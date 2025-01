VCÖ-Analyse: Norwegen bei E-Auto-Anteil vor Dänemark und Schweden Europas Spitzenreiter

Innerhalb der EU gibt es große Unterschiede bei der Elektromobilität, wie eine aktuelle Analyse des österreichischen Vereins VCÖ zeigt. EU-Spitzenreiter ist demnach Dänemark, wo bereits 50 Prozent der Neuwagen Elektroautos sind. Österreich liegt mit knapp mehr als 17 Prozent über dem EU-Schnitt und EU-weit an neunter Stelle.

Die skandinavischen Staaten sind die Tempomacher bei Elektroautos, wie die VCÖ-Studie zeigt. In Norwegen sind demnach schon 89,3 Prozent der Neuzulassungen E-Autos, in Dänemark 50,4 Prozent und in Schweden 34,4 Prozent. Auch in den Niederlanden ist bereits jeder dritte Neuwagen ein Stromer. Deutschland kam 2024 laut dem VCÖ auf 13,4 Prozent.

„Norwegen hat sich klare Ziele gesetzt und diese im Unterschied zur EU nicht in Frage gestellt. Stattdessen wurden konsequent Maßnahmen umgesetzt und diese auch korrigiert, wenn sie negative Seiteneffekte hatten. Beispiele sind die Rücknahme der Öffnung von Busspuren, weil es dadurch zu Verspätungen beim Busverkehr kam. Oder das Zurückfahren der Anschubförderungen, sobald der Markthochlauf gelungen war. Österreich kann nun aus den Erfahrungen Norwegens lernen“, so VCÖ-Experte Michael Schwendinger.

In Norwegen wird mittlerweile der Kauf von Elektroautos nicht mehr gefördert. „Auch in Dänemark und Schweden gibt es keine Kaufprämien für E-Pkw. Sie machen durch eine höhere Besteuerung der Verbrenner-Pkw den Kauf von Elektroautos attraktiv“, erklärt Schwendinger. In Dänemark sei, so wie in Norwegen, die Zulassungssteuer für Benzin- und Diesel-Pkw sehr hoch, insbesondere für Fahrzeuge mit hohem Spritverbrauch. In Schweden und den Niederlanden seien die laufenden Besitzsteuern für Verbrenner-Pkw hoch. In Dänemark und den Niederlanden koste ein Liter Eurosuper um rund 40 Cent mehr als in Österreich.

Der VCÖ weist darauf hin, dass Elektromotoren effizienter seien als Verbrennungsmotoren, und deshalb Elektroautos zum Fahren weniger Energie benötigten. Diese Energie könne Österreich selbst herstellen und reduziere damit die Abhängigkeit von Erdöl, das großteils aus politischen Krisenregionen importiert werden müsse. Schon heute erzeugten viele mit einer Photovoltaikanlage am Dach die Energie fürs Autofahren selbst.