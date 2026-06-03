Elektro-Pick-up KGM Musso EV startet in der Black Edition

Der vollelektrische Pick-up KGM Musso EV ist nun zu Preisen von 54.490 Euro auch in der Black Edition bestellbar. Das neue Topmodell verbindet schwarze Designakzente innen wie außen mit Vollausstattung und Allradantrieb.

Neben einer Lackierung in „Space Black Metallic“ verfügt das Modell über einen „Blackline“-Frontstoßfänger und schwarze 17-Zoll-Leichtmetallfelgen. Auch im Innenraum der fünfsitzigen Doppelkabine setzt sich die dunkle Farbgebung fort: Das Interieur ist in „Blackline-Schwarz“ gestaltet, die Türen sind mit Wildleder verkleidet. Die Insassen nehmen auf beheizbaren Sitzen mit Leder- und Wildlederbezug Platz, vorne ist eine Sitzbelüftung integriert. Dem Fahrer steht zudem eine elektrische Lendenwirbelstütze zur Verfügung.

Basierend auf der Topausstattung „Lux“ sind außerdem Annehmlichkeiten wie eine Lenkradheizung, ein Knieairbag für den Fahrer, eine kabellose Smartphone-Ladeschale und ein „Around View Monitor“ für 360-Grad-Rundumsicht an Bord. Das elektrische Schiebedach lässt Luft und Licht ins Innere, während die Ambientebeleuchtung stimmungsvolle Akzente bei Dunkelheit und Dämmerung setzt. Auf der kurzen Optionsliste findet sich ein Sound-System von Alpine für 400 Euro Aufpreis.

Die Black Edition fährt serienmäßig mit Allradantrieb vor: Die beiden Elektromotoren an Vorder- und Hinterachse entwickeln eine Systemleistung von 175 kW/234 PS und stellen 678 Nm Drehmoment bereit. Dadurch kann der Musso EV auch bis zu 2,3 Tonnen Anhängelast an den Haken nehmen.

Eine 80,6 kWh große Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie (LFP), die sogenannte Cell-to-Pack-Technik nutzt, ermöglicht eine Reichweite von bis zu 379 Kilometern nach WLTP-Norm. Die in der Edition serienmäßige Wärmepumpe bringt den Innenraum reichweitenschonend auf Temperatur.

An 120-kW-Schnellladestationen dauert der Ladevorgang von 10 auf 80 Prozent den Angaben zufolge 36 Minuten. Dank Batterie-Vorkonditionierung und einer intelligenten Ladeplanung wird das Akkupaket auf zügiges Laden vorbereitet. Die Vehicle-to-Load-Funktion (V2L) kann Strom für Werkzeuge und andere elektronische Geräte liefern.