Report warnt vor Chinas wachsender E-Auto- und Batterie-Dominanz

Europäische Automobilhersteller sollten schnell und entschlossen handeln, um Chinas Dominanz bei Batterien und elektrischen Fahrzeugen zu brechen und mehr nicht-chinesische Partnerschaften anstreben. Das steht in einem Bericht, der von den Analysten von Dunne Insights für die Europäische Initiative für Energiesicherheit (EIES) erstellt wurde.

Zunächst einmal sollten sich demnach Europas alteingesessene Unternehmen dem sich auf dem Kontinent ausbreitenden Elektroautobauer Tesla zuwenden. Es könnte Möglichkeiten zur Zusammenarbeit in der Batterielieferkette, bei der Mineralienaufbereitung und beim Recycling geben. „Je schneller Tesla in Berlin kosteneffizient und erfolgreich wird, desto schneller kann Tesla mehr Produktion von China nach Europa verlagern“, heißt es in dem Bericht. „Das bedeutet auch mehr Nachfrage nach Batterien in Europa.“

Tesla fertigt seit einigen Jahren auch in Brandenburg E-Autos für Europa. Allerdings hat der Siegeszug der Marke in der Region zuletzt einen Dämpfer bekommen. Die im Januar eingebrochene Nachfrage dürfte auch darauf zurückzuführen sein, dass CEO Elon Musk seit einziger Zeit mit seinem politischen Engagement Interessenten vor den Kopf stößt. Die Konkurrenz hat zudem aufgeholt, es gibt inzwischen viel mehr attraktive E-Autos anderer Hersteller. Zudem drängen chinesische Marken auf den internationalen Markt.

Der Bericht fordert die europäischen Automobilhersteller auch dazu auf, ihre Beziehungen zu japanischen und koreanischen Batterieherstellern zu vertiefen und die Abhängigkeit von den chinesischen Akkufertigern zu verringern. „Europäische Unternehmen sollten Partnerschaften mit japanischen und koreanischen Batterieherstellern bevorzugen, um Know-how und Technologietransfer zu erhalten und um Größenvorteile zu erzielen, indem sie deren Zuverlässigkeit und strategische Ausrichtung auf die Interessen Europas nutzen“, heißt es laut Automotive News in dem Bericht.

Europa 7 bis 10 Jahre hinter China

Den Analysten zufolge liegt Europa sieben bis zehn Jahre hinter China zurück, was die Entwicklung von Batterietechnologie und -lieferketten angeht. Weltweit kontrolliere die Volksrepublik 79 Prozent der Batteriezellenproduktion und 60 bis 95 Prozent der kritischen Mineralienverarbeitung. Darüber hinaus könne China die Hälfte der weltweiten Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und 100 Prozent der Lithium-Ionen-Batterien abdecken.

Was die Produktion angeht, so baue China mehr E-Fahrzeuge als alle anderen Länder zusammen, heißt es weiter. 2024 seien in dem Land 12 Millionen E-Fahrzeuge hergestellt worden, verglichen mit 2,4 Millionen in Europa und weniger als einer Million in den USA. Die Volksrepublik entwickele und produziere E-Fahrzeuge doppelt so schnell wie die europäische Konkurrenz. Chinas Geschwindigkeit, Subventionen und die Nähe zu den Zulieferern bedeuteten, dass die Herstellung eines E-Fahrzeugs dort 25 bis 30 Prozent weniger kostet als in jedem anderen Land.

Künftige Partnerschaften mit chinesischen Unternehmen könnten mit Blick auf den Technologie- und Know-how-Transfer sowie Investitionen „unvermeidlich“ sein, sollten aber dennoch „streng reguliert“ werden, so der Bericht. Die Lösung seien Gemeinschaftsunternehmen. Europa sollte damit den chinesischen Marktzutritt einschränken und 51 Prozent oder mehr an jedem Joint Venture besitzen, um die Kontrolle in europäischen Händen zu halten.