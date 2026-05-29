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Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

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Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Neuer Opel Corsa soll modernes Elektroauto zum erschwinglichen Preis werden

Opel-Corsa-Electric Opel plant den neuen Corsa laut Bericht nur als Elektroauto. Ein Startpreis von etwa 25.000 Euro soll Preisparität mit Verbrennern bringen. Mehr »

BYD Dolphin G DM-i: Plug-in-Hybrid-Kleinwagen mit über 1000 Kilometer Reichweite

BYD-DOLPHIN-G-DM-i-2026-2 China-Stromerbauer BYD präsentiert mit dem Plug-in-Hybridfahrzeug Dolphin G DM-i einen Neuzugang im europäischen Kleinwagensegment. Mehr »

Lucid: Erlkönigfotos zeigen Mittelklasse-Elektroauto neben Tesla Model Y

US-Elektroautobauer Lucid steigt in ein volumenstärkeres Segment ein. Erlkönigfotos zeigen einen Prototyp neben Wettbewerber Tesla Model Y. Mehr »

Noch schwache Restwerte bei chinesischen Autobauern

Chinesische Automobilhersteller kämpfen in Deutschland noch mit schwachen Restwerten. Ein Vertrauensproblem belastet die Nachfrage am Markt. Mehr »

Porsche unterbricht Taycan-Produktion wegen schwacher Nachfrage

Porsche-Taycan-Produktion Porsche sieht sich mit weniger Nachfrage nach seiner Elektroauto-Reihe Taycan konfrontiert. Deshalb wird die Produktion kurzzeitig pausiert. Mehr »

Rückruf für den BMW iX3 wegen Stromschlaggefahr

BMW-iX3-2026 BMW ruft den neuen iX3 zurück, da eine fehlerhafte Ladeelektronik eine Stromschlaggefahr an der Karosserie des Elektro-SUV verursachen kann. Mehr »

BMW: Lieferengpässe beim iX1 durch fehlende Felgen

BMW-iX1 Bei BMW verzögern sich Auslieferungen des rein elektrischen iX1. Grund ist ein Mangel an den kleineren Felgen im Angebot des kompakten SUV. Mehr »

Ferrari Luce: Das erste Elektroauto der Italiener

Ferrari-Luce-2026-2 Ferrari hat in Rom den neuen Viertürer-GT Luce vorgestellt. Der GT ist der erste rein elektrische Serienmodell der italienischen Luxusmarke. Mehr »

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Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

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