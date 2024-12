Tesla-Werksleiter: E-Auto-Fabrik in Brandenburg „Leuchtturm in der Autoindustrie“

Auch Branchenprimus Tesla spürt die schwächelnde Nachfrage nach Elektroautos. Am deutschen Standort in der Gemeinde Grünheide nahe Berlin blickt man trotzdem optimistisch in die Zukunft und geht von einem positiven Jahr aus.

„Der deutsche E-Auto-Markt ist rückläufig, aber insgesamt konnten wir das mehr als ausgleichen“, sagte Werksleiter André Thierig der Deutschen Presse-Agentur. „Wir beliefern aktuell 37 verschiedene Märkte aus der Fabrik, zum Großteil auf dem europäischen Kontinent, aber auch im Nahen und Mittleren Osten und Taiwan.“ Die E-Auto-Fabrik in Brandenburg sei ein „Leuchtturm in der Autoindustrie“, man könne in Deutschland erfolgreich Elektroautos produzieren.

Tesla hatte in Grünheide in diesem Jahr mit Produktionsausfällen wegen der angespannten Lage im Roten Meer und einem Anschlag auf die Stromversorgung zu kämpfen. Dazu kamen Proteste gegen die Fabrik. „Sicherlich hätten wir uns die eine oder andere Störung weniger gewünscht, aber wir werden das Jahr insgesamt trotzdem positiv abschließen“, sagte Thierig. Der US-Hersteller fertigt in Grünheide seit 2022 das Mittelklasse-SUV Model Y und stellt zudem Batterien her.

Der Absatz von Elektroautos in Deutschland war im November erneut gesunken. Knapp 35.200 Batterie-Pkw kamen neu auf die Straße – fast 22 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Tesla kam mit rund 2.200 Autos auf den fünften Platz, im November 2023 war es mit rund 5.000 Batterie-Pkw Platz drei.

„Wir schauen optimistisch in die Zukunft“

„Wir schauen optimistisch in die Zukunft“, sagte der Tesla-Werkschef. Er verwies auf die unbefristete Übernahme von Leiharbeitnehmern sowie eine übertarifliche Entgelterhöhung von 4 Prozent zum 1. November. Das Unternehmen wendet sich gegen einen Tarifvertrag, was die IG Metall kritisiert. Tesla hat eigenen Angaben nach in Grünheide in Brandenburg rund 11.000 Beschäftigte, etwas weniger als vor einem Jahr.

Der geplante Ausbau des deutschen Standorts ist wegen der unsicheren Marktlage pausiert. „Wir haben noch keinen Startschuss für den Ausbau mit neuen Produktionsflächen oder Gebäuden gegeben“, erklärte Thierig. Weiteres Wachstum würde zusätzlichen Personalbedarf erzeugen. Man könne aber auch ohne weiteren Ausbau oder Genehmigungen die Fertigung noch erhöhen.

Die Produktion von Batterien in Grünheide geht laut dem Werksleiter ebenfalls weiter. Der Fokus der Akkufertigung liege aber – wie bisher – aufgrund der Subventionen in den USA, so Thierig. „Sobald es sich wirtschaftlich lohnt, werden wir auch hier die Zellfertigung beginnen.“ Er forderte von der Bundesregierung eine kontinuierliche und verlässliche Wirtschaftspolitik.