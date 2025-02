Studie: China-Elektroautobauer müssen Preise senken, um in Europa voranzukommen

Die nach Europa drängenden chinesischen Elektroautobauer haben bisher nicht den erwarteten großen Erfolg. Laut einer neuen Studie müssten BYD, MG und andere Unternehmen der Volksrepublik ihre Preise um fast 30 Prozent senken, um die Verbraucher in Europa zum Kauf ihrer Modelle zu bewegen.

Die Mehrheit (72 %) der Neuwagenkäufer erwartet, dass chinesische Autos billiger sind als etablierte Marken. 1 von 10 müssten dann auch einen Preisrückgang von 10 Prozent sehen, damit ihr Interesse geweckt wird. Das berichtet Escalent, ein Datenanalyse- und Beratungsunternehmen, basierend auf einer Umfrage unter Neuwagenkäufern in Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien.

Niedrigere Preise locken eher Neuwagenkäufer in Italien und Spanien an, so die Studie. Die durchschnittliche erforderliche Preissenkung, damit die Kunden einen Wechsel zu einem chinesischen Automobilhersteller in Betracht ziehen, beträgt 27 Prozent. Etwa ein Drittel (31 %) wäre interessiert, wenn der Preisrückgang zwischen 11 und 20 Prozent liegt.

Viele hatten damit gerechnet, dass die chinesischen Hersteller mit ihrem Fokus auf erschwingliche Elektroautos hierzulande schnell Marktanteile gewinnen werden. Doch die Asien-Stromer kosten bislang in etwa so viel wie die der etablierten Konkurrenz – oder sogar mehr. Das ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass die EU 2024 zusätzliche Zölle auf in China produzierte E-Autos eingeführt hat. Damit will Brüssel seine Industrie vor den umfangreich staatlich subventionierten Importeuren schützen. Aber auch vor den höheren Zöllen waren die schon in Europa verfügbaren China-Autos keine Schnäppchen.

China-Marken bisher kaum relevant in Europa

Im vergangenen Jahr haben chinesische Autohersteller wie BYD, MG (Teil des SAIC-Konzerns), Nio und Xpeng ihre Verkäufe in Europa um 15 Prozent auf 368.213 gesteigert, so die Zahlen des Marktforschers DataForce. Zur Einordnung: Insgesamt beliefen sich die Verkäufe von Pkw in der Region 2024 laut dem Branchenverband ACEA auf rund 10,6 Millionen Pkw.

Mangelndes Vertrauen ist laut der Studie ein Schlüsselfaktor, der die Verbraucher vom Kauf chinesischer Autos abhält. Im Allgemeinen vertrauten die europäischen Verbraucher Autos aus Europa, den USA, Japan und Südkorea mehr als solchen aus China, berichtet Escalent. Dieser Mangel an Vertrauen in Verbindung mit der relativ geringen Tradition chinesischer Automobilhersteller mache es „den europäischen Verbrauchern relativ leicht, abweisende und misstrauische Gefühle“ gegenüber chinesischen Fahrzeugen zu entwickeln, so die Studienautoren.

Auch die Unbekanntheit der chinesischen Marken spielt eine Rolle: Nur MG, früher britisch, und BYD, der weltgrößte Stromerhersteller, waren in einer Rangliste der 25 bekanntesten Marken von Escalent vertreten – und zwar weit hinten auf den Plätzen 22 beziehungsweise 25.

Der Studie zufolge werden die Verbraucher jedoch aufgrund ihrer „geschickten Kommunikations- und Produktstrategien“ schnell mit den chinesischen Autobauern vertraut. Konzentration auf die Marke und niedrigere Preise könnten die E-Auto-Landschaft in Europa schnell verändern, sagt Mark Carpenter, Geschäftsführer von Escalent U.K. „Selbst bei einem relativ geringen Aktivitätsniveau sollten bei den etablierten Automarken die Alarmglocken läuten, die angesichts der wachsenden Bedrohung über ihre Schultern schauen müssen.“