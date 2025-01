Großbritannien löst Deutschland als europäischen Elektroauto-Leitmarkt ab

Großbritannien hat Deutschland im vergangenen Jahr bei den Zulassungen von Elektroautos überholt. Mit 381.200 rein elektrischen Pkw lag das Vereinigte Königreich vor der Bundesrepublik. In UK war 2024 jeder fünfte neue Pkw ein Batteriefahrzeug, in Deutschland nur knapp jeder siebte.

Für das zurückliegende Jahr meldet die Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) bei batterieelektrischen Pkw (BEV) einen Zuwachs von 21,4 Prozent gegenüber 2023. Die 381.970 in den vergangenen zwölf Monaten auf die Straße gekommenen BEV bedeuten einen Marktanteil von 19,6 Prozent an allen Pkw-Zulassungen in Großbritannien. Ein neuer Bestwert, 2023 lag der Marktanteil noch bei 16,5 Prozent.

In Deutschland gab der Elektroauto-Markt 2024 um 27,4 Prozent nach: von über eine halbe Million BEV im Jahr 2023 auf nur noch 380.609 Einheiten im Jahr 2024. Der Marktanteil verringerte sich von 18,4 auf 13,5 Prozent.

Blickt man auf den Gesamtmarkt, stiegen in Großbritannien die Pkw-Neuzulassungen leicht (2,6 %), in Deutschland gab es über alle Antriebe hinweg kaum Bewegung (-1 %).

Das Portal Electrive merkt an, dass in Großbritannien 2024 das erste Jahr mit verbindlichen Zielvorgaben für emissionsfreie Neuwagen war. Die Hersteller hätten sich den steigenden E-Auto-Absatz in den vergangenen zwölf Monaten teils mit hohen Rabatten erkaufen müssen. Die SMMT spreche in ihrer Jahresbilanz denn auch davon, dass ein schwieriges Jahr für die Branche ende, in dessen Verlauf die Hersteller alles versuchten, um die neuen vorgeschriebenen Verkaufsziele zu erreichen: „Die Industrie hat alle Hebel in Bewegung gesetzt (…), wobei sich die Preisnachlässe der Hersteller im Jahr 2024 auf insgesamt mehr als 4,5 Milliarden Pfund belaufen – ein Betrag, der auf Dauer nicht tragbar ist.“

Auch die EU muss nun gesetzlich getrieben die Elektromobilität forcieren: In der Region gelten 2025 schärfere CO2-Flottengrenzwerte für die Hersteller. Bisher lag dieser Wert bei 115,1 Gramm CO2 pro Kilometer pro Fahrzeug, im laufenden Jahr sinkt er auf 93,6 Gramm und 2030 auf 49,5 Gramm. Das kann laut Branchenexperten nur mit einem deutlich steigenden Absatz von lokal emissionsfreien Fahrzeugen erreicht werden, also mit Elektroautos und Wasserstofffahrzeugen.