VW ID.1 wird in Portugal vom Band laufen

Wenige Tage nach der Vorstellung des elektrischen Kleinwagens VW ID. Every1 wurde nun der Produktionsort des Serienmodells bestätigt. „Dieses Auto wird in unserer Fabrik in Palmela in Portugal gebaut“, sagte VW-Markenchef Thomas Schäfer. Im Jahr 2027 soll dort die Produktion des ID.1 anlaufen, den VW zum Einstiegspreis von um 20.000 Euro verkaufen will.

Die VW-Fabrik in Palmela befindet sich südlich von Lissabon in der Nähe der Stadt Setúbal. Derzeit läuft dort das mit Verbrennungsmotor betriebene Kompakt-SUV T-Roc in der Golf-Größe vom Band. Die Kosten waren entscheidend für die Vergabe der ID.1-Produktion nach Portugal: Das dortige Werk sei das „kosteneffizienteste“, so Schäfer.

Das Showcar ID. Every1 ist wie die schon 2026 kommende Serienversion des ID. 2all in der 25.000-Euro-Klasse Teil der neuen „Electric Urban Car Family“ mit Frontantrieb, die markenübergreifend unter dem organisatorischen Dach der „Brand Group Core“ – dem Zusammenschluss der Volumenmarken im VW-Konzern – entwickelt wird. Die Fahrzeuge der Electric Urban Car Family basieren auf dem von Volkswagen neu konzipierten modularen E-Antriebsbaukasten: dem MEB mit Frontantrieb.

Der ID.1 ist das erste Projekt von VW mit einer verkürzten Entwicklungszeit, was zum Teil durch den Einsatz eines neuen Softwaresystems realisiert wird. Dieses entsteht in einem Joint Venture mit dem US-Elektroautobauer Rivian. Das System ermöglicht mehr virtuelle Tests und Entwicklung, wodurch weniger physische Prototypen aufgebaut werden müssen. Es erlaubt zudem, dass der ID.1 über den gesamten Lebenszyklus neue Funktionen erhält und sich auch nach dem Neuwagenkauf an Kundenbedürfnisse anpassen lässt.

Anders als der VW ID.2, der in Spanien zusammen mit Schwestermodellen von Skoda und Cupra gebaut wird, wird es vom ID.1 bis auf Weiteres kein Pendant anderer Marken des Volkswagen-Konzerns geben. Kai Grünitz, VW-Markenvorstand für Technische Entwicklung, begründet das mit dem sich gerade erst entwickelnden Markt für Stadtautos. Seiner Aussage nach könnten später noch weitere Elektroautos wie der ID.1 eingeführt werden, wenn es der Markt zulässt.