Tesla-Grünheide-Werkleiter: „Wir haben uns nie politisch positioniert“

CEO Elon Musk fügt mit seinem politischen Engagement in den USA und auch in anderen Ländern der Marke Tesla nach Meinung vieler zunehmend Schaden zu. Dazu äußerte sich der Leiters des deutschen Werks in Brandenburg André Thierig kürzlich in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

In den USA sorgt Musk als einer der engsten Mitstreiter des neuen US-Präsidenten Donald Trump beim angestrebten Umbau des Landes für Kontroversen. In Deutschland gefällt vielen nicht, dass er die AFD im Wahlkampf unterstützt hat.

„Wir als Unternehmen und erst recht als Fabrikstandort haben uns nie politisch positioniert“, sagte Thierig der FAZ. „Wir konzentrieren uns darauf, was wir am besten können, nämlich Autos zu bauen, und zwar sehr gute und sehr viele. Für uns geht es hier um die Fertigung am Standort und nicht um Politik. Das können wir gut trennen.“

Seit der Eröffnung vor drei Jahren habe der US-Konzern in Deutschland fast 500.000 Elektroautos produziert und mehr als 11.000 unbefristete, gut bezahlte Arbeitsplätze in einer Region geschaffen, die als strukturschwach galt. Jeder neunte Industriearbeitsplatz in Brandenburg sei mittlerweile in Grünheide, unterstrich der Tesla-Werkleiter. Der Konzern aus den USA habe mehr als fünf Milliarden Euro in den deutschen Standort investiert und sei der größte industrielle Arbeitgeber Brandenburgs.

„Wir sind im sehr guten Austausch mit Behörden und Politik. Wir pflegen hier sehr gute Kontakte auf allen Ebenen“, so Thierig. „Ich sehe auch in der Fortführung der Tesla Task Force durch die Landesregierung in Potsdam ein klares Bekenntnis zu unserem Wirtschaftsstandort.“

Im Februar verzeichnete Tesla in Deutschland einen Absatzeinbruch, während der Markt zulegte: Nach den Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes wurden 76,3 Prozent weniger Stromer der Marke neu zugelassen als im Vorjahresmonat. Schon im Januar gab es ein Minus von fast 60 Prozent. Der Rückgang der Zulassungszahlen habe im Moment vor allem mit der Umstellung der Produktion auf das neue Model Y zu tun, sagte Thierig.

Fertigung wird nach Modellwechsel wieder hochgefahren

Seit dem Jahresanfang habe man die Produktion des alten Model Y heruntergefahren und für einige Tage ganz gestoppt, um die Produktionslinien umzustellen. Jetzt befinde sich der Standort mitten im Produktionshochlauf für die neue Version des Bestsellers. Das erkläre einen Rückgang der Produktionszahlen, und dieser schlage sich direkt in den Zulassungszahlen nieder. „Denn wir haben einen Direktvertrieb ohne Zwischenhändler. Was wir produzieren, geht direkt in den Markt. Was nicht in den Markt geht, wird auch nicht zugelassen.“

Am Standort Grünheide wird derzeit exklusiv das Model Y gebaut. Beliefert werden von hier der europäische Kontinent, der Nahe und Mittlere Osten sowie Taiwan. Tesla befindet sich laut dem Werkleiter auf einem guten Weg, die Produktion wieder auf 5.000 Fahrzeuge pro Woche hochlaufen zu lassen. Dieses Niveau habe man wir schon im vergangenen Jahr erreicht, da wolle man mindestens wieder hin. Es gebe die Möglichkeit, am Standort weiter zu wachsen. Das hänge aber von der Nachfrage der Märkte ab.

2023 wurden in Brandenburg 200.000 Elektroautos von Tesla produziert, im vergangenen Jahr waren es mehr als 210.000. In diesem Jahr wolle man weiter wachsen, erklärte Thierig. Auf die Frage, ob mittelfristig betriebsbedingte Kündigungen oder Kurzarbeit drohten, sofern die Produktion weiter unter der Produktionskapazität bleibt, sagte der Manager: „Darüber reden wir aktuell überhaupt nicht.“ Das Model Y sei ein sehr erfolgreiches Fahrzeug, das Tesla jetzt noch einmal sehr viel besser gemacht habe.

Komplette Akkufertigung weiter geplant

Thierig äußerte sich auch zu den Plänen für die Produktion von Batteriezellen in Deutschland. Die Batteriefertigung in Grünheide werde noch auf das neue Model Y umgestellt, sie werde den Betrieb in diesem Jahr wiederaufnehmen. „Wir fertigen Module mit importierten Zellen, die wir in Batterien einbauen. In der Zellfertigung haben wir im vergangenen Jahr die Fertigung von Teilkomponenten begonnen, die nach Austin verschifft werden. Das werden wir in diesem Jahr noch ausweiten.“ Der Werkleiter konnte noch nicht sagen, wann Tesla mit der kompletten Akkufertigung beginnt – „das bleibt aber das Ziel“.

Von der neuen Bundesregierung forderte der deutsche Tesla-Werkleiter mehr Digitalisierung – insbesondere für den Abbau von Bürokratie, was die Voraussetzung für mehr Geschwindigkeit am Standort sei. Zu einer Verbesserung der Standortbedingungen gehöre zudem, „Tabuthemen wie die vielen krankheitsbedingten Abwesenheiten anzupacken“.

Außerdem brauche es in Deutschland eine stringente Strategie für Mobilität. „So wie es in der Vergangenheit war, mal Förderung ja, mal Förderung nein, damit sorgt man nur für Verunsicherung“, bemängelte Thierig. „Die Bundesregierung sollte sich klar bekennen, wie Mobilität in Zukunft aussieht und was der Fahrplan ist, um das zu erreichen.“ Es gehe um glaubwürdige Ziele und Maßnahmen, die zu ihnen führen.