BMW iX5 könnte Batterie mit fast 150 kWh Speicherkapazität erhalten

BMW bringt die ersten Fahrzeuge auf der Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“ auf den Markt. Den Anfang machen der iX3 und i3, diverse weitere Modelle auf der leistungsfähigen reinen Stromer-Architektur sollen folgen. Der neue elektrische X5 gehört nicht dazu, er wird weiterhin auf der antriebsflexiblen CLAR-Plattform fahren. Er dürfte jedoch von für die Neue Klasse entwickelten Technologien profitieren – und möglicherweise auch mit einem besonders großen Akkupaket angeboten werden.
In einem von der US-Behörde EPA veröffentlichten Dokument sind laut Berichten einige technische Daten kommender Modelle der BMW Group zu finden. Der neue iX5 60 xDrive sticht besonders hervor: Er kommt der Übersicht zufolge mit einem Hochvoltspeicher, der eine (Brutto-)Kapazität von 147,8 kWh und damit deutlich mehr Energievorrat als jeder andere Elektro-BMW vor ihm hat.
Zur Reichweite finden sich in dem Dokument noch keine Angaben. Es gibt auch keinen Vergleichswert durch einen aktuellen iX5, da BMW das große SUV bisher nicht mit reinem Elektroantrieb anbietet. Zusammen mit den Innovationen und der Effizienz der Neue-Klasse-Plattform könnte der 147,8-kWh-Akkupack aber eine Reichweite bieten, die die des neuen iX3 von über 800 Kilometern nach WLTP-Norm übertrifft.
Der erste elektrische X5 wird außerdem ausgesprochen kraftvoll: Gemeinsam kommen die E-Maschinen an Vorder- und Hinterachse laut den Informationen aus den USA auf eine Systemleistung von 424 kW/577 PS sowie ein System-Drehmoment von über 800 Newtonmeter. Später dürften weitere Varianten des iX5 eingeführt werden, um den Kunden eine attraktive Auswahl an Antriebsleistung und Batteriekapazitäten zu bieten.
BMW setzt trotz neuer E-Auto-Plattform für den Volumenmarkt weiter auf Technologieoffenheit. Das gilt insbesondere für den X5, der in Zukunft nicht nur mit Benzin-, Diesel- und Plug-in-Hybrid-Antrieb sowie erstmals vollelektrischem Antrieb zu haben sein wird. Mit der nächsten Generation des Premium-SUV führt BMW Wasserstoff-Brennstoffzellen-Antrieb in sein Serienportfolio ein. Die Mehrenergie-Architektur CLAR macht es möglich, auch für die weiter geplanten Verbrenner-Versionen von X3 und 3er.
Kommentare
Jensen meint
Diese Speichergröße macht quasi per sofort die verbrennenden Varianten dieses Fahrzeugs noch überflüssiger als ohnehin schon. Und das abarbeiten der Wasserstoffförderkulisse für die Wasserstoffvariante sollte damit auch schnell und geräuschlos erledigt werden.
Paule meint
War eben mal auf der Webseite von BMW. Der einzige „neue“ mit den Hasenzähnen (neue Klasse-Merkmal?) ist der iX3. Die anderen sind alles noch alte Modelle? So ganz verstehe ich das nicht, lese hier ständig von neuen Modellen neue Klasse. Oder haben die dann doch wieder die großen Nieren?
Wollte mal durchklicken, was ein neues Auto für die Firma im Leasing kosten würde. BMW wäre für mich die einzige alternative Marke, die uns auf den Hof kommen würde.
Beim iX3 werden mir Start 1000 EUR netto Leasingrate für 35tkm angezeigt. Ist aber noch nichts dabei. Huiuiui! Das wird man auch nicht mit Verhandeln auf das Kostenniveau der TMY runter bekommen. Zum Schluss geht es eben in der Firma immer ums Geld. BEVs haben wir zum sparen, so wird das nichts.
David meint
Das ist ja genau das, was der Verbraucher eigentlich in dieser Klasse erwartet: Man baut das an Kapazität ein, was nach aktuellem Stand der Energiedichte in den Fahrzeugboden passt.
Man hat nach dem 1000 km Test des iX3 von Nyland und seinem Fazit gesehen, dass es von wütenden Kommentaren der Tesla-Fans nur so wimmelte. Man merkt, wie schwer der Fakt zu verdauen war, dass dieses Auto nicht nur sehr effizient ist und schnell lädt, sondern dazu einen sehr großen Akku hat.
