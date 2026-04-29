BMW iX5 könnte Batterie mit fast 150 kWh Speicherkapazität erhalten

BMW bringt die ersten Fahrzeuge auf der Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“ auf den Markt. Den Anfang machen der iX3 und i3, diverse weitere Modelle auf der leistungsfähigen reinen Stromer-Architektur sollen folgen. Der neue elektrische X5 gehört nicht dazu, er wird weiterhin auf der antriebsflexiblen CLAR-Plattform fahren. Er dürfte jedoch von für die Neue Klasse entwickelten Technologien profitieren – und möglicherweise auch mit einem besonders großen Akkupaket angeboten werden.

In einem von der US-Behörde EPA veröffentlichten Dokument sind laut Berichten einige technische Daten kommender Modelle der BMW Group zu finden. Der neue iX5 60 xDrive sticht besonders hervor: Er kommt der Übersicht zufolge mit einem Hochvoltspeicher, der eine (Brutto-)Kapazität von 147,8 kWh und damit deutlich mehr Energievorrat als jeder andere Elektro-BMW vor ihm hat.

Zur Reichweite finden sich in dem Dokument noch keine Angaben. Es gibt auch keinen Vergleichswert durch einen aktuellen iX5, da BMW das große SUV bisher nicht mit reinem Elektroantrieb anbietet. Zusammen mit den Innovationen und der Effizienz der Neue-Klasse-Plattform könnte der 147,8-kWh-Akkupack aber eine Reichweite bieten, die die des neuen iX3 von über 800 Kilometern nach WLTP-Norm übertrifft.

Der erste elektrische X5 wird außerdem ausgesprochen kraftvoll: Gemeinsam kommen die E-Maschinen an Vorder- und Hinterachse laut den Informationen aus den USA auf eine Systemleistung von 424 kW/577 PS sowie ein System-Drehmoment von über 800 Newtonmeter. Später dürften weitere Varianten des iX5 eingeführt werden, um den Kunden eine attraktive Auswahl an Antriebsleistung und Batteriekapazitäten zu bieten.

BMW setzt trotz neuer E-Auto-Plattform für den Volumenmarkt weiter auf Technologieoffenheit. Das gilt insbesondere für den X5, der in Zukunft nicht nur mit Benzin-, Diesel- und Plug-in-Hybrid-Antrieb sowie erstmals vollelektrischem Antrieb zu haben sein wird. Mit der nächsten Generation des Premium-SUV führt BMW Wasserstoff-Brennstoffzellen-Antrieb in sein Serienportfolio ein. Die Mehrenergie-Architektur CLAR macht es möglich, auch für die weiter geplanten Verbrenner-Versionen von X3 und 3er.