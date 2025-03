Changan startet mit Deepal S07 für 45.000 Euro in Europa

Der chinesische Autohersteller Changan hat für April den Europa-Verkaufsstart seines ersten Modells angekündigt. Es handelt sich um das Batterie-SUV Deepal S07, das „ab 45.000 Euro erhältlich sein und 475 Kilometer nach WLTP“ bieten wird. Darauf soll der etwas kleinere Deepal S05 folgen.

Mit dem Deepal S07 setzt Changan zum Europa-Auftakt auf ein rein elektrisches Mittelklasse-SUV. In China wurde das Modell im April 2024 präsentiert, es ist 4,75 Meter lang und hat einen Radstand von 2,90 Metern. Der Kofferraum bietet zwischen 570 und 1.510 Litern Stauraum, hinzu kommt vorn ein 125 Liter großer „Frunk“.

Die Reichweite des Deepal S07 geben die Chinesen mit 475 Kilometern an, Details zum Antrieb verraten sie noch nicht. In der Volksrepublik gibt es den Deepal S07 in zwei rein elektrischen Varianten mit 190 kW/258 PS und 160 kW/218 PS Leistung sowie 69 und 80 kWh großem Akkupaket. Zudem gibt es noch Versionen mit Verbrennungsmotor als Range Extender (EREV).

Der Deepal S07 sei das Ergebnis „unseres Strebens nach einem ästhetisch ansprechenden und intelligenten vollelektrischen Fahrzeug, das das tägliche Fahrerlebnis für europäische Verbraucher verbessert“, sagt Nic Thomas, Changans Head of Marketing, Sales & Service für Europa. „Um zeitnah unterschiedlichen Kundenbedürfnissen gerecht zu werden erweitern wir unser Portfolio nach dem S07 zunächst um das Modell Changan Deepal S05, das sowohl rein elektrische als auch Range-Extender-Varianten bietet.“

Zum Start in Europa setzt Changan auf ein stationäres Händlernetz, wobei als erste Fokusmärkte Norwegen, Dänemark, Deutschland, Großbritannien und die Niederlande genannt werden. Partnerschaften mit Autohändlern in Deutschland, den Niederlanden und Großbritannien stehen bereits fest, ebenso erste Vertriebsvereinbarungen in Skandinavien. „Diese Vereinbarungen stellen den ersten Schritt dar, um bis Ende 2025 in über zehn Märkten präsent zu sein und rund 100 Händlerbetriebe in ganz Europa zu betreiben“, erklären die Chinesen.

In den Niederlanden will man ein europäisches Ersatzteillager aufbauen, das als erster von mehreren zentralen Vertriebspunkt für das Händlernetz dienen soll. „Nach umfangreichen Investitionen in Forschung und Entwicklung, intelligente Mobilität und Elektrifizierung sowie durch erstklassige Produktionsstätten weltweit ist Changan nun bereit, auch Teil der europäischen Automobillandschaft zu werden“, so das Unternehmen. Der staatliche Hersteller baut bereits 40 Jahre Erfahrung in der Automobilherstellung. Bis April 2024 erreichten die kumulierten Verkaufszahlen der chinesischen Marken des Unternehmens über 26 Millionen Einheiten.