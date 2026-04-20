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Pkw-Neuzulassungen in den ersten 3 Monaten 2026 nach Marken und alternativen Antrieben

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Bild: VW

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat eine Auswertung zu den Neuzulassungen von Personenkraftwagen nach den ersten drei Zulassungsmonaten des Jahres 2026 veröffentlicht.

Der Anteil der Neuzulassungen mit alternativen Antrieben am Gesamtzulassungsvolumen von 699.404 Pkw erreichte mit 444.008 Neuwagen insgesamt 63,5 Prozent.

Die Anzahl alternativ angetriebener Neuwagen (Elektro/BEV, Hybrid, Plug-in-Hybrid, Brennstoffzelle, Gas, Wasserstoff) überstieg das Niveau des ersten Quartals des Vorjahres somit um 19,4 Prozent.

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(Zum Vergrößern anklicken) Bild: KBA

235.750 Neuwagen, beziehungsweise 33,7 Prozent, waren mit einem Elektroantrieb (Elektro/BEV, Plug-in-Hybrid, Brennstoffzelle) ausgestattet und damit 33,4 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2025.

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(Zum Vergrößern anklicken) Bild: KBA

159.630 Elektro/BEV-Pkw wurden im Berichtszeitraum neu zugelassen. Das entspricht einem Anteil von 22,8 Prozent am Gesamtzulassungsvolumen und einem Anstieg von 41,3 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres.

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Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

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