Autohandel erwartet „Rabattschlacht“ bei Elektroautos

Die Preise für Elektroautos könnten im zweiten Halbjahr deutlich sinken. Hintergrund ist die Verschärfung der CO2-Flottengrenzwerte in der EU, wie Thomas Peckruhn, Vizepräsident des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK), der Nachrichtenagentur DPA erklärt.

Zum Erreichen der in diesem Jahr deutlich strengeren CO2-Ziele müssen die Automobilhersteller mehr Vollstromer und Plug-in-Hybride absetzen, um deren Anteil an der verkauften Flotte zu erhöhen. „Da ist im zweiten Halbjahr 2025 eine Rabattschlacht bei Stromern und Plug-in-Hybriden zu erwarten“, so Peckruhn.

Die Hersteller gäben den Druck, der auf ihnen laste, teilweise direkt an die Händler weiter und machten ihnen Vorgaben, wie hoch der Anteil an Elektroautos an ihren Verkäufen sein muss. Erreiche der Händler diese Ziele nicht, „fallen ihm extrem wichtige Boni für sein komplettes Neuwagengeschäft weg“, erklärt Peckruhn, der selbst Händler ist. „Dadurch wird es für den Handel lebensnotwendig, Elektroautos zu verkaufen. Und das wird auch mit Angeboten passieren, die an die Schmerzgrenze gehen.“

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) hat kürzlich seine Prognosen für das Jahr 2025 bekannt gegeben. Für den deutschen Pkw-Markt rechnen die Lobbyisten 2025 mit einem leichten Anstieg von 1 Prozent auf weiterhin 2,8 Millionen Einheiten. Das ist etwa ein Viertel weniger als im Vorkrisen-Jahr 2019.

Die EU-CO2-Flottenregulierung erfordere auch in Deutschland einen deutlichen Anstieg der Neuzulassungen von Stromern, so VDA-Chefvolkswirt Manuel Kallweit. „Wir gehen davon aus, dass 2025 etwa 873.000 Elektro-Pkw in Deutschland neu zugelassen werden. Das entspricht im Vergleich mit dem Vorjahr 2024 einem Absatz-Plus in Höhe von 53 Prozent. Wir prognostizieren, dass rein-batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) um etwa 75 Prozent auf 666.000 Einheiten zulegen werden und Plug-In-Hybride (PHEV) um 8 Prozent auf 207.000 Einheiten.“