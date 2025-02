Auto-Analyst: „Europa befindet sich derzeit in großer Bedrängnis, vor allem Deutschland“

Die Nachfrage nach Elektroautos geht zurück, chinesische Hersteller drängen auf den weltweiten Automobilmarkt und die Konjunktur sorgt in vielen Ländern für Zurückhaltung bei den Verbrauchern. Hinzu kommen zunehmende geopolitische Spannungen. Das wirkt sich auch auf die Stimmung der leitenden Manager der Autobranche aus.

Laut dem Disruptionsindex der Beratungsfirma AlixPartners spürt die Mehrheit der Führungskräfte in der Automobilindustrie – 70 Prozent – die Auswirkungen. „Europa befindet sich derzeit in großer Bedrängnis, vor allem Deutschland“, so Andrew Bergbaum, Global Co-Leader für Automotive bei AlixPartners, im Gespräch mit Automotive News Europe.

„Die Realität ist, dass viele europäische Autohersteller erheblich in E-Fahrzeuge investiert haben und die Nachfrage nicht so hoch ist, wie erwartet“, so der Berater. „In der Zwischenzeit ist die Unterstützung für diese Nachfrage, wie z.B. Anreize, nicht in der richtigen Geschwindigkeit erfolgt.“

Nach Zuwächsen von mehr als 20 Prozent in den Jahren 2022 und 2023 sank der Absatz von Elektrofahrzeugen in Europa im vergangenen Jahr um 1,3 Prozent auf 1.995.363. In den Autowerken blieben daher Kapazitäten für Stromer ungenutzt, was sich auf die gesamte Lieferkette auswirke, erklärte Bergbaum. Als Reaktion darauf müssten die europäischen Autohersteller nun Wege finden, um mehr E-Fahrzeuge an die Verbraucher zu bringen. Allerdings könnten sie das nicht alleine tun – das müsse in Zusammenarbeit mit der Regierung geschehen.

In diesem Jahr 2025 wird der Preisdruck für E-Fahrzeuge in Europa anhalten. „Die Absatzzahlen sind nicht zurückgekommen“, sagte Bergbaum. „Der Wettbewerb um jedes verkaufte Fahrzeug ist derzeit sehr groß. Und es gibt immer noch sehr wenige Modelle, die für 25.000 Euro verkauft werden. Das ist ein erheblicher Anstieg gegenüber dem, was Autos früher gekostet haben.“

Die Nachfrage nach Stromern werde jedoch mit der Einführung neuer Modelle steigen, glaubt der Experte. Insbesondere in Europa gebe es zudem „ein erhebliches Maß an politischem Willen“, den Markt für Elektrofahrzeuge zu vergrößern. Das ist auch nötig, wenn die in der EU ab diesem Jahr geltenden CO2-Flottengrenzwerte eingehalten werden sollen. Autobauern, die die Ziele verfehlen, drohen empfindliche Strafzahlungen.

In diesem Jahr fürchtet die europäische Automobilindustrie auch die finanzielle Belastung durch mögliche hohe Zölle auf Exporte aus Europa und Mexiko nach der Rückkehr von Präsident Donald Trump an die Macht in den USA. „Die Deutschen werden es sehr schwer haben – es ist ein doppelter Schlag, insbesondere wegen der Importzölle aus Deutschland und aus Mexiko“, prognostizierte Bergbaum.