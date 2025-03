Experten erwarten auch bei entschärften EU-CO2-Zielen E-Auto-Rabattschlacht

In der EU gelten ab diesem Jahr deutlich strengere Flottengrenzwerte für die Autobauer. Werden diese verfehlt, müssen die Unternehmen empfindliche Geldstrafen zahlen. Das führt nun laut Marktbeobachtern zum erwarteten Anstieg von Rabatten für lokal emissionsfreie E-Autos, mit den die Hersteller ihre Emissionen senken können.

„Wir sehen aktuell einen merklichen Anstieg des Rabattniveaus bei E-Autos“, sagte die Direktorin des Center Automotive Research (CAR) Beatrix Keim der Automobilwoche. Von Dezember auf Januar sprang demnach das durchschnittliche Rabattniveau für E-Autos von 8,8 auf 11,8 Prozent.

Nach einem zwischenzeitlichen Boom schwächelt die Nachfrage nach E-Autos seit einiger Zeit. Das liegt insbesondere an den noch vergleichsweise hohen Preisen. Für die Hersteller lohnt es sich 2025 angesichts der drohenden Strafzahlungen, elektrische Modelle in der EU günstiger anzubieten. Branchenkennern zufolge sind mindestens 20 Prozent E-Auto-Anteil nötig, um die Vorgaben der Politik zu erfüllen. Jedoch erreicht etwa Europas größter Autokonzern Volkswagen 2024 erst einen Anteil von 8,3 Prozent.

Zuletzt zeichnete sich ab, dass die Autobranche mit Entlastung rechnen kann: Die EU-Kommission will die aktuellen CO2-Ziele für die Hersteller abschwächen. Die Unternehmen sollen die Flottengrenzwerte nun in den kommenden drei Jahren erreichen dürfen. Damit will man der kriselnden Autobranche den Druck potenzieller Milliarden-Strafen bei Nichteinhaltung der Ziele etwas nehmen. „Die Änderung würde es den Automobilherstellern ermöglichen, eine Überschreitung der Zielvorgaben in einem oder zwei Jahren durch Übererfüllung in den anderen Jahren zu kompensieren“, so die EU-Kommission.

E-Autos noch teurer als Verbrenner

Den Absatz von Elektroautos müssen die Hersteller trotzdem deutlich steigern. Das geht aktuell vor allem mit niedrigeren Preisen. Dazu dürfte es wie erwartet in diesem Jahr vermehrt attraktive Angebote geben. Langfristig wollen die Autobauer Stromer auch ohne Rabatte so erschwinglich wie vergleichbare Verbrenner machen, insbesondere mit höheren Stückzahlen und Kostensenkungen bei den Batterien. Das ist auch wegen eines weiteren EU-Beschlusses dringend nötig: In der Region sollen ab 2035 keine Neuwagen mehr verkauft werden dürfen, die CO₂ ausstoßen.

Neben den Herstellern stehen die Händler unter Druck, mehr E-Pkw zu verkaufen. „E-Autos werden um jeden Preis in den Markt gedrückt. Das tut uns Händlern finanziell sehr weh“, sagte Thomas Peckruhn, Vize beim Kfz-Gewerbeverband ZDK und selbst Autohändler, der Automobilwoche. Der Handel werde 2025 deutlich Ertrag einbüßen. „Etliche Händler haben ihr Pulver schon jetzt komplett verschossen. Viele arbeiten mit Null-Deckungsbeiträgen, um ihre Elektro-Ziele zu erreichen“, berichtete Peckruhn. „Die Elektro-Ziele der Hersteller gehen stark zulasten der Händler“, bestätigte CAR-Direktorin Keim Keim.

Ein weiterer Faktor, der den Preiskampf bei Elektroautos befeuert: Die Konkurrenz von US-Branchenprimus Tesla und auf den Markt drängende chinesische Hersteller. Die Wettbewerber setzen nur oder hauptsächlich auf E-Autos, die EU-CO2-Vorgaben spielen für sie daher kaum eine Rolle. Zwar versucht Brüssel, die erwarteten Dumping-Angebote aus der Volksrepublik mit höheren Importzöllen abzuwehren, deren Hersteller planen aber schon Europa-Fabriken zur Umgehung.