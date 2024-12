VW-Chef Blume: „Wir stellen entscheidende Weichen für die Zukunft“

Volkswagen hat sich mit der IG Metall und dem Betriebsrat auf die Vereinbarung „Zukunft Volkswagen“ geeinigt. Der Kompromiss soll den Konzern fit für die Zukunft machen. Dazu werden 35.000 Stellen abgebaut und die Kapazitäten deutlich reduziert. Konzernchef Oliver Blume sprach mit der F.A.Z. über die Zukunft von Volkswagen und seinen Blick auf die E-Mobilität.

Die Einigung sei eine gute Nachricht für das Unternehmen. „Mit dem Maßnahmenpaket stellen wir entscheidende Weichen für die Zukunft. Wir bauen Überkapazitäten an deutschen Standorten ab. Das versetzt uns in die Lage, Fahrzeuge auch im Volumensegment zu wettbewerbsfähigen Kosten in Deutschland herzustellen“, so Blume.

Durch den Abschluss würden mittelfristig mehr als 15 Milliarden Euro pro Jahr nachhaltige Kosteneffekte der Volkswagen AG erreicht. Davon kämen jährlich mehr als 4 Milliarden Euro aus den Feldern Arbeitskosten, Struktur- und Produktionsmaßnahmen sowie Werkebelegung. Die Volkswagen AG mit ihren Marken VW, VW Nutzfahrzeuge sowie den Komponentenwerken sei heute überinvestiert und könne viel mehr Autos und Teile bauen, als Kunden nachfragen.

Mit der jetzt vereinbarten dauerhaften Reduzierung um rund 730.000 Fahrzeuge richte man die technischen Produktionskapazitäten wettbewerbsfähig aus. Maßgeblich sei auch die beschlossene Senkung der Arbeitskosten. In der Belegschaft baue der Konzern bis zum Jahr 2030 mehr als 35.000 Stellen ab. Das erfolge sozialverträglich und begleitet von Personalinstrumenten.

2025 Jahr drohen in Europa Strafzahlungen, weil die Autobranche strengere CO2-Vorgaben nicht einhalten kann. „Die Ziele sind tatsächlich extrem anspruchsvoll“, sagte Blume. „Jeder Euro, den wir Strafe zahlen müssten, ist ein schlecht investierter Euro. Deshalb arbeiten wir mit umfangreichen Maßnahmen darauf hin, die Ziele so weit wie möglich zu erfüllen.“ Volkswagen habe schon ein großes Portfolio an lokal emissionsfreien E-Fahrzeugen sowie Hybriden. Jetzt brauche es die richtigen Anreize, damit vor allem die Kunden in Deutschland zugreifen.

Der Volkswagen-Chef plädiert dafür, dass die EU schon nächstes Jahr einen „Realitätscheck“ für ihre CO2-Regulierung durchführt. Der Hochlauf der Elektromobilität habe sich nicht so schnell entwickelt, wie es zum Zeitpunkt der CO2-Zielsetzungen unterstellt wurde. Das hänge neben dem Produktangebot auch von der Ladeinfrastruktur, niedrigen Energiepreisen und attraktiven Fördermodellen ab. In Ländern, in denen diese Rahmenbedingungen stimmen, entwickele sich die Elektromobilität positiv.

Hybridantriebe „hervorragende Übergangstechnologie“

Hybridantriebe seien „eine hervorragende Übergangstechnologie“, um Menschen schneller an die Elektromobilität heranzuführen, findet Blume. Man prüfe gerade, in welchen Verbrennungsfahrzeugen die Produktpalette um Hybridantriebe ergänzt werden könnte – und welche reinen Batterie-Autos einen Range Extender in Form eines Verbrenners als Stromgenerator bekommen können.

„Die grundsätzliche strategische Richtung hin zur E-Mobilität ist klar“, betonte der Manager. „Wir müssen uns dabei alle Regionen anschauen, auch wegen der unterschiedlichen Regulierungen und Kundenwünsche.“ Wesentliche Entscheidungen seien getroffen, komplett werde der Fahrplan in den nächsten Monaten stehen.

Die Produktion von günstigen Elektroautos treibe er „mit Hochdruck voran“, erklärte Blume. Es sei richtig gewesen, in der Entwicklung der E-Autos mit den etwas höheren Segmenten zu beginnen. Das hänge mit den Materialkosten der Fahrzeuge zusammen, insbesondere mit der Batterie. Dort gebe es mittlerweile große Fortschritte bei den Batteriekosten. „Unser Versprechen gilt: Ab 2026 bringen wir vier Modelle für 25.000 Euro und 2027 dann ein Fahrzeug für 20.000 Euro auf den Markt.“