Mahle baut Stellen ab und kritisiert EU-Kurs bei Verbrennungsmotoren

Mahle hält angesichts mehrerer Belastungen in der Autozulieferbranche an einem strikten Krisenkurs fest. Unternehmenschef Arnd Franz erklärte laut dem Handelsblatt bei der Vorlage der leicht rückläufigen Geschäftszahlen für das Jahr 2025, Krisenmanagement bleibe die oberste Priorität. Zugleich sieht der Zulieferer-Konzern seinen Kurs bestätigt.

Die Strategie mit dem Fokus auf Elektrifizierung, Thermomanagement und Verbrennungsmotoren funktioniere, sagte Franz. „Mahle ist auf dem Weg zu profitablem Wachstum.“ Die Lage bleibt dennoch angespannt. Als Belastungsfaktoren nannte das Unternehmen geopolitische Unsicherheiten, hohe Energiekosten, starke Währungsschwankungen sowie rückläufige oder stagnierende Märkte. Hinzu komme harter Wettbewerb, insbesondere aus China.

Mahle fährt Sparkurs

Der Sparkurs zeigt sich vor allem beim Personal. Ende des vergangenen Jahres beschäftigte Mahle dem Bericht zufolge weltweit noch 64.242 Menschen. Das waren 3466 weniger als ein Jahr zuvor und entspricht einem Rückgang von gut fünf Prozent.

Auch in Deutschland wurden Stellen abgebaut. Im vergangenen Jahr strich der Zulieferer hier 600 Arbeitsplätze. 2018 hatte der Konzern noch knapp 80.000 Beschäftigte. Seither ging damit fast jeder fünfte Arbeitsplatz verloren. Der Konsolidierungsdruck bleibt hoch. Derzeit senkt Mahle die indirekten Kosten in Verwaltung und Entwicklung, vor allem in Europa und Nordamerika.

In Deutschland verhandelt das Unternehmen mit der Belegschaft über ein weiteres Sparprogramm und einen Ergänzungstarifvertrag. Bis Ende des Jahres sind betriebsbedingte Kündigungen hierzulande bislang ausgeschlossen. Wie viele Stellen wegfallen, hängt nach Angaben von Franz auch vom Beitrag der Beschäftigten ab.

Besonders hoch bleibt der Druck auf die europäischen Standorte. Franz zufolge schrumpfte der Fahrzeugmarkt in Europa zwischen 2018 und 2024 um ein Viertel. Im vergangenen Jahr schloss Mahle in Europa und Nordamerika sechs Standorte und leitete die Schließung von vier weiteren Werken ein. Westeuropa ist für den Konzern weltweit die teuerste Fertigungsregion. Deshalb will Mahle den Fokus stärker auf Wachstumsmärkte in Asien richten, vor allem auf Indien und China.

Kritik an EU-Verbrenner-Regulierung

Deutliche Kritik äußerte der Mahle-Chef an der EU-Regulierung. Das etwas gelockerte „Verbrenner-Aus“ ab 2035 helfe nicht weiter. Mahle habe seine Konsolidierung außerhalb Europas weitgehend abgeschlossen.

„Bleibt der Vorschlag der EU-Kommission für das europäische Verbrennerverbot in dieser Form bestehen, drohen weitere massive Restrukturierungen, Personalabbau und Werksschließungen“, so Franz. Wenn in Europa kaum noch Verbrennertechnologie nachgefragt werde, lohne sich eine Produktion für andere Märkte wegen hoher Kosten und Zölle nicht.

Nach Angaben des Mahle-Chef verlangt zudem die Industriepolitik in China und den USA von Autozulieferern immer mehr lokale Wertschöpfung. Aus Berlin spüre der Zulieferer inzwischen Rückendeckung in Brüssel. Sogenannte Local-Content-Regeln zum Schutz der europäischen Autoindustrie befürwortet Franz, allerdings nur befristet. Zugleich fordert er mehr Tempo der europäischen Industrie. In Fernost arbeite Mahle im „China-Speed“ und habe für einen führenden E-Auto-Hersteller ein Ölmanagementmodul binnen eines Jahres in Serie umgesetzt.