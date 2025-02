Kia enthüllt EV4-Design, zwei Karosserievarianten verfügbar

Kia hat das Design der beiden Karosserievarianten der neuen Elektroauto-Reihe EV4 enthält. Die Kunden können zwischen einer Limousine und einem Schrägheckmodell wählen.

„Durch das Angebot sowohl einer Limousinen- als auch einer Schrägheckvariante bringen wir unseren Kunden das einzigartige Erlebnis von Modernität und Zweckmäßigkeit, das die Kia-EV-Familie auszeichnet, in einer Weise nahe, die ihren unterschiedlichen Lebensstilen und Bedürfnissen entspricht“, sagt Kia-Chefdesigner Karim Habib. „Das Fließheckmodell bietet mit der schnittigen, niedrigen Nase und der lang gestreckten Silhouette eine neue Sichtweise auf die Limousine. Der EV4 mit Schrägheck ist ein wendiger, vielseitiger Allrounder. Unverwechselbar und klar, ist er konzipiert, um in jeder Situation zu glänzen.“

Mit seiner Silhouette demonstriere der EV4 die Kia-Vision für die nächste Generation von Elektro-Limousinen, so die Südkoreaner. Die Front zeigt bei beiden EV4-Varianten das „Tigergesicht“ der Kia-Elektro-Modelle. Es wird ergänzt durch vertikal ausgerichtete Scheinwerfer und die für die Marke typische „Star Map“-Lichtsignatur, die an die Darstellung von Sternbildern angelehnt ist. Am Heck zeigt die Limousinen-Version des EV4 einen auffälligen zweiteiligen Heckspoiler.

Das Schrägheckmodell des EV4 hat ein Design, das durch vertikale C-Säulen in kontrastierendem Schwarz geprägt ist. „Das Heckprofil spiegelt die kraftvollen Proportionen der Limousine wider und verleiht dem Schrägheckmodell zugleich einen ganz eigenen Charakter“, heißt es. „Scharf gezeichnete Linien, weit außen platzierte Rückleuchten und die abfallende Heckscheibe sorgen für ein klares, robustes Erscheinungsbild.“

In der Ausführung GT-line verfügen beide Karosserievarianten über zusätzliche Designelemente, die sie dynamischer machen sollen. Dazu die Designer: „Die flügelförmigen Stoßfänger vorne und hinten lassen den Kia EV4 kraftvoller und geschmeidiger wirken, während die 19-Zoll-Räder mit Dreiecksmotiv dessen futuristischen, sportlichen Charakter unterstreichen.“

Der EV4 gibt sein Debüt in wenigen Tagen auf dem Kia EV Day 2025 in Tarragona in Spanien, wo die Marke zugleich eine erweiterte Elektrifizierungsstrategie vorstellen will. Die Design- und Produktmerkmale des neuen Modells sollen ebenfalls noch in diesem Monat offiziell bekannt gegeben werden.

Bereits feststeht, dass der EV4 auf der E-GMP-Plattform zu den Kunden kommen wird, die von Kias bestehenden Elektroautos EV3, EV6 und EV9 sowie von verschiedenen Hyundais verwendet wird. Da das neue Modell am unteren Ende dieser Produktpalette angesiedelt ist, wird erwartet, dass der EV4 den Antriebsstrang mit dem Kompakt-SUV EV3 teilt.

Der EV3 kann mit 150 kW (204 PS) bestellt werden und ist mit zwei Batterievarianten – 58,3 und 81,4 kWh – sowie in drei Ausführungen erhältlich. Sowohl bei der Langstreckenversion mit bis zu 605 Kilometern Reichweite als auch beim Modell mit Standardbatterie und 436 Kilometern Reichweite lassen sich die Akkupacks in rund einer halben Stunde von 10 auf 80 Prozent aufladen. Der EV3 fährt in 7,5 beziehungsweise 7,7 Sekunden von 0 auf Tempo 100 (58,3 bzw. 81,4 kWh) und erreicht in allen Ausführungen maximal 170 km/h.