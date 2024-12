Schneller Markthochlauf der E-Mobilität mit aktuellen Modellen schwer realisierbar

Mit dem derzeit verfügbaren Modellangebot in Deutschland ist laut einer Auswertung ein schneller Markthochlauf der Elektromobilität nur schwer realisierbar. Zwar steigt die Zahl der batterieelektrischen Fahrzeugmodelle im Vergleich zum Vorjahr auf nunmehr 134 Modelle an (Gesamtjahr 2023: 105 Modelle). Allerdings machen SUV über die Hälfte (56,7 % bzw. 73 Modelle) aus, während sich das Modellangebot in den für den Hochlauf wichtigen Fahrzeugklassen Minis und Kleinwagen reduziert.

Gleichzeitig steigen die Anschaffungspreise für E-Autos. Der an den Neuzulassungen gewichtete durchschnittliche Fahrzeugpreis (Listenpreis ohne Sonderausstattung und Aktionspreise) erhöht sich im Vergleich zum Gesamtjahr 2023 um 3.976 Euro beziehungsweise 7,5 Prozent auf 56.669 Euro (ohne Abzug von Förderung). Im Mittel steigen jedoch sowohl die Reichweite der Modelle auf 463 Kilometer nach WLTP-Norm als auch die Ladeleistungen auf 156 kW.

Im Unterschied dazu sind in China die Preise für die zulassungstärksten batterieelektrischen Pkw im Vergleich zum Vorjahr um durchschnittlich 5 Prozent gesunken. Das sind die zentralen Ergebnisse des aktuellen „Electromobility Report 2024/2025“ des Center of Automotive Management (CAM), der die Modellangebote in Deutschland und China analysiert. Für das Jahr 2025 erwartet das CAM „eine erhebliche Belebung der Marktdynamik“ von Elektrofahrzeugen in Deutschland aufgrund der verschärften CO2-Flottengrenzwerte in der EU. Gleichzeitig wird mit einer deutlichen Senkung der Neuwagenpreise gerechnet.

Im Einzelnen ergeben sich auf Basis der Marktsegmentanalyse des gesamten Angebots von 134 Elektromodellen in Deutschland folgende Ergebnisse: Der Preis für die Einstiegsmodelle liegt im gewichteten Mittel in Deutschland bei 47.209 Euro (+3,8 % zu 2023). Ein Grund für den Anstieg der volumengewichteten Durchschnittspreise liegt im wachsenden Angebot an SUV und dem Rückgang kleinerer Modelle. SUV sind im Schnitt höherpreisig als Minis oder Kleinwagen und dominieren den Markt mit einem Anteil von knapp 56,6 Prozent an den Neuzulassungen von rein batteriebetriebenen E-Autos (BEV). Die mittleren SUV stellen mit 121.261 verkauften Einheiten fast 46 Prozent des Segments, im Jahr 2023 waren es 43 Prozent (Jan.-Nov.). Insgesamt ist die Zahl der Elektro-SUV im Vergleich zum Vorjahr von 48 auf 73 BEV-Modelle gestiegen.

Die Zahl der elektrischen Minis und Kleinwagen ist hingegen von 12 auf 7 Modelle gesunken. Der Marktanteil in diesen Segmenten liegt nur bei 7,3 Prozent an den BEV-Neuzulassungen (Jan-Sept.). Die Kompaktklasse bleibt preisstabil zum Vorjahr und kommt mit weiterhin 11 Modellen auf einen BEV-Neuzulassungsanteil von 16,7 Prozent nach drei Quartalen des Jahres 2024. Gleichwohl sind die Reichweiten der BEV-Modelle deutlich gestiegen. Im Mittel kommen die 134 derzeit in Deutschland angebotenen Modelle auf eine WLTP-Reichweite von 438 (Einstiegsvarianten) bis 490 Kilometern (Top-Varianten). Auch die Ladeleistung liegt mit Mittel zwischen 139 (Einstiegsvariante) und 173 kW (Top-Varianten).

Verbrenner sind günstiger als Stromer

Die Anschaffungspreise von reinen E-Modellen sind im Vergleich zu den Benzin- und Dieselfahrzeugen deutlich teurer. Das zeigt der Vergleich der Listenpreise der günstigsten Einstiegsmodelle nach Antriebsart als auch die volumengewichteten Durchschnittspreise von ausgewählten Herstellern (ohne Plug-in-Hybride). Besonders groß ist der Unterschied bei der Mercedes-Benz Group und dem Volkswagen-Konzern: Bei Mercedes-Benz liegt die Differenz bei etwa 16.000 Euro, bei der Volkswagen Group bei rund 14.000 Euro.

Stellantis weist eine Differenz von knapp 9.000 Euro auf, während BMW bei den Einstiegsmodellen beider Antriebsarten nahezu gleiche Preise hat. Hier wirkt sich insbesondere die Marke Mini aus, die mit dem Mini Cooper ein günstiges Elektro-Modell im Portfolio hat. Bei chinesischen Herstellern, die auf dem deutschen Markt aktiv sind, bleibt die Differenz zwischen einem Einstiegs-Verbrenner und einem Einstiegs-BEV mit etwa 13.000 Euro weiterhin hoch.

Die Anschaffungspreise spielen für den Markthochlauf der Elektromobilität eine entscheidende Rolle. Das veranschaulicht der Vergleich des rückläufigen deutschen Marktes und des stark wachsenden chinesischen Marktes in den Jahren 2023 und 2024 mit den 15 zulassungsstärksten Modellen. In China sind die Preise im Schnitt um rund 5 Prozent gesunken – dies gilt sowohl für Einstiegs- als auch für Topmodelle. In Deutschland hingegen stiegen die Preise der zulassungsstärksten Modelle im Durchschnitt um mehr als 10,6 Prozent, wobei die Preiserhöhung bei Einstiegsmodellen 6,5 Prozent und bei Topvarianten 14,5 Prozent beträgt.

„Während sich die Reichweite und Ladeleistung von Elektromodellen relativ gut entwickeln, krankt der Markthochlauf der Elektromobilität in Deutschland wesentlich an wettbewerbsfähigen Anschaffungspreisen im Vergleich zu Verbrennern“, so Studienleiter Stefan Bratzel. „Der weitere Preisanstieg von Elektromodellen ist Gift für die neue Marktphase der Elektromobilität, bei der nach den technikaffinen Early Adoptern nunmehr Kundensegmente mit kleinerem Geldbeutel adressiert werden müssen. In den nächsten Monaten ist mit einer deutlichen Reduzierung der Anschaffungspreise bzw. mit hohen Sonderkonditionen und Rabatten zu rechnen, da die Hersteller ihre Elektrofahrzeugabsätze in Europa deutlich erhöhen müssen, um die sich verschärfenden CO2-Flottenziele zu erreichen.“

Insgesamt werde für die Automobilhersteller die Reduzierung der Herstellkosten von Elektrofahrzeugen ein zentraler Erfolgsfaktor, zumal die globalen Marktführer Tesla und BYD und weitere chinesische Hersteller bereits auf einer deutlich besseren Kostenbasis agierten, so Bratzel.