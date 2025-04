Škoda Elroq RS kommt 250-kW-Allradantrieb und 79-kWh-Batterie

Sechs Monate nach der Weltpremiere des neuen Elroq stellt Škoda Auto das Topmodell Elroq RS vor. Neben der höchsten Leistung der Baureihe adaptiert die sportliche Topvariante des elektrischen Kompakt-SUV als erstes Serienmodell komplett die neue Designsprache „Modern Solid“.

Die Elektromotoren – einer an der Vorder-, einer an der Hinterachse – erzielen im Elroq RS eine gemeinsame Systemleistung von 250 kW/340 PS und Allradantrieb. Er beschleunigt in 5,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h und ist damit das Modell im aktuellen Portfolio der Marke mit der stärksten Beschleunigung. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 180 km/h. Die Hochvoltbatterie hat 84-kWh-Brutto-Kapazität (79 kWh netto) und ermöglicht eine Reichweite von über 550 Kilometern im WLTP-Zyklus.

Mit Laderaten von bis zu 185 kW an DC-Schnellladestationen lädt das Akkupaket in rund 26 Minuten von 10 auf 80 Prozent. Via AC-Laden mit 11 kW ist die Batterie in acht Stunden von 0 auf 100 Prozent geladen. Adaptives Fahrwerk DCC und Matrix-LED-Hauptscheinwerfer sind Serie, Leichtmetallfelgen Schwarze Exterieurdetails und bis zu 21 Zoll große Leichtmetallfelgen, die dem RS vorbehalten sind, unterstreichen den dynamischen Auftritt.

Adaptives Fahrwerk DCC und Progressivlenkung sorgten „für exzellente Fahreigenschaften in sämtlichen Situationen“, wirbt der Hersteller. Das Elroq-Topmodell punkte mit umfangreicher Serienausstattung inklusive neuen Matrix-LED-Hauptscheinwerfern und LED-Heckleuchten mit dynamischen Blinkern. Ebenso Serie sei ein elektrisch einstellbarer Fahrersitz mit Massagefunktion. Für den Beifahrersitz bietet Škoda dieses Feature im Rahmen des optionalen Pakets Maxx an.

Zu den typischen RS-Details zählen unter anderem die seitlichen Fensterleisten, Dachreling, Motorhaube sowie der Markenschriftzug an der Heckklappe und die Außenspiegelkappen in glänzendem Schwarz. Zu den markanten RS-exklusiven Kennzeichnen gehören auch die Front- und Heckschürze inklusive des charakteristischen Reflektorstreifens, der über die ganze Rückseite verläuft, und das RS-Emblem an den Frontflügeln.

Die Leichtmetallräder mit Aero-Felgenverkleidung messen bis zu 21 Zoll und sind ebenfalls ausschließlich der RS-Variante vorbehalten. Škoda bietet den Elroq RS in allen Lackierungen der Baureihe an, Mamba-Grün gibt es exklusiv für den RS. „Dunkel getönte Heck- und hintere Seitenscheiben (Sunset) sowie Akustikverglasung vorn erzeugen einen eleganten Look und steigern den Komfort“, so das Unternehmen.

Die Ausstattung „Design Selection RS Lounge“ bestimmt das Interieur des Elroq RS und setzt auf Schwarz. Die Sitzbezüge bestehen aus Microfaser mit Kontrastnähten in Lime-Grün, Dekor in Carbon unterstreicht den sportlichen Auftritt. Das beheizbare Dreispeichen-Sportlenkrad besitzt einen Bezug aus perforiertem Leder. Hier tauchen erneut die Kontrastnähte in Lime-Grün auf und das RS-Emblem ziert das Lenkrad. Beheizbare Sportsitze vorne mit integrierten Kopfstützen sowie Pedalerie im Edelstahl-Optik kommen hinzu. Der Fahrersitz ist elektrisch einstellbar und verfügt serienmäßig sowohl über Massage- als auch Memory-Funktion sowie eine Lendenwirbelsäulenstütze. Die mechanischen Sonnenrollos für die hinteren Seitenfenster sind ebenfalls serienmäßig.

Der Elroq RS besitzt ab Werk ein 5,0 Zoll großes Digital Cockpit und ein Infotainmentdisplay mit 13 Zoll Diagonale sowie das Head-up-Display mit Augmented-Reality-Funktion. RS-spezifische Grafiken sind immer an Bord. Über den Button ,Heizen‘ auf dem Intotainmentbildschirm kann der Fahrer verschiedene Heizungsfunktionen auf einmal aktivieren oder deaktivieren. Der Elroq RS bietet zudem serienmäßig vier USB-C-Schnellladeanschlüsse mit bis zu 45 Watt. Die Phonebox lädt Smartphones kabellos mit bis zu 15 Watt auf und kühlt sie dabei. Das Canton-Soundsystem mit zwölf Lautsprechern erzeugt eine Gesamtleistung von 675 Watt. Der Gepäckraum fasst zwischen 470 und 1.580 Liter und bietet eine elektrische Komfortöffnung.

Mit dem serienmäßigen Adaptiven Fahrwerk DCC und den neu abgestimmten Fahrmodi bietet der Elroq RS mehr Komfort. Den kompakteren Abmessungen entspricht auch die spezielle Abstimmung des Adaptiven Fahrwerks DCC. Die Dämpfer der RS-Version lassen sich über ein größeres Spektrum einstellen und bieten im Individual-Modus bis zu 15 einstellbare Parameter. Passend zur höheren Leistung verbaut Škoda in der RS-Variante leistungsfähigere Bremsen mit Zweikolbensätteln vorn. Die Fahrprofilauswahl Driving Mode Select hat Škoda für den Allradantrieb um einen Traktions-Modus erweitert. Über das Infotainmentmenü lassen sich die externen Fahrgeräusche Sport und Futuristic auswählen.

Serienmäßig besitzt der Elroq RS die jüngste Version des Travel Assist, der die Systeme Adaptiver Abstandsassistent, Adaptiver Spurhalteassistent (Lane Assist +), Stau- und Notfallassistent sowie den Spurwechsel- (Side Assist) und Ausstiegswarner in sich vereint. Zudem nutzt er Online-Schwarmdaten serienmäßig. Das gilt auch für KESSY, mit der Funktion „Open-On-Approach“ werden Türen und Heckklappe entriegelt, sobald der Fahrzeugnutzer mitsamt Schlüssel sich näher als 1,5 Meter am Auto befindet. Umgekehrt verriegelt das „Walk-Away Locking“ den Elroq RS, wenn sich der Nutzer mit dem Schlüssel mehr als 2,5 Meter vom Auto entfernt. Das Navigationssystem liefert in Echtzeit Warnhinweise bei Unfällen, Pannen und rutschiger Fahrbahn in der unmittelbaren Umgebung.

Einen Preis nennt Škoda für den Elroq RS noch nicht. Die bisherige Topversion Elroq 85 ohne Allradantrieb startet bei 48.400 Euro. Der RS dürfte diesen Wert überschreiten.