DS N°8 fährt 750 Kilometer ohne Nachladen

DS Automobiles hat mit dem neuen Elektroauto DS N°8 einen Reichweitentest durchgeführt, bei dem zwei Exemplare der Oberklasselimousine ohne Zwischenladung 750 Kilometer zurückgelegt haben. Die Strecke führte von Vélizy nach Biscarrosse über Land- und Hauptstraßen. Am Ziel hatten die Stromer vom Typ FWD Long Range noch mehr als 50 Kilometer Restreichweite, was eine theoretische Gesamtreichweite von über 800 Kilometern ergibt.

Die Fahrtbedingungen entsprachen laut DS realen Szenarien mit Temperaturen zwischen 12 und 19 Grad Celsius und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 54 km/h. Trotz dieser für E-Autos eher anspruchsvollen Bedingungen erreichten die Fahrzeuge einen Verbrauch von 11,7 kWh pro 100 Kilometer. Dieser Wert liegt unter dem offiziellen WLTP-Verbrauch von 12,9 kWh/100 km.

„Es ist nicht mehr die Batterie, die Sie zum Laden zwingt“, sagt Xavier Peugeot, CEO von DS Automobiles. Er bezeichnete den DS N°8 als „Game Changer“ für Langstreckenfahrten mit Elektroautos.

Ergänzend fanden weitere Tests auf Autobahnen in mehreren europäischen Ländern statt. Dort bewältigte der DS N°8 Strecken zwischen 450 und 506 Kilometern ohne Nachladen. Damit bestätigt das Fahrzeug die vom Hersteller angegebene Reichweite von über 500 Kilometern bei Autobahngeschwindigkeit.

Das Elektroauto ist mit einer 97,2 kWh großen Batterie ausgestattet, die von der Automotive Cells Company (ACC) in Frankreich entwickelt und gebaut wurde. Hinter ACC steht die DS-Mutter Stellantis, zusammen mit Mercedes-Benz und der TotalEnergies-Tochter Saft. Die Batterie des DS N°8 erreicht eine Energiedichte von 264 Wh/kg und gehört damit laut DS Automobiles zu den leistungsstärksten am Markt.

Der DS N°8 kostet hierzulande ab 57.700 Euro. Die getestete Variante mit der größten Reichweite der Baureihe wird zum Preis ab 63.200 Euro verkauft. Dafür gibt es einen 180 kW/245 PS starken Heckantrieb mit einer WLTP-Reichweite von 749 Kilometern.