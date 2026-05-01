DS N°8 erhält Plug-&-Charge-Funktion und optionalen 22-kW-Bordlader

Der N°8 (gesprochen „Nummer Acht“) von DS Automobiles wird um zwei Funktionen erweitert, die das elektrische Fahrerlebnis weiter verbessern sollen. Mit Plug & Charge wird das Laden einfacher, da der Vorgang automatisch ohne manuelle Authentifizierung startet – ein Novum im Stellantis-Konzern. Zusätzlich verkürzt der optionale 22-kW-Dreiphasen-Bordlader die Ladezeiten im Alltag.

Plug & Charge ab April für alle N°8

Mit der ins Free2Move-Charge-Ökosystem integrierten Plug-&-Charge-Funktion bietet DS als erste Marke von Stellantis diese Technologie serienmäßig in allen N°8 an, die ab Anfang April 2026 produziert wurden. Das sorge für ein einfaches, nahtloses und sicheres Laden an Schnellladestationen, wirbt das Unternehmen.

Mit Plug & Charge genügt es, den DS N°8 an eine mit dem Free2Move-Charge-Netz kompatible Schnellladesäule anzuschließen und über die Free2Move-Charge-App zu verfügen. Der Ladevorgang startet dann automatisch – ohne weitere Aktionen, ohne Karte, ohne Badge und ohne Einschränkungen. Eine manuelle Identifikation ist nicht mehr erforderlich, alles wird automatisch über das E-Auto gesteuert. Das Fahrzeug integriert dazu ein digitales Zertifikat, das es der Ladesäule ermöglicht, das Nutzerkonto zu identifizieren, den Ladevorgang zu starten und die Abrechnung zu verwalten.

Free2Move Charge bietet laut Stellantis Zugang zu mehr als 1.000.000 Ladepunkten in Europa, darunter über 50.000 mit Plug & Charge kompatible Schnellladestationen. Das Angebot ermögliche es, Stationen zu lokalisieren, deren Leistung zu kennen und Ladevorgänge direkt über die Free2Move-Charge-App zu verwalten.

Neuer optionaler 22-kW-Bordlader

Alle Versionen des N°8 sind bereits serienmäßig mit einem 11-kW-Bordlader ausgestattet. Seit Anfang April bietet das große Elektroauto optional 22-kW-Dreiphasen-Technik, die die Ladezeit reduziert. Damit ausgestattet, kann laut DS etwa das Modell N°8 FWD Long Range mit 97,2-kWh-Batterie den Ladevorgang in 3 Stunden und 20 Minuten bei 22 kW absolvieren, gegenüber 6 Stunden und 10 Minuten bei 11 kW.

Der 22-kW-On-Board-Lader ist optional für die Versionen FWD, FWD Long Range, AWD Long Range sowie für die Ausstattungsniveaus Pallas und Etoile zu einem Preis von 700 Euro erhältlich.