere Belegschaft sind das zwei besonders erfreuliche Nachrichten, zumal in Zeiten, in denen in vielen Betrieben der deutschen Automobilindustrie über Stellenabbau und Werksschließungen gesprochen wird“, sagte Personalchef Erik Demmler laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ).

Für die Beschäftigten in der Produktion handele es sich schon um die zweite Gehaltsanpassung im laufenden Jahr, nachdem die Entgelte im Februar bezogen auf das Jahresentgelt pauschal um 2500 Euro angehoben wurden. „Bei uns geht keiner unter 40.000 Euro nach Hause, auch ein ungelernter Mitarbeiter in der Fertigung“, sagte Werkleiter André Thierig der FAZ. „Da sehen wir uns im Vergleich mit einem Tarifvertrag sehr gut aufgestellt.“

Die IG Metall sei nicht in die Entscheidungen über Gehaltsanpassungen involviert gewesen, erklärte das Unternehmen. Auch zur Übernahme der Leiharbeiter habe es keine Gespräche mit der Gewerkschaft gegeben.

Bei Tesla in Grünheide gibt es weiter keinen Tarifvertrag, nachdem die IG Metall bei der Betriebsratswahl im Frühling die Mehrheit verpasste und den Vorsitz in dem Gremium einer als managementfreundlich eingestuften Liste überlassen musste. „Wir brauchen diese Gleichmacherei nicht, wir wollen uns auch in Zukunft darauf konzentrieren, was gut für den Standort und gut für die Belegschaft ist“, so Thierig zu den Forderungen der IG Metall nach einem Tarifvertrag.