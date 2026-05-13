VW ID.Era 9X für China dient auch als „Testfeld“ für mögliche Europa-Stromer

Volkswagen hat vor Kurzem auf der Beijing Auto Show den ID.Era 9X vorgestellt. Das große, dreireihige SUV soll in China die Spitze der Modellpalette der Marke bilden. Das Modell entsteht in Zusammenarbeit mit dem lokalen Partner SAIC aus Shanghai. Laut VW-Designchef Andy Mindt dienen die neuen China-Modelle als Testfeld für europäische Angebote.
Der ID.Era 9X ist keinem konkreten EU-Modell direkt zugeordnet, zeigt aber Technik, die in einem zukünftigen Oberklasse-SUV wie einem neuen Touareg denkbar wäre, berichtet AutoExpress. VW arbeite bereits an einem neuen Flaggschiff-SUV für Europa, das später in diesem Jahrzehnt erscheinen soll. Es werde als erstes Modell der Marke auf der neuen Scalable System Platform (SSP) entstehen und in der Größe dem aktuellen Modell entsprechen.
Im Innenraum nutzt der ID.Era 9X hochauflösende Anzeigen. Das Fahrerdisplay ist in Holzdekor auf dem Armaturenbrett integriert. Auch in den hinteren Türen werden Displays eingesetzt. Sie steuern unter anderem verstellbare Sitze, Ambientebeleuchtung und Unterhaltung im Innenraum. Den Fondpassagieren steht zudem ein großes, klappbares Display an der Decke zur Verfügung.
Der ID.Era 9X nutzt einen Range-Extender-Hybridantrieb mit einem 1,5-Liter-Turbobenziner von Volkswagen und einem oder zwei Elektromotoren. Angeboten werden Batterien mit 51,1 und 65,2 kWh. Mit dem größeren Akkupack werden bis zu 248 Meilen Reichweite genannt, umgerechnet knapp 400 Kilometer. Das 800-Volt-System soll das Laden von 10 auf 80 Prozent in 17 Minuten ermöglichen. Mit dem Benzinmotor als reinem Stromgenerator steigt die Reichweite offiziell auf 992 Meilen (1597). Das Topmodell mit Allradantrieb leistet bis zu 380 kW (510 PS).
Kommentare
South meint
Liebe VW Kunden, kuckt mal neidisch was ihr in China kaufen könnt und welchen Fraß euch VW in Europa vor den Latz knallt. Sowas geht nur, wenn ein Markt abgeschottet wird. Man kann nur immer wieder betonen, aktuelle MEB Modelle kaufen, reines Geldverbrennen…
M. meint
Du stehst auf REX in 5,20 Meter? Gebaut in China?
Ok. Deine Sache.
CJuser meint
„Es werde als erstes Modell der Marke auf der neuen Scalable System Platform (SSP) entstehen und in der Größe dem aktuellen Modell entsprechen.“
Welche Modelle sollen denn noch alles „als erstes“ auf der SSP entstehen? Bisher war von ID. Golf und dann ID. Roc bei VW die Rede. Hoffentlich stimmt allerdings die Aussage, dass die Größe dem Touareg entsprechen soll… und nicht dem Era 9X.
M. meint
Holz, um das Tachodisplay einzurahmen? Stehen die Chinesen auf sowas?
Dass man aus diesen 2 Meter breiten (ohne Spiegel natürlich) und 5,20 Meter langen Brocken in Europa keinen brauchbaren Absatz generieren kann, versteht sich vermutlich von selbst.
Selbst ein Touareg ist daneben zierlich.
Aber wenn die Technik jetzt da ist, warum dann nicht in einem kleineren Modell nutzen? Auf was wartet man mit dem SSP?