Und den kann man immer brauchen, auch wenn man nicht 1000 km fährt: Als Speicher fürs Haus oder zum makeln, um am Ziel gar nicht laden zu müssen, oder um sich im Alltag um den Akkustand gar nicht mehr kümmern zu müssen, um keine Wallbox zu brauchen.
MrBlueEyes meint
Ja, Tesla ist in Summe aller Eigenschaften der „Neuen Klasse“ komplett abgehängt (aktuell)…
Besser-BEV-Wisser meint
Das sieht Matt von CarWow anders, der sieht das Model Y immer noch als Preis/Leistungs-Sieger.
Aber sein Test war nicht sehr umfassend. Reichweite und Ladegeschwindigkeit ging da nicht ein. Nur Fahrdynamik und Platz.
Mäx meint
@D
Keine Kritik an Nyland, dass er bei kaltem Wetter gefahren ist und so nur genau so schnell wie das Model S war oder ähnliches wie du dir es noch beim Mercedes zusammengedichtet hast?
@Mr.
Das interessante ist, dass der Verbrauch ähnlich hoch war wie beim i4m50, trotz dass es ein SUV ist.
Für den i3 lässt das einiges erwarten für Real-Reichweite usw.
15% weniger Verbrauch könnten drin sein.
Dementsprechend fast 600km im 120km/h Test.
1. Hochrechnung für 1.000km:
Nyland hat beim iX3 zwei Stops, 1x 20 Minuten, 1x 18 Minuten gebraucht.
Erste Etappe waren 425km > i3 wären das 485km
Zweite Etappe waren 282km > i3 wären das 320km
Übrig blieben 200km; das lädt der i3 in unter 10 Minuten.
Also ca. 8:45-50; 10-15 Minuten langsamer als der Referenzverbrenner.
Die Argumente werden immer weniger; ich weiß wirklich nicht warum man noch einen X3/3er Verbrenner kaufen sollte.
MichaelEV meint
Was ist denn „diese Klasse“, in der Verbraucher das erwarten? Verfolgen BMW und Tesla gleiche Zielsetzungen und stehen direkt in Konkurrenz?
Bzw. wenn man immer so schön sofort technische Eigenschaften in Vergleich setzt, macht man das auch beim Ergebnis (das worum es letztendlich geht -> wie viele Kunden erreichen die Hersteller mit ihren Produkten = Stückzahlen).
McGybrush meint
Also ich als Tesla Fahrer beneide die Neue Klasse und ein X5 mit 147kWh ist das was wir auch gerne hätten. Kann zu diesen guten Autos die mir viel zu teuer sind und sein werden nur Gratulieren.
Warum soll ein Tesla Fahrer wütend auf ein X5 mit 147kWh sein?
M. meint
😳
Nach erster Hochrechnung wären das 920 bis 950 km WLTP.
(Verbrauch iX3 +10%)
Man kann auch vom iX (den man von der Größe her als elektrischen X5 sehen kann) hochrechnen und kommt auf 915 km (bei 142 kWh netto).
Dann ist es aber auch mal gut, oder?
Aber mal abwarten. Offiziell bestätigt ist das ja alles noch nicht.
Mäx meint
Naja im Prinzip ist das offiziell bestätigt über das Dokument der EPA.
Das wird zumindest für den iX5 60xDrive genau so kommen.
M. meint
Unwahrscheinlich, dass sie es tun, aber BMW kann das immer noch zurückziehen.
Mit offizieller Vorstellung meine ich die üblichen Produktvorstellungen, wie man sie kennt, und keine Leaks. ;-)
brainDotExe meint
Ich denke der iX6 könnte dann, aufgrund des besseren cW Wertes, die 1000 km WLTP erreichen.
CJuser meint
Bei der Systemleistung kann wohl nicht von 424 kW/577 PS und 805 Nm die Rede sein. Das ist „nur“ die maximale Leistung beider E-Motoren. Da geht auf jeden Fall noch etwas Leistung ab. Und bei der Akkukapazität bleiben vermutlich netto ca. 141 kWh übrig. Trotzdem natürlich riesig. Dabei ist interessant zu lesen, dass die Anzahl der Rundzellen (960 Stück) identisch ist zum i3/iX3 50 xDrive. Mal schauen, wie groß dann das kleinere verfügbare Akkupack sein wird. Ob nun 736 lange Rundzellen (Anzahl der Zellen identisch zum iX3 40) oder 960 kurz Rundzellen (Akkupack des iX3 50), kommt in beiden Fällen 113,3 Brutto-kWh raus.
Leider steht in dem geleakten Papier aber auch, dass die Akkukapazität des i5 weiter nur 83,9 Brutto-kWh betragen wird.
