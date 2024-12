DS präsentiert Elektroauto-Flaggschiff N°8 mit bis zu 750 Kilometer Reichweite

Der DS N°8 (sprich: „DS Nummer Acht“) ist das neue Flaggschiff der Pariser Premiummarke aus dem Stellantis-Konzern. Das SUV-Coupé der Oberklasse wird als erstes Fahrzeugmodell von DS ausschließlich mit Elektroantrieb angeboten. Preise werden noch nicht genannt.

Der N°8 ist inspiriert vom 2020 präsentierten Konzeptfahrzeug DS Aero Sport Lounge. Das laut dem Hersteller aerodynamisch besonders effiziente SUV-Coupé ist 4,82 Meter lang, 1,90 Meter breit und 1,58 Meter hoch. Der Luftwiderstandswert (cW) von 0,24 gehöre zu den besten in dieser Fahrzeugklasse. Dadurch sein eine Reichweite von bis zu 750 Kilometern nach WLTP-Zyklus möglich.

Der N°8 basiert auf der Stellantis-Plattform STLA Medium, die in einigen Bereichen modifiziert wurde. Drei Leistungsstufen stehen zur Wahl: Mit 169 kW (230 PS) und 180 kW (245 PS) wird das SUV-Coupé über die Vorderräder angetrieben. Die Topversion mit 257 kW (350 PS) realisiert mit Motoren an beiden Achsen einen elektronisch gesteuerten, variablen Vierradantrieb. Die Höchstgeschwindigkeit ist stets auf 190 km/h limitiert.

Zur Wahl stehen zwei Batteriepakete: DAs Standardakkupack bietet eine nutzbare Kapazität von 74 kWh und ist dem 169-kW-Modell vorbehalten. In den anderen beiden Varianten des neuen N°8 ist eine Batterie mit einer Nettokapazität von 97,2 kWh verbaut, diese wird für das Basismodell als Option angeboten. Das größere Batteriepaket stellt kurzzeitig eine erhöhte Leistung zur Verfügung. So werden beim Vorderradantrieb aus 169 kW (230 PS) nahtlos 191 kW (260 PS) und 180 kW (245 PS) wandeln sich in 206 kW (280 PS). In der Allradversion stehen dann kurzzeitig 276 kW (375 PS) zur Verfügung.

Beide Batteriepakete des N°8 erlauben einen Ladestrom von maximal 160 kW. Bei entsprechender Vorkonditionierung ist die Batterie an einer Schnellladestation innerhalb von 27 Minuten von 20 auf 80 Prozent aufgeladen. Eine Reichweite von 200 Kilometern soll nach einer Ladepause von zehn Minuten wieder zur Verfügung stehen. Bestandteil der Serienausstattung ist ein Bordladegerät für eine Ladeleistung von 11 kW, zu einem späteren Zeitpunkt soll als Option 22-kW-Technik folgen.

Im Cockpit des N°8 sind Soundsystem, Lüftungsschlitze und Ambientebeleuchtung nahtlos in die Armaturentafel integriert. Vertikale Innenleuchten illuminieren die Enden der Armaturentafel und markieren die Position der Türgriffe. Das Lenkrad weist Speichen in X-Form auf. Das zentrale Instrumentendisplay hat eine Bildschirmdiagonale von 10,25 Zoll (26 cm). Der Bildschirm des Multimediasystems in der Mitte der Armaturentafel misst 16 Zoll (41 cm in der Diagonale).

Die vorderen Sitze weisen integrierte Kopfstützen auf. Sie verfügen über Massage-, Kühl- und Heizfunktion. Eine Besonderheit sind die zusätzlichen Luftausströmer im Nackenbereich. Die Sitze im Fond bieten bis zu 30 Grad neigbare Rückenlehnen sowie Kühl- und Heizfunktion.

Die schwebende erscheinende Mittelkonsole trägt den Wahlhebel des Automatikgetriebes, außerdem wie Kristalle gestaltete Bedienelemente für Fahrprogramme und Audiosystem. Ein Ablagefach sowie zusätzlicher Stauraum unter Handballen- sowie Armauflage nehmen Alltagsgegenstände auf. „Die Audioanlage sorgt als Standard mit acht beziehungsweise mit dem neuentwickelten System Electra 3D von FOCAL mit 14 Lautsprechern für exzellenten HiFi-Genuss an Bord“, heißt es. DS wirbt mit Stoffen ohne tierische Inhaltsstoffe und weiteren Umweltmaßnahmen wie dem Ersatz von Chrom durch Lack, gebürstetes Aluminium oder Edelstahl.

Der N°8 ist mit dem weiter entwickelten Betriebssystem DS Iris 2.0 ausgestattet, das per Spracherkennung oder über den Touchscreen in Cockpitmitte bedient wird. Die künstliche Intelligenz ChatGPT ist integriert. Das System enthält die Navigation mit integriertem E-Auto-Routing und in Kombination mit der Smartphone-Applikation MyDS die Funktion e-Routes, mit der sich Fahrten unter Berücksichtigung benötigter Ladestationen planen lassen. Externe Geräte können über vier USB-C-Anschlüsse oder drahtlos per Bluetooth gekoppelt werden. Kompatible Smartphones lassen sich außerdem per Android Auto und Apple CarPlay in das Multimediasystem integrieren.

Zur Serienausstattung zählen unter anderem das elektronisch gesteuerte Fahrwerk DS Active Scan Suspension, das mit Augmented Reality arbeitende DS Extended Head Up Display und DS Pixelvision Scheinwerfer, die adaptives Kurvenlicht, adaptives Fernlicht, Abbiegelicht und Fernlichtassistent in einem Leuchtenelement kombinieren. Der Innenspiegel ist um ein digitales Display ergänzt. Dieses greift auf die Rückfahrkamera zu und generiert auf Wunsch ein Bild, ohne das Sichtfeld beispielsweise durch Passagiere im Fond oder die hinteren Kopfstützen einzuschränken.

Der N°8 bringt serienmäßig eine Palette an elektronischen Fahrerassistenzsystem mit. Die zweite Generation des DS Drive Assist absolviert halbautomatische Spurwechsel. In DS Drive Assist 2.0 integriert sind die adaptive Geschwindigkeitsregelung mit integrierter Stop&Go-Funktion und die vorausschauende Geschwindigkeitsregelanlage. Bestandteil der Sicherheitsausstattung sind unter anderem das Aktive Notbremssystem, der Spurhalteassistent, der aktive Spurwechselassistent, die Multikollisionsbremse, die Aufmerksamkeitswarnung, die Rückfahrkamera Visio Park, das Rundum-Videosystem Vision 360 sowie die Hintere Querverkehrswarnung. Eine Neuheit in der Modellpalette von DS ist das System Wrong Pedal Prevention, das eine Verwechslung von Fahr- und Bremspedal erkennt.