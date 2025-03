Opel-Vertriebschef: „Wir wollen die Schwellenangst zur E-Mobilität überwinden“

Laut Vertriebschef Tobias Gubitz will Opel mit attraktiven Preisen, umfassenden Serviceangeboten und einer gezielten Händlerstrategie von der E-Mobilität überzeugen.

Die Autohersteller müssen in Europa in diesem Jahr deutlich strengere CO2-Flottengrenzwerte erreichen. Das erfordert laut Branchenkennern einen Elektroauto-Anteil von mindestens 20 Prozent. Der Stromer-Anteil bei den Opel-Verkäufen im letzten Jahr ist nicht bekannt, dürfte aber deutlich darunter liegen.

Man sei der erste deutsche Hersteller, der sein komplettes Portfolio auch rein batterie-elektrisch anbietet, unterstrich Gubitz im Gespräch mit dem Portal Autohaus. Er erhoffe sich für dieses Jahr, dass die Stellantis-Tochter stärker wächst und auch im Elektrobereich den Marktanteil erzielt, den sie insgesamt erzielt.

Privatkunden will Opel laut Gubitz überzeugen, indem es attraktive Elektroautos anbietet, die auch in der Preisgestaltung immer näher an vergleichbare Verbrennerfahrzeuge kommen. „Ja, ein Elektroauto ist in der Anschaffung noch teurer als ein Verbrenner. Einfach, weil die Batteriekosten nach wie vor hoch sind. Allerdings nimmt der Unterschied in der Tendenz ab“, so der Manager. Corsa Electric (ab 29.990 Euro) und Frontera Electric (ab 28.990 Euro) seien die günstigsten E-Autos eines deutschen Herstellers.

Man müsse den Kunden besser vermitteln, dass der Wert eines Elektroautos nicht nur in der anderen Antriebsart liegt, sondern auch im höheren Komfort und im sportlicheren Fahren. Es habe auch geringere Unterhaltskosten, eine bessere Umweltbilanz. „Dann stellt sich hoffentlich sehr schnell die Freude am elektrischen Fahren ein.“

Engagierte Verkäufer, attraktive Angebote

Opel nehme seine Handelspartner und Verkäufer in die Pflicht. Alle Außendienstmitarbeiter, alle Mitarbeiter der Händlerbetriebe würden selbst elektrisch fahren. Nur wer selbst positive Erfahrung gemacht habe, könne auch glaubwürdig ein Elektroauto an die Kunden verkaufen, findet Gubitz. „Wir haben das Electric-All-in-Programm entwickelt, um dem Handel ein einfaches Werkzeug an die Hand zu geben, die Kunden schnell und einfach zu überzeugen.“

Mit dem Electric-All-in-Programm gewährt Opel acht Jahre Garantie auf die Batterie. Eine Wallbox ist im Preis enthalten und für den Fall, dass man mit leerer Batterie stranden sollten, wird das Elektroauto auf der Straße nachgeladen oder abgeschleppt. Letzteres kommt zwar nur überaus selten vor, aber in den Köpfen der Kunden sei das Problem eben viel größer als in der Realität, sagte Gubitz. „Wir wollen damit die Schwellenangst zur E-Mobilität überwinden. Deshalb geben wir dieses Serviceversprechen. Und dann haben wir noch eine Ladekarte und Lade-App dabei.“

Elektromobilität werde erst dann massentauglich, wenn die Angebote preislich erreichbar sind, ohne dass die Kunden Abstriche machen müssen bei Alltagstauglichkeit, Sicherheit oder Fahrkomfort. Mit Blick auf die aktuellen Antriebsarten ist man bei den Rüsselsheimern laut Gubitz kein Freund von Verboten. Man nehme den Kunden die Sorge, sich nicht frei entscheiden zu können. Einige hätten ein Fahrprofil, das sich eher für ein Plug-in-Hybridauto eignet. Andere hätten einfach noch keinen Zugang zu Lademöglichkeiten. Man sehe aber auch: „Wer einmal ein Elektroauto von Opel gekauft hat, will nie mehr zurück auf einen Verbrenner wechseln.