EU-Vergleichsstudie zum Bezahlen an Ladesäulen

Die AFIR-Richtlinie der Europäischen Union hat den Markt für offene Bezahlsysteme an Ladesäulen aufgestoßen. Erste Ergebnisse zeigen laut den Meinungsforschern von UScale: Sogenannte Ad-hoc-Bezahlmethoden wie Kredit- und Girokarten werden gerne genutzt. Ist das der Anfang vom Ende des vertragsgebundenen Ladens? Ausgemacht ist das noch nicht. In den Ländern gibt es zudem große kulturelle Unterschiede.

Ladekarte, Lade-App, Girokarte oder Smartphone-Wallet: Die Möglichkeiten zum Bezahlen an der Ladesäule sind vielfältig und nehmen weiter zu. Für die Industrie ist die Frage nach den Bezahlmethoden von hoher Bedeutung: Wer den Geldfluss kontrolliert, hat beziehungsweise kontrolliert den Zugang zum Kunden. UScale hat die Vorlieben der Europäer an der Ladesäule untersucht.

Kredit-, Debit- und Girokarten erfreuen sich demnach bei E-Auto-Fahrenden in Europa großer Beliebtheit, um sich an Ladesäulen zu autorisieren und zu bezahlen. Gemittelt über die fünf größten europäischen Märkte Deutschland, England, Frankreich, Italien, Spanien und die Niederlande als weiteren wichtigen E-Auto-Markt nutzen 46 Prozent der Elektroauto-Fahrer häufig oder immer die Kredit-, Debit- oder Girokarte an öffentlichen Ladesäulen. 39 Prozent zahlen an der Ladesäule häufig oder immer ad-hoc mit dem Smartphone.

Den Anstoß für die vertragsunabhängigen Formen der Autorisierungs- und Bezahlmethoden hatte die AFIR-Richtlinie gegeben, die seit April 2024 die Möglichkeit zur Kartenzahlung an vielen öffentlichen Ladesäulen in allen EU-Ländern verpflichtend vorschreibt.

Die beliebteste Zahlmethode ist der Umfrage nach weiterhin die Lade-App, die 65 Prozent der befragten E-Auto-Fahrenden häufig oder immer nutzen. In Deutschland hat die Lade-App sogar um 16 Prozent zugelegt. Auf Platz zwei folgt Plug&Charge mit 50 Prozent, auf Platz drei die Ladekarte mit 46 Prozent gleichauf mit der Ad-hoc-Kartenzahlung.

Das Studienfazit: Die vertragsgebundenen Bezahlmethoden (Ladekarte, Lade-App, Plug&Charge) liegen in der Gunst der öffentlich Ladenden weiterhin vorn, die offenen Ad-Hoc-Bezahlmethoden holen aber auf und folgen in geringem Abstand.

Die Analyse der verschiedenen Länder zeigt zum Teil deutliche Unterschiede. So werden Kreditkarten in Spanien und Italien deutlich häufiger genutzt als in den übrigen Ländern und führen auch die Bezahlmethodenliste in diesen beiden Ländern an. Die E-Fahrenden in Großbritannien zahlen am häufigsten mit Plug&Charge, in den Niederlanden hat die Ladekarte die Nase vorn.

Komfort am wichtigsten

Der für die Befragten wichtigste Grund für die Wahl ihrer bevorzugten Autorisierungs- und Bezahlmethode ist der Komfort, wobei sie dies unterschiedlich interpretieren. Nutzer von Open-Loop-Systemen nennen dagegen die Unabhängigkeit von bestimmten Anbietern als wichtigsten Nutzungsgrund.

„Wer wissen möchte, wohin die Reise am Lademarkt geht, sollte die Pain Points der verschiedenen Bezahlmethoden im Blick haben“, erklärt UScale. Bei Smartphone-basierten Methoden spiele zum Beispiel die digitale Verfügbarkeit (Netzabdeckung) und die Ausstattung der Ladesäulen eine Rolle. Dazu komme die preisliche Gestaltung der Ladetarife in Abhängigkeit verschiedener Bezahlmethoden und die Höhe der Roaminggebühren. Die Vielzahl der Aspekte zeige, dass es so schnell kein einheitliches europäisches Verhalten geben werde.

UScale-Chef Axel Sprenger: „Noch ist völlig unklar, ob sich eine Bezahlmethode durchsetzen kann und welche das sein wird. Neben kulturellen Aspekten werden die technische Performance und preislichen Unterschiede zwischen den Angeboten entscheiden. Anbieter von Ladestrom haben es mit der Ausgestaltung ihrer Angebote also in der Hand. Voraussetzung für den Erfolg ist die genaue Kenntnis der Zielgruppe und ihrer Vorlieben.“