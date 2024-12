Elektroauto-Produktion in Deutschland im Oktober mit neuem Rekord-Monat

Im November erreichte die Pkw-Inlandsproduktion 404.800 Einheiten – das war 1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, meldet der Autoverband VDA. In den ersten elf Monaten stieg die Fertigung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ebenfalls 1 Prozent auf knapp 3,9 Millionen Pkw. Im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 liegt die Produktion der ersten elf Monaten des aktuellen Jahres jedoch um 12 Prozent unter dem damaligen Wert.

Nun liegen auch die detaillierten Produktionsdaten für den Monat Oktober vor, und zwar aufgeschlüsselt nach Antrieben. Sie zeigen: In dem Monat wurden so viele E-Autos in Deutschland produziert wie in keinem Monat zuvor. Im neuen Rekordmonat wurden in Deutschland 143.200 E-Pkw gefertigt, 38 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Dabei rollten 109.400 rein batteriebetriebene Fahrzeuge (BEV) und 33.800 Plug-in-Hybride (PHEV) von den Bändern der Produktionsstätten in Deutschland.

Damit stieg die Produktion von BEV gegenüber dem Vorjahresmonat um 54 Prozent, die von PHEV um 4 Prozent. Der Elektro-Anteil an der Gesamtproduktion lag im Oktober bei 38 Prozent und damit ebenfalls so hoch wie noch nie. Insgesamt wurden in den ersten elf Monaten dieses Jahr bislang 5 Prozent mehr Elektro-Pkw als im Vorjahr produziert (1,1 Mio. Einheiten).

Auch der Export stieg im Monat November leicht: Es wurden 300.900 fabrikneue Pkw aus Produktionsstätten in Deutschland exportiert, ein Plus von 2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Betrachtet man die Entwicklung seit Jahresbeginn, so ist ein Zuwachs von 3 Prozent auf 3,0 Millionen Pkw zu verzeichnen, die an Kunden in aller Welt ausgeliefert wurden. Allerdings: Der Export befindet sich nach den ersten elf Monaten des Jahres noch 9 Prozent unter dem Vorkrisenniveau des Jahres 2019.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat wurden im November dieses Jahres 4 Prozent mehr Bestellungen aus dem Inland registriert. In den ersten elf Monaten legten die Inlandsaufträge um 10 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum zu. Der volumenstärkere ausländische Auftragseingang lag im November hingegen 5 Prozent unterhalb des Vorjahresniveaus. Im bisherigen Jahresverlauf stieg er im Vergleich mit dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um knapp 1 Prozent. Insgesamt wurden in den ersten elf Monaten dieses Jahres knapp 2 Prozent mehr Aufträge registriert als im selben Zeitraum des Vorjahres.

Neuzulassungen

Im November lagen die Neuzulassungen auf dem deutschen Pkw-Markt mit 244.500 Einheiten nahezu auf dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Januar bis November registrierten die deutschen Zulassungsstellen insgesamt 2,6 Millionen Fahrzeuge. Im aktuellen Jahresverlauf liegt der deutsche Pkw-Markt damit weiterhin auf Vorjahresniveau (± 0 Prozent). Damit sieht der VDA seine zu Jahresbeginn gegebene Prognose von 2,8 Millionen Pkw für den deutschen Pkw-Markt bestätigt. Der Vergleich zum Vorkrisenniveau fällt allerdings weiterhin deutlich negativ aus: Der deutsche Pkw-Markt liegt aktuell noch 22 Prozent unter dem Volumen des Jahres 2019 (Jan.-Nov.) zurück.

Die Verkäufe von BEV lagen im November erneut unter den Vorjahreswerten: 35.170 neu registrierte Einheiten entsprechen einem Minus von 22 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Währenddessen erholte sich der Markt für PHEV im abgelaufenen Monat weiter: Im November 2024 wurden 20.600 PHEV neu zugelassen und damit 14 Prozent mehr als noch im November 2023.

Der Elektromarkt insgesamt ging im abgelaufenen Monat um 12 Prozent auf ein Niveau von 55.790 Fahrzeuge zurück. Ein Blick auf den bisherigen Jahresverlauf zeigt: Während die BEV in den ersten elf Monaten insgesamt um 26 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum zurückgingen, wuchs der Markt für PHEV um 9 Prozent. Aus diesen gegensätzlichen Entwicklungen resultiert von Januar bis einschließlich November insgesamt ein Rückgang des Elektromarkts um 17 Prozent auf rund 520.000 Einheiten.