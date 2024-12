Mercedes-Benz Trucks übergibt eActros 600 an erste Kunden

Der Mercedes-Benz eActros 600 wird seit Ende November in Serie gefertigt, nun meldet der Hersteller die ersten Kundenauslieferungen. Bis Jahresende will Mercedes-Benz Trucks rund 50 Einheiten des vollelektrischen Fernverkehrs-Lkw an Unternehmen in Deutschland übergeben.

Zu den ersten Kunden in Besitz eines eActros 600 gehören August Gschwander Transport, Blue Känguru, Brummer Logistik, Contargo, Contrail-Transport, Denkinger Internationale Spedition, Ralf Reyser Transporte & Logistik, Schade Logistic und die Wessels Holding.

Mercedes-Benz Trucks zählt bisher rund 2.000 feste Bestellungen und eine vierstellige Anzahl von Abnahme-Absichtserklärungen. 50 Einheiten wollen die Stuttgarter noch in diesem Monat übergeben. „Ausschlaggebend für die Auslieferung der Fahrzeuge noch in diesem Jahr ist insbesondere die Förderung durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr für Kunden innerhalb Deutschlands“, erklärt der Konzern. Einige Kunden haben also früh genug bestellt, um noch von der ausgelaufenen Subvention des Bundes zu profitieren. Weitere der ersten gefertigten Serien-eActros sollen vor allem als Vorführfahrzeuge an Niederlassungen und Händler gehen.

„Echter Gamechanger für die Elektrifizierung des Langstreckenverkehrs“

Stina Fagerman, Leiterin Marketing, Vertrieb und Services Mercedes-Benz Trucks: „Mit seiner 500 km Reichweite als 40-Tonner ohne Zwischenladen ist der eActros 600 ein echter Gamechanger für die Elektrifizierung des Langstreckenverkehrs. Mit seiner sehr hohen Energieeffizienz wird der eActros 600 für Flottenbetreiber zudem profitabel sein. Dass wir nun die ersten Serienfahrzeuge an unsere Kunden übergeben, ist für uns und unsere Kunden ein ganz besonderer Meilenstein bei der Transformation hin zum nachhaltigen Güterverkehr.“

Der eActros 600 ist die dritte batterielektrische Lkw-Baureihe, die bei Daimler Truck in Wörth in Serie gefertigt wird. 2021 startete dort der eActros 300/400 für den Verteilerverkehr, 2022 folgte der bauähnliche eEconic für den Kommunaleinsatz. Der jetzt gestartete eActros 600 wird flexibel auf einem Band mit Verbrennern gebaut und ist damit laut dem Portal Electrive der erste elektrische Lkw aus Wörth, dessen kompletter Aufbau in einer Produktionshalle stattfindet. Die beiden kleineren Elektro-Baureihen mit bis zu 27 Tonnen werden weiterhin zum Einbau der E-Komponenten in eine andere Halle gebracht.

Karin Rådström bewirbt den eActros 600 als „Benchmark der Branche“. Die Batteriekapazität von über 600 kWh– sowie eine neue, laut den Ingenieuren besonders effiziente E-Antriebsachse aus eigener Entwicklung ermöglichen eine Reichweite von 500 Kilometern ohne Zwischenladen. Dies werde unter praxisnahen Bedingungen mit 40 Tonnen Gesamtzuggewicht erreicht und könne je nach Fahrweise und Strecke auch deutlich übertroffen werden, so der Hersteller.

Der eActros 600 soll am Tag sogar weit über 1.000 Kilometer zurücklegen können. Zwischenladen während der gesetzlich vorgeschriebenen Fahrerpausen mache dies möglich, sofern die Lademöglichkeiten vorhanden sind. Der eActros 600 soll neben dem CCS-Laden mit bis zu 400 kW später auch das sogenannte Megawattladen (MCS) bieten.