Seat-Konzern meldet Rekordbetriebsgewinn für 2024 und betont E-Auto-Engagement

Während Audi, Porsche und der Mutterkonzern Volkswagen selbst im vergangen Jahr deutliche Gewinneinbußen erfuhren, meldete die spanische Tochter Seat nun trotz der anhaltenden Unsicherheit in der Branche Bestwerte beim Umsatz wie beim Gewinn.

Bei den Verkäufen gab es 2024 mit 558.100 Fahrzeugen der Marken Seat und Cupra ein Wachstum von 7,5 Prozent. Damit erzielte die Seat Gruppe im vergangenen Jahr einen Rekordbetriebsgewinn von 633 Millionen Euro, was einem Anstieg von 1,3 Prozent gegenüber 2023 entspricht. Der Jahresumsatz stieg ebenfalls auf einen Rekordwert: Er betrug 14,5 Milliarden Euro und 1,4 Prozent mehr als im Vorjahr.

Die Umsatzrendite blieb mit 4,4 Prozent stabil. Der Brutto-Cashflow erreichte die Marke von 1,3 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 3,6 Prozent gegenüber 2023 entspricht. Das biete die Mittel für bedeutende Investitionen in die Zukunft des Unternehmen, erklärt Seat. Das umfasst insbesondere die weitere Elektrifizierung.

„Die Seat S.A. sorgt dafür, dass sich Spanien zu einem führenden Zentrum für Elektromobilität in Europa entwickelt“, heißt es in einer Mitteilung. Gemeinsam mit dem Volkswagen-Konzern, dessen Energietochter PowerCo und dem Projekt „Future: Fast Forward“ habe das Unternehmen zehn Milliarden Euro in die Elektrifizierung des Landes investiert. Ein erheblicher Teil davon, drei Milliarden Euro, sei für die Elektrifizierung des Werks in Martorell bereitgestellt worden.

Seat baut E-Kleinwagen für den Volkswagen-Konzern

Die Fertigungslinie 1 in Martorell wird derzeit für die Produktion der urbanen E-Auto-Familie des Volkswagen-Konzerns vorbereitet – „ein Projekt, das das Unternehmen im Auftrag der Markengruppe Core leitet und das dazu beitragen wird, die Elektromobilität in Spanien sowie in ganz Europa zu demokratisieren“, so Seat. Die E-Kleinwagen Cupra Raval und VW ID.2 sollen in der ersten Hälfte des kommenden Jahres auf dieser Fertigungslinie entstehen. Der Bau einer 300 Millionen Euro teuren Batteriemontageanlage stehe ebenfalls kurz vor dem Abschluss und werde diesen Wandel hin zur Elektrifizierung der Mobilität weiter unterstützen, heißt es.

Obwohl das derzeit eher schleppende Wachstum des Stromer-Marktes in Europa eine Bedrohung für die Automobilindustrie darstelle, bleibe man bei Seat positiv: „Die Elektrifizierung schreitet nicht in dem erforderlichen Tempo voran, aber anstatt dies als Problem zu betrachten, müssen wir es als Chance sehen und unsere Branche transformieren, unsere Wettbewerbsfähigkeit verbessern und unser nachhaltiges Wachstum vorantreiben. Europa und Spanien müssen den Mut und das Vertrauen haben und diese Chance ergreifen, denn die Elektrifizierung ist unumkehrbar“, so Wayne Griffiths, CEO von Seat und Cupra.

Griffiths betonte: „Unser Engagement für die Elektrifizierung ist eindeutig. Jetzt brauchen wir dasselbe Engagement von den Entscheidungsträgerinnen und -trägern in Spanien und ganz Europa. Gemeinsam müssen wir flexibel sein, den Verbraucherinnen und Verbrauchern zuhören, verstehen, wo sie stehen, und sie auf dieser Reise mitnehmen.“

Der Fokus bei Elektroautos liegt beim Seat-Konzern derzeit klar auf Cupra. Die junge, sportliche und etwas hochwertiger positionierte Marke bietet mit Born und Tavascan die bisher einzigen Vollstromer des Konzerns an. In diesem Jahr kommt der Raval hinzu. Die Kernmarke Seat wird dagegen noch länger maximal Plug-in-Hybride verkaufen.