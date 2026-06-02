Händler sehen schwachen Start der neuen Elektroauto-Prämie

Die neue staatliche Förderung für Elektroautos kommt laut einem Bericht noch nicht so richtig in Fahrt. So bezeichnete Burkhard Weller, Präsident des Verbands der Automobilhändler Deutschlands (VAD), das neue Förderprogramm gegenüber der Automobilwoche als „Rohrkrepierer“. Diese Einschätzung wird dem Branchenportal zufolge von zahlreichen anderen Händlern geteilt.
Seit dem 19. Mai können Verbraucher über ein Onlineportal des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) Anträge für die neue Elektroauto-Kaufprämie stellen. Das ist rückwirkend für Käufe seit Januar möglich, auch bestimmte Plug-in-Hybride und E-Autos mit Verbrenner als Stromgenerator werden bezuschusst. Der Fördertopf soll bis Ende 2029 für circa 800.000 Fahrzeuge reichen, wobei Summen von bis zu 6000 Euro vor allem einkommensschwächere Teile der Gesellschaft unterstützen sollen.
In den ersten 24 Stunden gingen knapp 17.000 Anträge ein, nach einer Woche waren es etwa 33.000. Burkhard Weller erklärte dennoch: „Die Förderung hat nichts belebt.“ Die Weller-Gruppe mit 42 Standorten habe ihre Verkäufer im Vorfeld gebrieft, „dass sie Verbrauchern bei der Beantragung der Prämie auf Wunsch helfen“. Das Interesse an diesem Angebot sei jedoch sehr gering.
Eine aktuelle Auswertung der HUK-Coburg zeigt immerhin, dass sich Verbraucher durch die Zuschüsse stärker mit Elektroautos auseinandersetzen. Jeder elfte Bundesbürger denkt demnach nun erstmals über einen Kauf nach, weitere sieben Prozent wollen einen Kauf vorziehen.
Knapp 24 Prozent der Pkw-Neuzulassungen bis Ende April waren rein batterieelektrische Fahrzeuge, was einem Zuwachs von 41 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das zunehmende Interesse an Stromern liegt Branchenkennern zufolge insbesondere auch an den stark gestiegenen Kraftstoffpreisen.
Kommentare
David meint
Dadurch, dass du die 70 % Firmenfahrzeuge und die 20 % Privatanschaffungen wohlhabender Menschen gar nicht förderst, Sondern nur Neuanschaffungen von Leuten, die sich in Mehrheit gar keinen Neuwagen leisten können, wird die Prämie selbstverständlich länger reichen. Wenn die Vierlinge in ihren Basisversionen auftauchen und dann einm36 Monate Leasing angeboten wird, könnte sich der Zuspruch etwas verbessern. Nur wurden die Wagen ja auch schon von Leuten aus der Hand gerissen, die sich einen teureren Neuwagen leisten können und entsprechend kannst du monatelang warten. Außer, du nimmst einen Tesla, die stehen auf Halde. Aber da muss dann auch der moralische Kompass entsprechend gestört sein…
Paule meint
„Außer, du nimmst einen Tesla, die stehen auf Halde“
Kannst Du mir bitte so einen von der Halde besorgen? Ideal wäre im Juli oder Anfang August.
Tesla bekommt das nicht hin. Kassenmodell in weiß genügt.
South meint
Das stimmt schlicht nicht und das kann man auch deutlich daran sehen, dass es bereits weniger Rabatte beim eAutokauf gibt. Momentan boomen eAutos, doch es ist halt schwer auszumachen, ob der Treiber nun auf den Schock des Irankrieges, der Förderung oder sonstiger Effekte ist. Auch könnten einige ihren eAutokauf damit vorgezogen haben, es also danach zu einer Delle kommen.
Prinzipiell ist die neue eAuto Förderung tatsächlich cleverer, indem sie sich auf schwächere Einkommensgruppen fokussiert und nicht mehr nach der Gießkanne fördert. Andererseits fördert dies natürlich eher niedrigere Fahrzeugklassen, bedeutet, es partizipieren nicht alle Hersteller gleich. Deshalb ist die Branche auch verschnupft.
Aber es ist wie es immer ist. In der BRD wird prinzipiell immer genörgelt. Nüchtern betrachtet ist der Fokus auf geringe Einkommen richtig und wichtig. Also wenn man fördert, dann das…