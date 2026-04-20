Chery will Produktion in Europa ausweiten und prüft lokale Partnerschaften

Chery treibt seine Expansionspläne in Europa voran und setzt dabei auf Partnerschaften mit anderen Autoherstellern, um bestehende Fabriken zu nutzen. Führende Manager des chinesischen Unternehmens sagten laut Reuters bei einer Veranstaltung in Paris, Chery suche nach zusätzlichen Produktionskapazitäten in Europa.

Lionel French Keogh, Chief Commercial Officer für Frankreich, erklärte der Nachrichtenagentur zufolge am Rande der Markteinführung der Marken Omoda und Jaecoo in Frankreich, Chery halte Ausschau nach weiteren Fertigungsmöglichkeiten. Vorstandschef Yin Tongyue sagte, man bevorzuge es, vorhandene Produktionskapazitäten zu nutzen, statt hohe Summen in ein neues Montagewerk zu investieren. Solche Prozesse erforderten Zeit, Engagement und vor allem den Aufbau geeigneter lokaler Partnerschaften. „Ich hoffe wirklich, dass wir in den kommenden Monaten Neuigkeiten mit Ihnen teilen können.“

Zu laufenden Gesprächen äußerte sich Yin nicht näher. Er nannte weder die Hersteller, mit denen Chery verhandelt, noch die Zahl der Länder, die geprüft werden. Frankreich gehört nach seinen Angaben jedoch zu den möglichen Standorten.

Seit dem Start des Verkaufs in Europa im Jahr 2023 hat Chery dort ein starkes Wachstum verzeichnet. Nach Daten der Beratungsfirma Dataforce stiegen die europäischen Verkäufe im vergangenen Jahr nahezu auf das Sechsfache und erreichten 120.147 Fahrzeuge, nach 17.035 im Jahr 2024. Zugleich sind bereits zahlreiche chinesische Marken in Europa gestartet, weitere planen den Verkaufsstart auf dem Kontinent.

Chery, der größte Autoexporteur Chinas, ist in Europa bereits über ein Gemeinschaftsunternehmen mit Ebro präsent. Gemeinsam nutzen die Partner ein ehemaliges Nissan-Montagewerk in Barcelona. Dort soll die Produktion bis 2029 auf 200.000 Einheiten pro Jahr steigen.

Zuletzt kündigte der Konzern außerdem an, seine Marke Lepas in Europa einzuführen. Weltweit legte Cherys Absatz im vergangenen Jahr um knapp sieben Prozent auf 2,8 Millionen Fahrzeuge zu. Märkte außerhalb Chinas kamen dabei auf mehr als 47 Prozent der Verkäufe.