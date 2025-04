Deutsches Konsortium treibt Pilotprojekt zum netzdienlichen bidirektionalen Laden voran

Unter der Schirmherrschaft des Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) ist im März ein Pilotprojekt zum netzdienlichen bidirektionalen Laden gestartet. Ziel ist es, erstmalig smartes und bidirektionales Laden stromnetzdienlich auf allen Netzebenen zugleich zu steuern.

Das BMWK fördert das Projekt nicht finanziell, das Vorhaben wird von der Industrie finanziert. Beteiligt sind die Unternehmen Bayernwerk Netz, BMW, EWE Netz, Lechwerke, Maingau Energie, Octopus Energy, TenneT, The Mobility House und TransnetBW.

Bayernwerk Netz, EWE Netz und die Lechwerke zählen zu den größten Verteilnetzbetreibern Deutschlands, bei denen laut dem BMWK in Summe knapp zehn Prozent der Marktlokationen in der Niederspannung angeschlossen sind. Auf Übertragunsnetzebene decken TenneT und TransnetBW gut die Hälfte des deutschen Übertragunsnetzes ab. In der Breite umgesetzt soll das bidirektionale Laden zukünftig den Netzausbau und die Stromkosten senken.

Im Rahmen des Projekts sollen in den kommenden sechs Monaten „mehrere innovative Konzepte im Zusammenspiel des Ladens von E-Autos mit dem Stromsystem“ umgesetzt werden. Be- und Entladevorgänge von bidirektionalen E-Autos sollen netz- und marktdienlich gesteuert werden: E-Autos sollen insbesondere dann geladen werden, wenn Wind und Sonne im Überfluss verfügbar sind und dann Strom zurück ins Netz speisen, wenn die Nachfrage hoch ist oder die Netze stabilisiert werden müssen. Dabei wird der Zustand der Netze auf allen Ebenen in die Optimierung der Ladevorgänge einbezogen. So sollen erstmalig alle Stromnetzebenen zugleich optimiert und besser ausgelastet werden.

Bei der Pilotierung legen die Kunden per App fest, bis wann ihre Autos den angestrebten Ladezustand erreichen sollen. Den Rest erledigt das System. Es steuert die Stromflüsse digital so, dass die Stromnetze und die Kosten optimiert werden, denn neben der Netzauslastung wird auch der Strompreis in die Optimierung der Ladevorgänge einbezogen. Kunden sollen dadurch von niedrigen Ladestrompreisen profitieren, die besonders dann auftreten, wenn Solar- und Windparks stark ins Netz einspeisen. „Dadurch kann der Anteil an erneuerbaren Energien im Gesamtsystem erhöht werden: Eine Win-Win-Win Situation für Wirtschaft, Verbraucher und Klima“, so das Wirtschaftsministerium.

„Zukünftig sollen E-Autos nicht mehr nur Strom tanken, sondern ihn bei Bedarf auch wieder zurück ins Netz geben. So wird die E-Mobilität dazu beitragen, die Stromnetze deutlich besser auszulasten und die Stromkosten für Wirtschaft und Verbraucher zu senken“, sagt WirtschaftsministerRobert Habeck (Grüne). „Das Pilotprojekt der Industrie geht jetzt den entscheidenden Schritt, von der Theorie in die Praxis. Das Ziel ist, dass das Projekt Schule macht und das bidirektionale Laden in Deutschland schnellstmöglich Realität wird. E-Auto-Besitzer können dann unter dem Strich sogar Geld mit dem Stromverkauf verdienen, anstatt für das Stromtanken zu bezahlen.“