Tesla kauft Teile des insolventen Maschinenbauers Manz

Die Tesla-Tochter Tesla Automation GmbH will mehr als 300 Beschäftigte vom insolventen Maschinenbauer Manz sowie einige Produktionsanlagen im schwäbischen Reutlingen bei Stuttgart übernehmen. Damit würde sich Tesla Automation auf vier Standorte vergrößern.

Ein entsprechender Kaufvertrag sei unterzeichnet worden, teilte Insolvenzverwalter Martin Mucha zunächst gegenüber der Deutschen Presse-Agentur mit. Später bestätigte Manz das Vorhaben in einer eigenen Mitteilung. Über den in die Insolvenzmasse einfließenden Verkaufspreis wurden keine Angaben gemacht. Er sei froh darüber, die mit Tesla geführten Verhandlungen erfolgreich zum Abschluss gebracht zu haben und viele Arbeitsplätze zu erhalten, so Mucha.

Manz hatte im Dezember 2024 Insolvenz angemeldet, weil das Unternehmen zahlungsunfähig und überschuldet war. Laut dem Portal Electrive hatten ausbleibende Aufträge aus dem Bereich E-Mobilität den Maschinenbauer in eine finanzielle Schieflage gebracht, nachdem der Markt nicht so schnell wie erwartet gewachsen war.

Wie Manz mitteilte, hat das Amtsgericht Stuttgart am 24. Februar das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Manz AG eröffnet und den bis jetzt vorläufigen Insolvenzverwalter Mucha als Insolvenzverwalter bestätigt. In dieser Funktion hat Mucha ebenfalls am 24. Februar gemeinsam mit der Tesla Automation GmbH bereits den Kaufvertrag unterzeichnet, mit dem über 300 Mitarbeiter am Standort Reutlingen sowie „bewegliches Sachanlagevermögen“ übernommen werden. Tesla Automation wird zudem die Manz-Immobilie vor Ort nutzen.

„Wir gewinnen qualifizierte Mitarbeiter mit hoher Expertise im Hightech-Maschinenbau“, erklärte Lothar Thommes, Geschäftsführer bei Tesla Automation. „Der Standort in Reutlingen ist eine ideale Ergänzung zur weiterhin erfolgreichen Umsetzung unserer weltweiten Automatisierungsprojekte im Tesla-Konzern. Wir freuen uns sehr, dort zukünftige Innovationen zu realisieren.“

Am Standort Reutlingen hatte Manz zuletzt rund 400 Mitarbeiter, 300 davon sollen von Tesla Automation übernommen werden. Den etwa 100 nicht zur Tesla Automation GmbH wechselnden Manz-Mitarbeitern wird der Übertritt in eine Transfergesellschaft angeboten. Was aus den etwa 800 Manz-Mitarbeitern an Standorten außerhalb Deutschlands wird, ist offen.

Bei der Tesla Automation GmbH handelt es sich um den deutschen Maschinenbauer Grohmann Engineering aus Prüm in Rheinland-Pfalz. Tesla hatte das auf die Automatisierung von Produktionsanlagen spezialisierte Unternehmen 2016 für den Ausbau seiner Elektroauto-Produktion übernommen. Seit 2017 ist das später in Tesla Automation umbenannte Unternehmen nur noch für den US-Elektroautobauer aktiv.