XPeng-Deutschlandchef: „Do it like the locals do“

Der chinesische Elektroautobauer XPeng ist seit Kurzem auch hierzulande aktiv. Deutschland-Chef Markus Schrick hat mit der Automobilwoche über die Pläne der Marke gesprochen.

XPeng bietet in Deutschland bisher das SUV-Coupé G6 und die Sportlimousine P7 im Mittelklassesegment an sowie das große SUV G9. Darauf angesprochen, wie man die Kunden von der E-Mobilität überzeuge, betonte Schrick drei Fragen, die sich die Interessenten am Anfang stellten: „Wie weit fährt es? Wie schnell lädt es? Und eventuell wie viel Power hat es?“ Der G9 etwa ermögliche bis zu 570 Kilometer Reichweite nach WLTP-Norm, lade in 15 Minuten von 20 auf 80 Prozent mit 800-Volt-Technologie und erzeuge bis zu 405 kW (550 PS). „Daher sind wir selbstbewusst, dass der Kunde mit uns zufrieden sein wird.“

Wenn XPeng expandiere, gelte: „We do it like the locals do“. Und: „The markets drive the business.“ Man stellt sich also auf den jeweiligen Markt und dessen Anforderungen sowie Bedürfnisse ein. Das hiesige Team stimme sich bei wichtigen Themen wie der Strategie mit der Zentrale ab, habe aber das Geschäft selbst in der Hand und sei verantwortlich. So sitze in der Deutschland-Zentrale von XPeng kein einziger Abgesandter aus China.

Beim Vertrieb hat sich das Unternehmen für das klassische Händlersystem entschieden. „Die guten Händler verkaufen seit Jahren und Jahrzehnten erfolgreich Fahrzeuge, und wir möchten ihr Unternehmertum nicht einschränken, sondern fördern und fordern“, so der XPeng-Manager. Man glaube an die Verkaufskompetenz des Handels, „und wir glauben auch, dass wir das besser können“. Der Handel solle das Gesicht der Marke vor Kunden sein, und er solle „Spaß an der Marke haben, das heißt, auch gutes Geld damit verdienen“.

Bisher kommt der chinesische Elektroautobauer in Deutschland auf zwölf Händler mit 20 Standorten. Mittelfristig möchte man mit rund 120 Standorten Deutschland abdecken, mit dann unter dem Strich 50 bis 60 Händlern.

„Wir bauen peu à peu auf. Das ist uns ganz wichtig“, unterstrich Schrick. Für 2025 sei ein Absatz im fünfstelligen Bereich noch unrealistisch. „Wir wollen die Marke so entwickeln, dass sie nachhaltig wächst. Marke und Volumen müssen Hand in Hand gehen. Wir machen keinen schnellen Deal mit einer großen Flotte und jagen die Zahlen einmal hoch“. Um in Deutschland Fuß zu fassen, brauche es Geduld.

Es gelte zuallererst, „Zuverlässigkeit zu demonstrieren und Vertrauen aufzubauen, dann kann das auch in Deutschland klappen“. Das Ziel von XPeng sei: „Jedes Produkt, das wir anbieten, soll in seinem Segment des Elektromarkts drei Prozent Anteil erreichen“. Das sollte in drei Jahren so weit sein, dann wolle man auch „deutlich fünfstellig“ sein.