Nur das REX-Konzept, das braucht es nicht, zumindest nicht ohne BEV als Alternative. Für das Geld, den Bauraum und Gewicht kann man sicher auch weitere 30 kWh Batterie verbauen. Das Basis-Modell für einen Touareg stünde damit. Auch ein Audi Q9 e-tron könnte darauf aufbauen… nur so eine Idee…
Die Gedanken zu Sinn oder Unsinn von Displays auf den Rücksitzen kann man sich später noch machen.
eBikerin meint
„Die Gedanken zu Sinn oder Unsinn von Displays auf den Rücksitzen kann man sich später noch machen“
Fahr mal mit Kindern in den Urlaub – du wirst den Sinn sehr schnell verstehen ;-)
M. meint
Ok: „Rücksitze“ war zu ungenau. Bei diesem Ding sind die wohl in den Türen.
Was einen gewissen Reiz hat, sind welche an den Kopfstützen der Vordersitze. Die gibt es hier nicht – glaube ich zumindest.
Aber: ich war mit dem Nachwuchs schon im Urlaub. Das geht auch ohne Displays problemlos. Natürlich, wenn man die Kinder erstmal an TicToc abgegeben hat, wird’s mit der Rückeroberung schwierig. ;-)
Buzzler meint
VW MUSS DEN REX FÜR DEN IDBUZZ BRINGEN!
hu.ms meint
Weil du und ein paar hundert andere das haben wollen ?
Zu kleine marktnischen sind unrentabel !
David meint
Wenn man ganz genau ist, handelt es sich hier um einen Verbrenner, der in China einem Elektroauto gleichgestellt ist und somit nicht unter die Zulassungs-Beschränkungen in vielen Großstädten fällt.
Er fährt mit Elektromotoren, aber der Akku ist eher als Puffer zu sehen, die Reichweite kommt in Wirklichkeit aus dem Tank. Es ist die Antwort auf vierstellige Ladegeschwindigkeiten. Damit lädt man einmal die Woche 5 Minuten und best case 5 Minuten für den Umweg. Mit dem VW lädt man keinmal die Woche, sondern hält einmal im Monat an der Tankstelle. Das ist das Konzept.
Das wird man für Europa vermutlich nicht übernehmen. Aber die chinesischen Bling Bling Features stehen auf dem Prüfstand. Davon hat er alle. Jetzt ist die Frage: Will das der Europäer? Wenn er das will, kriegt er es. Man wird sehen.
eBikerin meint
Ich glaube du hast nicht verstanden wie ein EREV funktioniert, Oder du hast den Artikel nicht gelesen:
„Angeboten werden Batterien mit 51,1 und 65,2 kWh.“
Und weiter: „Mit dem größeren Akkupack werden bis zu 248 Meilen Reichweite genannt, umgerechnet knapp 400 Kilometer. „
David meint
Sagen wir mal so, du bist im Werbeprospekt und ich erkläre die Realität. Die meisten Kunden werden nicht einmal an einem CCS Lader fahren.
eBikerin meint
genau und darum werden sich die Leute in China ja auch die große Batterie kaufen, obwohl es dann ja gar keinen Vorteil für Sie gibt? Funk Fakt – auch in China ist es viel billiger mit Strom zu fahren als mit Benzin
Jörg2 meint
„Die meisten Kunden werden nicht einmal an einem CCS Lader fahren.“
Und das Ganze nach einer Realitätsbehauptung. Einfach wunderbar…
Bitte mal nachsehen, welche Stecker in China so verwendet werden.
Blinde… Farbe…
M. meint
Jörg, du musst schon alles lesen, um es zu verstehen. Weiter oben ist von einer möglichen Übernahme nach Europa die Rede.
Und welche Stecker gibt es hier? Naaaaa?
Genau.
Ob er damit Recht hat, dass sie (die Kunden) es (an die Ladesäule fahren) nicht machen, weiß ich nicht. Aber wer 100k€ in ein Auto steckt, macht das wohl nicht aus dem Grund, Geld sparen zu müssen. Und zuhause hat man in der Preisklasse ja meist eine Wallbox.
Jörg2 meint
M
Nicht gleich wieder vor dem Denken dem Beißreflex freien Lauf lassen.
Er schreibt von China mit 5 Minuten laden und einmal pro Monat Tanken… Und dann schreibt er irgendwas von „kommt nicht in Europa“ (sinngemäß).
Das er sich mit der Laderei in CCS-Europa beschäftigt dichtet Dein Beißreflex Dir dazu.