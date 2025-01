Tesla 2024: 97,69 Milliarden Dollar Umsatz und 7,09 Milliarden Dollar Gewinn

Tesla hat seine Geschäftszahlen für das vergangene Jahr veröffentlicht. Der US-Elektroautobauer meldet für 2024 einen Umsatz von 97,69 Milliarden Dollar (93,75 Mrd. Euro), 2023 waren es 96,77 Milliarden Dollar (+1 %). Der Gewinn lag bei 7,09 Milliarden Dollar (6,80 Mrd. Euro) – im Jahr 2023 waren es noch 14,997 Milliarden Dollar (-53 %).

Der Großteil des Umsatzes entfiel 2024 mit 77,07 Milliarden Dollar auf das Automobilsegment (2023: 82,42 Mrd. Dollar, -6 %). 2,73 Milliarden Dollar (2023: 1,79 Mrd. Dollar/+53 %) wurden durch den Verkauf sogenannter Regulatory Credits an Hersteller mit weniger umweltfreundlichen Pkw zum Verbessern ihrer CO2-Bilanz erlöst. Die Marge des Konzerns betrug im zurückliegenden Jahr 7,2 Prozent, 2023 waren es 9,2 Prozent.

Tesla stellte 2024 insgesamt 1.773.443 Elektroautos her, 1.789.226 wurden ausgeliefert. Das entspricht einem Minus zum Vorjahr von 4 beziehungsweise 1 Prozent. Den größten Anteil hatten mit 1.679.338 produzierten und 1.704.093 ausgelieferten Exemplaren die Mittelklasse-Modelle Model 3 und Model Y. Die Premium-Stromer Model S und Model X sowie der „Cybertruck“ und der Lkw Semi kamen auf 94.105 gebaute und 85.133 gelieferte Einheiten.

„Wir gehen davon aus, dass das Model Y im Jahr 2024 erneut das meistverkaufte Fahrzeug weltweit sein wird, und wir haben es noch besser gemacht, indem wir das neue Model Y nun in allen Märkten eingeführt haben“, so Tesla. „Im Jahr 2024 haben wir erhebliche Investitionen in die Infrastruktur getätigt, die die nächste Wachstumswelle für das Unternehmen ankurbeln werden, einschließlich der Fahrzeugfertigungskapazitäten für neue Modelle, KI-Trainingscomputer und Fertigungskapazitäten für Energiespeicher.“

Erschwinglichkeit im Fokus

Die Erschwinglichkeit für die Kunden stehe nach wie vor an erster Stelle, betont Tesla. „Wir überprüfen weiterhin jeden Aspekt unserer Herstellungskosten pro Fahrzeug, um diese Sorge zu zerstreuen. Im vierten Quartal erreichten die Herstellungskosten pro Fahrzeug mit 35.000 USD den niedrigsten Stand aller Zeiten, was vor allem auf die Verbesserung der Rohstoffkosten zurückzuführen ist und uns hilft, unsere Investitionen in attraktive Finanzierungs- und Leasingoptionen teilweise auszugleichen.“

Der US-Konzern unterstreicht, dass das Geschäft mit Energieproduktion im vierten Quartal einen weiteren Rekord mit dem höchsten jemals erzielten Bruttogewinn erzielt habe. Im Gesamtjahr 2024 lag der Umsatz den Angaben nach bei 10,09 US-Dollar, was ein Plus von 67 Prozent darstellt.

Autonomes Fahren, erschwinglichere E-Autos

Das Jahr 2025 werde ein wichtiges Jahr für das Unternehmen, erklärt Tesla. So werde man die Selbstfahrer-Technologie weiter verbessern mit dem Ziel, „das menschliche Sicherheitsniveau zu übertreffen“. Das angestrebte hochautomatisierte Fahren ohne weitere Beteiligung eines Menschen soll auch dem angekündigten Robotaxi-Geschäft zugutekommen, das „voraussichtlich später in diesem Jahr“ in Teilen der USA starten soll. Entsprechende Entwicklungen für Europa und China seien ebenfalls in Arbeit.

Pläne für neue Fahrzeuge, darunter auch erschwinglichere Modelle, seien weiterhin für den Produktionsbeginn in der ersten Hälfte dieses Jahres vorgesehen. „Diese Fahrzeuge werden sowohl Aspekte der Plattform der nächsten Generation als auch Aspekte unserer aktuellen Plattformen nutzen und auf denselben Fertigungsstraßen produziert werden wie unsere aktuelle Fahrzeugpalette“, so Tesla.

„Dieser Ansatz wird zu einer geringeren Kostenreduzierung führen als ursprünglich erwartet, ermöglicht es uns aber, unser Fahrzeugvolumen in unsicheren Zeiten auf umsichtige und investitionssichere Weise zu erhöhen. Dies sollte uns dabei helfen, unsere derzeit erwartete maximale Kapazität von fast drei Millionen Fahrzeugen voll auszuschöpfen, was ein Wachstum von mehr als 60 Prozent gegenüber der Produktion im Jahr 2024 ermöglicht, bevor wir in neue Fertigungslinien investieren.“

„Mit den Fortschritten bei der Fahrzeugautonomie und der Einführung neuer Produkte erwarten wir, dass das Fahrzeuggeschäft im Jahr 2025 wieder wachsen wird“, heißt es abschließend von dem Elektroautopionier. „Die Wachstumsrate wird von einer Reihe von Faktoren abhängen, unter anderem von der Beschleunigung unserer Autonomiebestrebungen, dem Produktionshochlauf in unseren Fabriken und dem breiteren makroökonomischen Umfeld. Wir gehen davon aus, dass der Einsatz von Energiespeichern im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um mindestens 50 Prozent zunehmen wird.“