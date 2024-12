IG Metall fordert „sozial ausgestaltetes Förderpaket“ für schnelleren E-Auto-Hochlauf

Die IG Metall will sich in den Bundestagswahlkampf einmischen, um auch auf diesem Weg Arbeitsplätze in Deutschland zu sichern. Der Vorstand der Gewerkschaft hat kürzlich die Forderungen beschlossen, mit denen man die politischen Parteien sowie deren Kandidaten in den nächsten Wochen konfrontieren will. Im Fokus stehen insbesondere auch die Energiewende und Elektromobilität.

„Die Industrie ist ein entscheidender Eckpfeiler für Beschäftigung in unserem Land. Direkt hängen in Deutschland etwa acht Millionen Arbeitsplätze von der Industrie ab“, sagte Christiane Benner, die Erste Vorsitzende der IG Metall, am Rande der Vorstandssitzung vor Journalisten. „Der Wahlkampf darf nicht zu einem Wettkampf darüber werden, wer die schrillsten Töne anschlägt bei den Themen Migration oder Bürgergeld. Es muss vielmehr zentral um die existenzielle Frage gehen, wie wir industrielle Wertschöpfung erhalten, die Arbeitsplätze von heute sichern und neue Perspektiven für Arbeit von morgen schaffen. Wie wir unser Wirtschaften, Arbeiten und Leben gerecht, sicher und fair gestalten.“

Jürgen Kerner, Zweiter Vorsitzender der IG Metall, betonte: „Gerade bei Themen wie Energiewende und Investitionsbedarf gibt es – bei allem Streit im Detail – einen breiten Konsens. Bis auf ein paar verbohrte Ideologen und Ewiggestrige sind sich Gewerkschaften, Industrieverbände und Wissenschaft im Grundsatz einig, was zu tun ist. Es ist Zeit, dass sich die politischen Parteien aller Richtungen darauf verständigen, was diese Experten längst als notwendig für Industrie und Arbeitsplätze beschreiben – und für eine solide Finanzierung der Maßnahmen sorgen. Die nächste Regierung muss eine Koalition des Umsetzens werden. Sonst werden viele gute, tariflich abgesicherte und fair bezahlte Arbeitsplätze verlorengehen.“

Förderpaket für Elektroautos

Zu den zentralen Forderungen der IG Metall gehören ein schnellerer Ausbau der erneuerbaren Energien, eine Investitionsoffensive des Bundes und ein sozial ausgestaltetes Förderpaket für den schnelleren Hochlauf der E-Mobilität. Bei dem Förderpaket für E-Autos soll es sich nicht um eine Kaufprämie handeln. Stattdessen sollen Privathaushalte Stromer steuerlich absetzen und Menschen mit wenig Einkommen batteriebetriebene Fahrzeuge einfacher leasen können. Eine Förderung soll es aber nur für Fahrzeuge geben, die „zu großen Teilen“ in der EU gebaut wurden.

Für eine solide Finanzierung dieser notwendigen Maßnahmen braucht es nach Überzeugung der Gewerkschaft eine Reform der Schuldenbremse. Nötig seien auch der Ausbau arbeitsmarktpolitischer Instrumente, mehr Mitbestimmung, mehr Tarifbindung und eine sichere Rente, um so für Sicherheit in Zeiten des Wandels zu sorgen.

„Die IG Metall plant ihr Engagement für sichere und gute Arbeit in der Industrie auch nach der Bundestagswahl mit Nachdruck fortzusetzen“, wird in einer Mitteilung betont. Mit einem bundesweiten Aktionstag will die Gewerkschaft die Aufmerksamkeit der Politik in der Phase der Sondierungsgespräche und Koalitionsverhandlungen auf Zukunfts- und Beschäftigungsperspektiven lenken. Der Aktionstag soll am 15. März 2025 parallel in den fünf Städten Hannover, Leipzig, Köln, Frankfurt und Stuttgart stattfinden. Erwartet werden mehrere Zehntausend Teilnehmer.