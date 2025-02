Renault setzt lieber auf Voll- statt Plug-in-Hybride

Während einige Marken schon länger auf Plug-in-Hybride setzen und die rein elektrischen Reichweiten entsprechender Modelle stetig erhöhen, will Renault sich auf Vollhybride konzentrieren. Der große SUV-Crossover Rafale wird wohl der einzige Teilzeitstromer mit großer Antriebsbatterie und externer Lademöglichkeit bleiben.

CEO Fabrice Cambolive erklärte gegenüber Autocar: „Wir haben uns entschieden, auf Vollhybridfahrzeuge zu setzen, weil das für mich der einfachste Weg ist, Autos mit geringem Verbrauch zu haben und unsere Kunden auf den Umstieg auf Elektroautos vorzubereiten“. Der Manager hob das „Elektroauto-Gefühl“ hervor, das Vollhybride bei niedrigen Geschwindigkeiten vermittelten.

Plug-in-Hybride können anders als Vollhybride nicht nur kurzzeitig elektrisch fahren. Dazu verfügen sie über deutlich größere Batterien, die sich auch an Ladestationen oder der Steckdose zu Hause mit Strom auffrischen lassen.

Der einzige Plug-in-Hybrid von Renault – und laut dem Bericht wahrscheinlich auch der letzte – ist der Rafale E-Tech 4×4. Das neue Topmodell der Marke kombiniert einen 1,2-Liter-Dreizylinder-Benzinmotor mit drei Elektromotoren – einen an jeder Achse und einen Starter-Generator im Getriebe. Eine 22-kWh-Batterie liefert Energie für eine elektrische WLTP-Reichweite von 100 Kilometern.

Das größte Problem bei Plug-in-Hybriden ist für Cambolive, dass diese bei leerer Antriebsbatterie einen höheren Verbrauch haben. Das liegt daran, dass der Verbrennungsmotor stärker in Anspruch genommen wird – nicht nur zum Fahren, sondern auch zum Aufladen der Batterie für den E-Antrieb.

Nur ein Modell mit einem technisch aufwändigen Plug-in-Hybridantrieb auszustatten, erscheint aus wirtschaftlicher Sicht wenig effizient. Der Renault-Chef argumentiert aber, dass der Rafale mit Plug-in-Hybridantrieb auf der bereits im Unternehmen verfügbaren Vollhybridtechnik aufbaue.

Kunden sollen Vollhybrid oder E-Auto fahren

Bis vor wenigen Jahren bot Renault Plug-in-Hybridversionen des Megane und des Captur an. Cambolive sagte nun, dass es keinen Sinn mehr ergebe, einen Plug-in-Hybrid in kleineren Autos anzubieten. Er verwies auf den vollelektrischen Scenic, der über 600 Kilometer ohne Ladung schaffe. „Warum sollten wir ein Auto dieser Größe mit einer Plug-in-Hybridlösung vorschlagen, das vielleicht in Bezug auf das Paket nicht so interessant – oder einzigartig – wäre, wie es der Rafale in seinem Segment sein kann?“

In den unteren Segmenten greife man – wenn man es sich leisten kann – zu einer Vollhybridlösung, was ausreiche, so der Manager. Andernfalls steige man auf ein Elektroauto um. „Der Plug-in-Hybrid war das Tüpfelchen auf dem i, allerdings mit Vorteilen, die mit der Größe des Fahrzeugs zusammenhängen.“

Hierzulande verkauft Renault Pkw nur noch als Vollhybride oder Elektroautos. Bei diesen Technologien liege in nächster Zeit der Fokus, sagte Cambolive. Ob es noch einmal neue Modelle mit klassischem Verbrennerantrieb der Franzosen geben wird, hänge von der Marktentwicklung ab. In manchen Ländern Europas bietet Renault noch entsprechende Fahrzeuge an.