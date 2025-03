Analyse: Was USA und EU tun, um Chinas Batterie-Dominanz zu begegnen

Der Markt für Batterie-Materialien entwickelt sich gerade bei Lithium-Ionen-Batterien (LIB) weltweit schnell weiter. Das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI hat analysiert, was USA und EU tun, um der Dominanz Chinas zu begegnen.

In den vergangenen Jahren war China führend in der Herstellung von Schlüsselmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien, darunter Anoden, Kathoden, Elektrolyte und Separatoren. Der Erfolg chinesischer Unternehmen ist weitgehend auf die langjährige Förderpolitik der Volksrepublik zurückzuführen, die vor mehr als 15 Jahren durch strategische Programme wie die Kampagne „Made in China 2025“ initiiert wurde. Diese Politik förderte ein beständiges Wachstum und den technologischen Fortschritt, was Chinas führende Position in der Branche sicherte und die Etablierung von einer Vielzahl an Unternehmen ermöglichte, die dann auch auf globaler Ebene erfolgreich wurden.

Zudem gibt es zwischen chinesischen Materiallieferanten und chinesischen LIB-Zellenherstellern wie CATL und BYD eine langjährig etablierte Lieferbeziehung. So bestehen langfristige und gewinnbringende Partnerschaften.

Zwischen 80 und 90 Prozent der Anodenmaterialien auf dem weltweiten Markt wurden laut dem Fraunhofer ISI in den vergangenen Jahren in China hergestellt. Der Anteil von Kathoden lag zwischen 70 und 75 Prozent, bei den Elektrolyten betrug der Anteil zwischen 85 und 90 Prozent und bei den Separatoren zwischen 55 und 60 Prozent. Auch wenn der Anteil Chinas in den kommenden Jahren aufgrund erhöhter Investitionen aus den USA und der EU zurückgehen könnte, dürfte das Land seine Position als Hauptakteur auf dem Markt für Batteriematerialien behalten.

USA & EU wollen Batterieindustrie forcieren

Chinas Vorreiterrolle bei der Herstellung von Batteriematerialien haben die EU und die USA dazu veranlasst, ihre Bemühungen um die Entwicklung lokaler Lieferketten und den Ausbau der Batterieproduktionskapazitäten zu verstärken.

Das US-Energieministerium hat im Rahmen des Inflation Reduction Act drei Milliarden US-Dollar zur Unterstützung der Batterieherstellung und der Materialproduktion bereitgestellt, um die heimische Lieferkette zu stärken. Diese Mittel sind für den Ausbau der US-Batterieproduktionskapazitäten, die Veredelung wichtiger Mineralien und die Verbesserung des Recyclings von Batteriekomponenten bestimmt. Ziel ist, eine nachhaltigere und widerstandsfähigere Lieferkette zu etablieren. Joint Ventures verschiedener amerikanischer und insbesondere koreanischer Automobilhersteller sind Beispiele für inländische Bemühungen, die darauf abzielen, die Abhängigkeit von internationalen Quellen zu verringern und die lokale Batterieproduktion zu stärken.

Auf europäischer Seite werden ebenfalls Investitionen getätigt und Vorschriften erlassen, um die Abhängigkeit der europäischen Batteriehersteller und Fahrzeugproduzenten von Importen zu verringern. Ein wichtiger Schritt in diesem Zusammenhang ist der European Critical Raw Materials Act, der den Umgang mit kritischen und strategischen Rohstoffen reguliert, die für grüne und digitale Technologien sowie zum Beispiel für Verteidigung und Raumfahrt unerlässlich sind.

Der Critical Raw Materials Acs setzt zur Stärkung der heimischen Kapazitäten bis 2030 Richtwerte für strategische Rohstoffe entlang der Lieferkette fest: Zehn Prozent des Jahresbedarfs der EU für die Gewinnung, 40 Prozent für die Verarbeitung und 25 Prozent für das Recycling. Darüber hinaus soll die Abhängigkeit von einem einzigen Drittland auf höchstens 65 Prozent des Jahresbedarfs der EU für jeden strategischen Rohstoff auf jeder relevanten Verarbeitungsstufe begrenzt werden.