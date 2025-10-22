DS N°8 fährt 750 Kilometer ohne Nachladen

DS Automobiles hat mit dem neuen Elektroauto DS N°8 einen Reichweitentest durchgeführt, bei dem zwei Exemplare der Oberklasselimousine ohne Zwischenladung 750 Kilometer zurückgelegt haben. Die Strecke führte von Vélizy nach Biscarrosse über Land- und Hauptstraßen. Am Ziel hatten die Stromer vom Typ FWD Long Range noch mehr als 50 Kilometer Restreichweite, was eine theoretische Gesamtreichweite von über 800 Kilometern ergibt.
Die Fahrtbedingungen entsprachen laut DS realen Szenarien mit Temperaturen zwischen 12 und 19 Grad Celsius und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 54 km/h. Trotz dieser für E-Autos eher anspruchsvollen Bedingungen erreichten die Fahrzeuge einen Verbrauch von 11,7 kWh pro 100 Kilometer. Dieser Wert liegt unter dem offiziellen WLTP-Verbrauch von 12,9 kWh/100 km.
„Es ist nicht mehr die Batterie, die Sie zum Laden zwingt“, sagt Xavier Peugeot, CEO von DS Automobiles. Er bezeichnete den DS N°8 als „Game Changer“ für Langstreckenfahrten mit Elektroautos.
Ergänzend fanden weitere Tests auf Autobahnen in mehreren europäischen Ländern statt. Dort bewältigte der DS N°8 Strecken zwischen 450 und 506 Kilometern ohne Nachladen. Damit bestätigt das Fahrzeug die vom Hersteller angegebene Reichweite von über 500 Kilometern bei Autobahngeschwindigkeit.
Das Elektroauto ist mit einer 97,2 kWh großen Batterie ausgestattet, die von der Automotive Cells Company (ACC) in Frankreich entwickelt und gebaut wurde. Hinter ACC steht die DS-Mutter Stellantis, zusammen mit Mercedes-Benz und der TotalEnergies-Tochter Saft. Die Batterie des DS N°8 erreicht eine Energiedichte von 264 Wh/kg und gehört damit laut DS Automobiles zu den leistungsstärksten am Markt.
Der DS N°8 kostet hierzulande ab 57.700 Euro. Die getestete Variante mit der größten Reichweite der Baureihe wird zum Preis ab 63.200 Euro verkauft. Dafür gibt es einen 180 kW/245 PS starken Heckantrieb mit einer WLTP-Reichweite von 749 Kilometern.
Kommentare
FahrradSchieber meint
„…Temperaturen zwischen 12 und 19 Grad Celsius und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 54 km/h. Trotz dieser für E-Autos eher anspruchsvollen Bedingungen…“
Verstehe ich nicht so ganz. Sind das nicht eher ganz gute Bedingungen? Keine Klima, kaum Heizung, niedrige Geschwindigkeit?
Und auf Landstraßen in F fast immer Tempolimit von 80 km/h.
Trotzdem sind 11,7 kWh pro 100 Kilometer prima, aber mit meinem „alten“ BEV (ähnliche Größe) komme ich unter den Bedingungen auch auf nur etwas mehr…
eBikerin meint
Tja wenn man natürlich nur über Landstraßen tuckert wundert das nun wirklich nicht.
Nicht vergessen: in Frankreich ist auf Landstraßen entweder Tempo 80 oder 90.
South meint
Ja, ehrlicherweise fährt man Langstrecke eher über die Autobahn, trotzdem in dem Artikel stehen richtigerweise mit 450-500km auch die Autobahnreichweiten…
South meint
… und im Grunde ist da sogar noch auf Basis der aktuellen Accutechnologie… es gibt als eher noch ein Überraschungspotential durch neue Accus nach oben… langsam kommt der spannende Teil :-)
South meint
Gut, dass hier ist ein Oberklassemodell und es wird dauern, bis das die Klassen runterläuft, aber es sind bezahlbare schnelleres Laden und 700-800 WLTP E Autos, die dem Verbrenner letztendlich das Genick brechen werden, und keine Verbrennerzulassungsverbote, nicht einmal die Quoten. Es klemmt aktuell noch das Angebot, solche Modelle muss jeder Hersteller bald im Gepäck haben und genau das wird den Wettbewerb bringen, der den nächsten Sprung nach oben auslösen wird.
Und solche Modelle werden auch Kunden mitnehmen, welche keine Lademöglichkeit zu Hause haben. 500-600km reale Reichweite, da lädt man im Schnitt bei sagen wir mal 13Tkm nur grob alle zwei Wochen und da wird es definitv auch bei Supermärkten und Handel gute Lademöglichkeiten geben.
Das wird nicht mehr lange dauern, da reden wir von wenigen Jahren und ganz sicher nicht von 2035. Ob dann tatsächlich das Verbot der letzten Prozente in 2035 kommen wird oder nicht doch 2038… völlig belanglos, weder für die Hersteller noch für die Umwelt….