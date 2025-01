Renault will mit neuen Formen weg von traditionellen SUV kommen

Die nächste Generation von Renault-Modellen ab 2028 wird laut einem Bericht eine Abkehr vom SUV-Design zugunsten neuer Karosserieformen mit „bahnbrechenden Konzepten“ bringen. Die neue Designsprache werde durch das jüngste Embleme-Konzept (Artikelbild) angedeutet, sagte der Designchef der Franzosen Gilles Vidal im Gespräch mit Autocar.

Renault wird demnach ab 2028 eine „neue Generation“ von Elektroautos auf den Markt bringen. Sie werden laut dem Bericht auf einer neuen Plattform basieren, die durch das Konzept Embleme angedeutet wurde und „radikale Fortschritte in Sachen Effizienz und Nachhaltigkeit“ ermöglichen soll. Vidal merkte an, dass die neuen Modelle Renault 5, 4 und Twingo in Zukunft ihr eigenes, unverwechselbares Design behalten werden.

Damit reagiert man dem Manager zufolge auf „eine Menge SUV-Beschimpfung“. Er merkte aber an, dass „die Leute sie immer noch wollen und manchmal sogar brauchen. „SUV haben die Vans mehr oder weniger ersetzt, und einige Leute kaufen sie immer noch aus praktischen Gründen“, so Vidal. Man frage sich daher, „was wir tun sollten, das weniger fragwürdig in Bezug auf die Historie und effizienter ist und daher eine neue Form verdient“.

Embleme-Konzept gibt Ausblick auf Renault-Design

Das im Oktober vorgestellte Embleme-Konzept mit der Form eines Coupé-SUV wird als Familienfahrzeug mit kombiniertem batterieelektrischen und Brennstoffzellenantrieb beschrieben. Das Konzept sei ein genaueres Abbild der zukünftigen Produktpalette als die jüngsten Modelle, die von der Tradition inspiriert seien, erklärte Vidal.

„Die Autos vor dem Embleme waren vielleicht ein bisschen irreführend“, so der Manager, „denn man sieht einen 5, einen 4 und einen Twingo. Der 5 und der 4 sind retro-futuristisch, und der Twingo wurde nie eingestellt, aber wir kehren zu den Designmerkmalen des ersten Modells zurück“. Davon solle man sich nicht täuschen lassen: „Der Embleme ist eine bessere Darstellung dessen, was für die Marke weltweit in Bezug auf das Design und vielleicht neue Silhouetten für die Zukunft ansteht: großzügige Formen, nicht zu minimalistisch, aber einfacher als das, was wir in letzter Zeit beim Scenic gemacht haben.“

Während der Embleme dem Designchef zufolge einen Vorgeschmack auf die künftige Designsprache von Renault gibt, sagte Vidal, dass das frühere Scenic-Vision-Konzept „einen Blick auf die Innenraumkonzepte der nächsten Generation für 2028“ sei. „Dann werden wir mit bahnbrechenden Konzepten kommen.“ Der Fokus für den Innenraum zukünftiger Renault-Modelle werde auf „Vereinfachung“ liegen, das gelte auch für die Bedienung über Displays.