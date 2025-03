BYD erwägt drittes Werk in Europa

Noch hat BYD aus China mit seinen Stromern nicht den erhofften Erfolg in Europa. Um sich in der Region zu etablieren, plant der Konzern eine Vertriebsoffensive. BYD kündigte zudem im Gespräch mit der Automobilwoche ein drittes Werk für den Kontinent an.

Die für das Europa- und Amerikageschäft zuständige Vizepräsidentin Stella Li kündigte an, neben den bereits feststehenden Fertigungswerken in Ungarn und in der Türkei noch ein drittes bauen zu wollen. Außerdem plane BYD eine eigene Batteriefertigung in Europa. Für beide Produktionsstätten würden derzeit mögliche Standorte geprüft.

„Wir erwägen ein drittes Werk in Europa. Die Entscheidung darüber werden wir in eineinhalb bis zwei Jahren treffen“, so die Managerin. Wann die Fabrik die Produktion aufnehmen werde, ließ sie offen.

In Europa verkaufte BYD im letzten Jahr knapp 50.000 Fahrzeuge, davon in Deutschland knapp 2.900. Das entspricht einem Marktanteil von weniger als 0,4 Prozent. Li räumte ein, dass die Verkäufe in Europa noch niedrig seien. Sie zeigte sich aber sehr zuversichtlich, dass BYD die demnächst vor Ort produzierten Fahrzeug-Volumina auch tatsächlich in Europa verkaufen kann.

Das im Bau befindliche Werk im ungarischen Szeged soll in einer ersten Produktionsphase eine Jahreskapazität von 150.000 Einheiten haben, in einer zweiten Phase 300.000. Etwa das gleiche Produktionsvolumen soll das fest geplante Werk in der Türkei ermöglichen. Das ungarische Werk sei „im Plan“ und werde Ende 2025 seine Produktion starten, erklärte Li. Das türkische Werk in der Nähe von Izmir solle „Mitte 2026“ die Fertigung beginnen.

Die Produktion in Europa erlaubt es BYD, die seit einigen Monaten in der EU geltenden Strafzölle auf in China gebaute Elektroautos zu umgehen. Um den hiesigen Markt zu erobern, braucht es aber mehr als wettbewerbsfähige Preise. „Wir wissen, dass eine hervorragende Qualität und ein hervorragendes After-Sales-Geschäft Voraussetzung für den Erfolg in Europa sind“, so Li. „In Deutschland ist jeder Kunde ein kleiner Ingenieur. Wir werden uns das Vertrauen durch eine Top-Qualität und Top-Technologie erringen.“

Li kündigte gegenüber der Automobilwoche an, die künftig als besonders hochwertiger Anbieter positionierte Marke Denza zuerst in Italien auf den Markt zu bringen. Danach würden nach und nach weitere wichtige Märkte hinzukommen. Denza werde eine eigene Händlerstruktur in Europa erhalten, die Marke erfordere eigene Showrooms. „Wir nutzen bei Denza die gleiche Technologie wie bei der Marke BYD. Denza wird aber noch mehr Technologie haben und sie wird eine noch ausgeprägtere Designmarke sein“, erläuterte Li.