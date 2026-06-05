Mercedes-AMG GLE 53 Hybrid 4Matic+ bestellbar

Die neuen Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+ und GLE 53 Hybrid 4Matic+ sind bestellbar. Während die 48-Volt-Mildhybrid-Version ab 120.047,20 Euro für das SUV und ab 126.372,05 Euro für das Coupé angeboten wird, startet der Plug-in-Hybrid Mercedes-AMG GLE 53 Hybrid 4Matic+ bei 128.781,80 Euro (Coupé: 135.106,65 Euro. Beide Antriebsversionen erhalten ein optisches Update, einen weiterentwickelten 3,0-Liter-Reihensechszylinder und ein neu abgestimmtes Fahrwerk.

Der GLE 53 Hybrid 4Matic+ bietet die Kombination aus dem weiterentwickelten 3,0-Liter-Reihensechszylinder und einem 135 kW (184 PS) starken Elektromotor. Der 400-Volt-Plug-in-Hybrid erreicht eine Systemleistung von 430 kW (585 PS) sowie ein maximales Systemdrehmoment von 750 Nm. Mercedes-AMG bewirbt den Antrieb als „noch drehfreudiger, noch spontaner im Ansprechverhalten“.

Der weiterentwickelte Sechszylinder verfügt unter anderem über einen neuen Zylinderkopf mit verbesserten Ein- und Auslasskanälen, eine neue Einlassnockenwelle, eine neue Ansauganlage sowie einen neuen Ladeluftkühler. Diese Änderungen steigern Ansprechverhalten und Drehfreude. Das Turbo-Triebwerk leistet 330 kW (449 PS) und stellt ein maximales Drehmoment von 600 Nm bereit.

Bei den Fahrleistungen beschleunigt der Mercedes-AMG GLE 53 Hybrid 4Matic+ in 4,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h und ist damit 0,2 Sekunden schneller als bisher. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt elektronisch abgeregelte 250 km/h. Elektrisch sind Geschwindigkeiten von bis zu 140 km/h möglich.

Die rein elektrische Reichweite nach WLTP liegt beim SUV bei 88 bis 91 Kilometern und beim Coupé bei 90 bis 93 Kilometern. Für den kombinierten Energieverbrauch werden 4,2 bis 3,8 Liter Kraftstoff je 100 Kilometer sowie 22,6 bis 22,1 kWh Strom je 100 Kilometer angegeben. Die gewichteten CO₂-Emissionen liegen zwischen 96 und 86 g/km.

Auch optisch erhält die neue GLE-53-Generation Änderungen. Die Frontpartie verfügt über eine modifizierte AMG-spezifische Kühlerverkleidung, neu gestaltete Lufteinlässe und eine charakteristische LED-Beleuchtung. Am Heck kommen neu geformte Rückleuchten im Stern-Design sowie die AMG-typische Abgasanlage mit Doppel-Endrohrblenden zum Einsatz.

Zur Serienausstattung zählt das Luftfeder-Fahrwerk AMG Ride Control+ mit adaptiver Verstelldämpfung. Zudem arbeitet das neu entwickelte ESP-System mit präziseren Regelstrategien eng mit dem vollvariablen Allradantrieb AMG Performance 4Matic+ zusammen. „Die variable Drehmomentverteilung sorgt für optimale Traktion in jeder Fahrsituation“, heißt es.