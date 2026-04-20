Renault verspricht mit „Renative“ günstigere und nachhaltigere Reparaturen

Mit „Renative“ führt Renault eine neue Marke ein, die nachhaltige Reparatur- und Wartungslösungen unter einem Markendach zusammenfasst. Der französische Autokonzern verspricht einen doppelten Vorteil für Kunden: „weniger bezahlen, weniger Umwelt belasten“. Ab diesem Jahr soll Renative schrittweise im deutschen Servicenetz ausgerollt werden und ersetzt die bisher verstreuten Angebote aus der Kreislaufwirtschaft.

Im Mittelpunkt stehen wiederaufbereitete Originalteile, geprüfte und zertifizierte Komponenten für Elektrofahrzeuge sowie Premium-Motoröle aus wiederaufbereiteten Basisölen. „Diese Lösungen sparen nicht nur wertvolle Rohstoffe ein, sondern sind im Durchschnitt bis zu 30 Prozent günstiger als vergleichbare Neuteile – ohne Kompromisse bei Qualität, Sicherheit oder Garantie“, wirbt Renault.

Für viele elektronische Fahrzeugkomponenten könnten Reparaturen anstelle eines Austauschs durchgeführt werden. Das reduziere Materialeinsatz und Abfall und ermögliche bis zu 50 Prozent Ersparnis gegenüber neuen Bauteilen.p

Auch im Bereich der Betriebsstoffe setze man mit Renative neue Maßstäbe, so Renault. Premium-Motoröle aus wiederaufbereiteten Basisölen böten Herstellerqualität, verursachten aber spürbar weniger Emissionen – beim RN17 GTX 5W30Öl etwa 15 Prozent weniger CO₂ Fußabdruck im Vergleich zur bisherigen Zusammensetzung.

„Mit Renative machen wir nachhaltige Mobilität für unsere Kundinnen und Kunden konkret erlebbar: verständlich, wirtschaftlich und ohne Abstriche bei Qualität oder Sicherheit. Weniger zahlen und zugleich Ressourcen schonen; genau diesen Anspruch lösen wir mit Renative unter einem klaren Markendach ein“, sagt Oliver Schieritz, Direktor Kundenservice und Aftersales der Renault Group Deutschland.

„Damit wird Renative zu einem starken Argument für alle Renault Fahrerinnen und Fahrer, die nachhaltige Entscheidungen treffen möchten, ohne dabei auf Wirtschaftlichkeit verzichten zu müssen“, heißt es weiter. „Das Angebot verlängert die Lebensdauer von Fahrzeugen und Komponenten und hilft gleichzeitig dabei, den ökologischen Fußabdruck messbar zu reduzieren. Die Vorteile sind klar: weniger Ressourcenverbrauch, längere Nutzungsdauer – und spürbare Einsparungen im Portemonnaie.“