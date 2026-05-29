Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Opel plant den neuen Corsa laut Bericht nur als Elektroauto. Ein Startpreis von etwa 25.000 Euro soll Preisparität mit Verbrennern bringen. Mehr »

China-Stromerbauer BYD präsentiert mit dem Plug-in-Hybridfahrzeug Dolphin G DM-i einen Neuzugang im europäischen Kleinwagensegment. Mehr »

US-Elektroautobauer Lucid steigt in ein volumenstärkeres Segment ein. Erlkönigfotos zeigen einen Prototyp neben Wettbewerber Tesla Model Y. Mehr »

Chinesische Automobilhersteller kämpfen in Deutschland noch mit schwachen Restwerten. Ein Vertrauensproblem belastet die Nachfrage am Markt. Mehr »

Porsche sieht sich mit weniger Nachfrage nach seiner Elektroauto-Reihe Taycan konfrontiert. Deshalb wird die Produktion kurzzeitig pausiert. Mehr »

BMW ruft den neuen iX3 zurück, da eine fehlerhafte Ladeelektronik eine Stromschlaggefahr an der Karosserie des Elektro-SUV verursachen kann. Mehr »

Bei BMW verzögern sich Auslieferungen des rein elektrischen iX1. Grund ist ein Mangel an den kleineren Felgen im Angebot des kompakten SUV. Mehr »

Ferrari hat in Rom den neuen Viertürer-GT Luce vorgestellt. Der GT ist der erste rein elektrische Serienmodell der italienischen Luxusmarke. Mehr »