MrBlueEyes meint
Der i5 (NC0) auf Basis der Neuen Klasse startet erst 2030… deshalb ist da immer noch leider der kleine Akku drin… ähnlich und analog zum i7…
Der i7 (ND0) auf Neue Klasse Basis soll wohl 2029 kommen…
brainDotExe meint
Es wird sich für den i5 nicht gelohnt haben auf ein spezielles Akkupack, wie bei dem i7, umzurüsten.
Dafür wird die Marge zu gering sein, das war auch nicht zu erwarten.
Gunnar meint
Kurzer Dreisatz mit dem Cayenne, der ähnlich groß ist:
Cayenne: 108 kWh netto –> 653 km
ix5: circa 142 kWh netto –> 858 km
Was will man mehr?
MrBlueEyes meint
Der Cayenne ist sehr ineffizient… ich rechne beim iX5 mit mindestens 900 Km WLTP…
Schach matt :-)
Gunnar meint
900 km WLTP in so einem großen SUV wäre eine echte Ansage. Bin gespannt.
South meint
Man sollte nicht einfach nur blind einen eAntrieb in ein bestehendes Modell einarbeiten, sondern als Kunde mal nachdenken, was man wirklich braucht. SUV und Allradantrieb kosten Reichweite und ordentlich Geld, das war schon zu Verbrennerzeiten nachteilig, ist es aber umsomehr bei eAutos. Solche Modelle sind einfach enorm ineffizient.
Und yoa, H bringt bei Autos nix, kein Ladenetz und das bisserl aktuelle Netz uferlos teuer. Der Betrieb und die Wartung des H Netzes und der H Autos sind einfach viel zu teuer aufwendig. Und das wichtigste. Reines Greenwashing. H Autos sind trotz fehlender lokalen Abgase enorm ineffizient und verschleudern rund das drei bis vierfache an Energie, was man für andere Zwecke dringend brauchen würde (Industrie, Schiffe, Flugzeuge, Kraftwerke für Dunkelflauten…). Damit sind H Autos um die Ecke quasi enorm dreckig…
Aber das hat sich sowieso schon erledigt. eAutos mit superschnellem Laden in weniger als 15 Minuten sind kein Science Fiction mehr. Damit ist H quasi nicht nur wirtschaftlich, sondern auch technisch k.o…..
Besser-BEV-Wisser meint
Deshalb wird BMW mindestens 2 verschiedene Akkugrüßen einbauen.
Dann holst beide Zielgruppen ab:
– (Öko)-Knauserer wie Du (und ich) UND
– Vollgas-Stahlblasen-Dieter
BMW kanns halt, und hat sein Kunden Verstanden.
Mäx meint
Das muss man einfach anerkennen.
Ich hatte BMW anfangs auch kritisiert, weil sie nur Mischplattformen hatten und man augenscheinlich den Hype verschläft bzw. zu langsam ist.
Rückblickend kann man nur sagen: Alles richtig gemacht, besonnen vorgegangen, den Plan (EU Vorgaben) immer im Blick gehabt und weiter verfolgt.
Das ganze mit dem Wissen was BMW Kunden wollen (kein abgespactes Extra-Design etc.).
Der Erfolg gibt Ihnen nun Recht.
Die Verbindung aus Akkugröße, Nachladezeit und Effizienz ist erstmal Benchmark.
Die Chinesen können schneller laden, sind aber oft bei der Effizienz oder Akkugröße nicht on top.
Habe es schon mal gesagt: Bei aller Kritik an Klatten, den Dividenden, den Vererbungstricks usw. ist die Familie wohl wirklich an nachhaltigem Wirtschaften interessiert; will heißen man möchte nicht nur kurzfristig Rendite rausholen, sondern ist an langfristigen Erträgen interessiert.
Um das zu erreichen gibt es einen Fahrplan, der vermutlich auch immer mal wieder abgeglichen wird, aber nicht wie z.B. bei Mercedes alle 6 Monate über den Haufen geworfen wird, wenn man irgendwo mehr Geld wittert.
South meint
Das hat tatsächlich mit Öko oder Knauser jetzt wenig zu tun, denn mit selbst mit nem 100er Accu ist man ja nun nicht wirklich in nem kleinen Accusegment zu tun und ein Knauser ist man bei einer Premiummarke eh nicht.
Auch das BMW das anbietet, ist an sich nicht verwerflich, denn es gibt Kundengruppen, welche so einen großen Accu tatsächlich brauchen. Im Gewerblichen Bereich oder wer Anhänger oder Lasten über lange Strecken befördern muss, also daran gibt’s nix zu mäkeln.
