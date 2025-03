Tesla Grünheide: Werkleiter schließt Jobabbau, Kurzarbeit & Produktionsstopps aus

Der Absatz von US-Elektroautobauer Tesla ist zuletzt zurückgegangen. Das liegt unter anderem an der allgemein schwächelnden Nachfrage nach Stromern, aber auch an dem umstrittenen politischen Engagement von CEO Elon Musk. Auf das deutsche Werk in Brandenburg soll das erst einmal aber keine Auswirkungen haben.

Es gebe „keinerlei Planungen für Produktionsstillstände, Personalabbau oder Kurzarbeit in Grünheide“, sagte Werkleiter André Thierig dem Tagesspiegel. Das Gegenteil sei der Fall, die Produktion in der Gemeinde Grünheide nahe Berlin werde „nicht herunter, sondern nach dem Modellwechsel aktuell gerade wieder hoch“ gefahren. Im Januar seien die Fließbänder in der Fabrik umgestellt worden, um das neue Model Y zu produzieren.

Der Start der umfassend überarbeiteten neuen Version des Bestsellers sei der alleinige Grund, weshalb derzeit weniger Elektroautos vom Band fließen würden, so Thierig. In allen vier Tesla-Werken weltweit sei die Umstellung der Produktion für das erste Quartal 2025 geplant gewesen. Die Produktion älterer Modelle sei zurückgefahren worden. Dem Bericht zufolge liefen Ende 2024 etwa 5.000 Fahrzeuge pro Woche vom Band.

Von Tesla wurden im Januar in Deutschland fast 60 Prozent weniger Autos zugelassen als ein Jahr zuvor. Im Februar waren es nach den Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes 76,3 Prozent weniger neu zugelassene Stromer der US-Marke als im Vorjahresmonat. 2024 hatte kein E-Auto-Hersteller so viele Neuzulassungen verloren wie Tesla, dessen Marktanteil war in diesem Zuge auf 9,9 Prozent gesunken.

Während Elon Musk in den USA mit seiner Unterstützung von Präsident Trump und dessen Umbau des Staatsapparates Kunden und Interessenten verprellt, gefällt hierzulande sein Aufruf zur Wahl der AFD vielen nicht. Das Unternehmen hat aber auch mit der stärker werdenden Konkurrenz durch etablierte Autobauer sowie aufstrebende chinesische Unternehmen zu kämpfen. Hinzu kommt der Modellwechsel beim Mittelklasse-SUV der Marke sowie die allgemein stockende Nachfrage nach E-Autos.

In Deutschland gab es kürzlich ein positives Medienecho, da Tesla zum 1. April 300 weitere Leiharbeitnehmer in feste, unbefristete Verträge am Standort Grünheide übernehmen wird. Kurz darauf kamen jedoch Beschwerden vieler Beschäftigter über die Arbeitsbedingungen auf. Mehr als 3.000 Mitarbeiter des deutschen Tesla-Werks haben laut der Gewerkschaft IG Metall eine Petition für eine sofortige Entlastung der Beschäftigten unterschrieben.