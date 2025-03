BYD bekräftigt Europa-Expansion: „Wir müssen hier Wurzeln schlagen“

Maria Grazia Davino hat seit wenigen Wochen beim chinesischen Stromer-Hersteller BYD als Geschäftsführerin die Verantwortung für Deutschland, Österreich, die Schweiz, Polen und Tschechien. Bisher läuft die Europaexpansion für das Unternehmen nicht wie erhofft, die Verkaufszahlen sind noch gering. Das Unternehmen gibt sich aber optimistisch.

Aktuell sind BYD-Modelle nur in 28 Autohäusern erhältlich. Das soll sich ändern. „Zunächst auf 120 – aber dann ist noch lange nicht Schluss“, erklärte Davino kürzlich auf der Automobilwoche-Konferenz. Doch vorher müssten die Grundlagen geschaffen werden, denn BYD müsse „Wurzeln schlagen“. In einem neuen Markt Fuß zu fassen, brauche Zeit.

„Ich habe eine neue Herausforderung gesucht und mich jahrelang auf das Management in Europa vorbereitet“, so die Managerin. „Ich kenne die Händler, die Stakeholder und habe ein starkes Netzwerk.“ Davino kann bei ihrer Arbeit auf ein wachsendes Modellprogramm zurückgreifen, bestehend vor allem aus Elektroautos. Produziert wird in Zukunft auch in Europa in einem neuen Werk in Ungarn, weitere Standorte könnten folgen.

2024 gingen die Neuzulassungen von BYD in Deutschland um rund 30 Prozent auf 2.900 Fahrzeuge zurück. Wie viele Autos die Chinesen 2025 verkaufen wollen, wird nicht spezifiziert. „Magic kann ich nicht“, sagte Davino. Ihr Fokus liege auf nachhaltigem Wachstum. Die Managerin ist zuversichtlich: „Es gibt nichts, was unmöglich ist, in diesem Konzern.“

BYD wolle den Markt „mit langem Atem und mit viel Demut für uns entwickeln“, so Davino gegenüber dem Portal Electrified. „Das braucht Zeit, das wird vielleicht Jahre dauern. Doch wir sind unermüdlich und gehen mit Vollgas an diese Aufgabe.“

BYD sei dabei nicht angetreten, um der günstigste Anbieter zu sein. „Wir bieten starke Produkte mit innovativen Technologien an. Unsere Fahrzeuge sind schon in den Basisversionen außergewöhnlich gut ausgestattet“, unterstrich die Managerin. Deshalb müsse man die Preise ausstattungsbereinigt betrachten und bewerten.

BYD (Build Your Dreams) hat als Batteriehersteller angefangen, baut seit einigen Jahren aber auch eigene Fahrzeuge mit Plug-in-Hybrid- sowie reinem Elektroantrieb. Das Firmengeflecht zeichnet sich durch eine vertikale Integration aus, welche dem Konzern eine hohe Wettbewerbsfähigkeit ermöglicht. Weltweit gesehen ist man schon sehr erfolgreich, im letzten Jahr konnte BYD fast Tesla als volumenstärksten Elektroautobauer ablösen. Noch verkaufte die Gruppe dabei den Großteil der Stromer im Heimatmarkt.