Die Frage sollte sich also der Kunde stellen, ob’s den unbedingt so ein Windfang und/oder Allrad sein muss. Das ist teuer und führt zu geringen Reichweiten und mal ganz im Ernst, so ein superschweres Auto hat mit Freude am Fahren ja auch nix mehr zu tun. Natürlich kann man viel mit PS und guten Fahrwerken ein wenig kaschieren, aber ein superschweres Auto ist einfach auch fahrtechnisch kacke…
CJuser meint
Auf jeden Fall sollte hier ein weiteres Akkupack verfügbar sein. Ich würde spontan 2/3 der maximalen Akkukapazität in den Raum werfen. Also 98 Brutto-kWh. Allerdings mit der identischen Akkuchemie (NRMC wird genannt). Diese Akkukapazität ließe sich zwar sicherlich auch mit LFP-Zellen unterbringen, allerdings würde sich das Fahrzeuggewicht dann kaum bis gar nicht verringern. Für Sparfüchse könnte man natürlich auch noch das Akkupack des iX3 40 mit 86,9 Brutto-kWh und ausschließlich Heckantrieb anbieten. Ein Markt dafür, könnte aber nur in China existieren.
brainDotExe meint
Da die wenigsten Kunden ein Auto nach dem kaufen was man „braucht“ sondern was man „will“, gibt es halt auch Autos für gehobene Ansprüche.
Ist doch gut Auswahl zu haben, so werden Leute wie du zufrieden gestellt aber auch Leute die mehr wollen.
McGybrush meint
Ja es gibt Leute die ziehen damit auch Anhänger voller Baumaschienen und Pferde.
Die Pferde auch gerne mal 500km zu einem Turnier.
Nicht das ich sowas gut finde. Aber den Ich „kenne“ erledigt das aktuel mit einem X5 50dM Performance
Und der wird mit 300km Reichweite inkl Anhänger kein Pferd transportieren. Dem Pferd kann ich nur wünschen das er es dann weiterhin mit einem 5.0L Diesel macht ODER einem elektrischen X5 der die komplette Strecke nicht laden muss.
Und ich kenne 3 Familien die aus der Ecke Hamburg immer mit Wohnwagen nach Österreich / Slowenien / Bayern fahren. Den hab ich noch kein einziges Elektroauto empfehlen können. Die verbrennen den Sprit weiterhin der auch da (wie beim Elektro) um ca. 70% höher ist als ohne Anhänger.
brainDotExe meint
Das war absehbar, da hier die höheren Zellen (46120) zum Einsatz kommen.
Die ca. 26% mehr Höhe skalieren per Dreisatz nahezu genau auf die in den EPA Dokumente erwähnten ca. 148 kWh, wenn man von dem 118 kWh des großen Akkupacks mit 4695er Zellen ausgeht.
M. meint
Es wird sogar besser.
Die Zellen haben „unten“ und „oben“ den gleichen Raumverlust durch die Deckel und die Anschlüsse. Der Anteil Aktivmaterial ist dadurch nochmal höher.
Die in diesem Vergleich schlechteste Zelle gibt es aber woanders.
MrBlueEyes meint
Wie von mir vermutet… damit setzt der iX5 in seiner (Preis-)Klasse meines Erachtens erstmal alle Konkurrenten Schach matt…
Die Tests von Björn Nyland zum iX3 bestätigen ja, dass der iX3 in Sachen Reichweite, Effizienz und Ladeperformance in Kombination unschlagbar ist…
Den 1000 Km Range Test absolvierte der iX3 in sensationellen 8 h 55 min, und das mit 21 Zoll wohlgemerkt und bei winterlichen 2°C… damit schlug er als SUV sogar das Tesla Model S, den NIO ET 5 mit PowerSwaps und den Mercedes CLA 350 oder auch den EQS 450+
Und auch im 90er und 120er Reichweiten Test schlug er quasi alle Konkurrenten… und das als SUV wohlgemerkt…
Für den i3 sind noch bessere Ergebnisse zu erwarten und der iX5 wird ebenfalls abliefern…
Die Konkurrenz kann aktuell nur staunen…
Peter meint
Ja, die „Neue Klasse“ ist technologisch schon eine Ansage. Auch das Panoramic Vision Display finde ich persönlich spannend. Gute Entwicklung. Perspektivisch (in 3-8 Jahren) werden sich wahrscheinlich viele Modelle auch von anderen Herstellern in die Richtung der Leistungsdaten der „neuen Klasse“ entwickeln, insofern ist BMW hier vermutlich „Trendsetter“. Eine gute Entwicklung für den Ingenieursstandort Deutschland.