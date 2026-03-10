ecomento.de

Elektroauto: Alle Modelle & News

KBA: Die Nummer 1 der alternativen Antriebsarten im Februar 2026

in Autoindustrie von | Kommentieren

Skoda_Elroq_RS

Bild: Skoda

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat eine Auswertung zu der Nummer 1 der Segmente und der Nummer 1 der alternativen Antriebsarten im Februar 2026 veröffentlicht.

Im Berichtsmonat wechselte in zwei Segmenten das zulassungsstärkste Modell: Im Segment Mini war der Toyota Aygo das meist zugelassene Modell, bei den Großraum-Vans war es der VW Touran. In den weiteren Segmenten zeigten sich die zulassungsstärksten Modelle des Vormonats.

Screenshot
(Zum Vergrößern anklicken) Bild: KBA

Unter den zulassungsstärksten Modellen nach alternativen Antriebsarten gab es gegenüber dem Vormonat nur einen Modellwechsel: Bei der Antriebsart Gas (insgesamt) konnte der Dacia Sandero die meisten Neuzulassungen im Februar 2026 verzeichnen.

Screenshot
(Zum Vergrößern anklicken) Bild: KBA

Bei den weiteren Antriebsarten zeigten sich die zulassungsstärksten Modelle des Vormonats. Der Skoda Elroq war erneut das meistzugelassene Elektro (BEV) Modell und bei den Plug-in-Hybriden war es der Volvo XC60.

Zulassungsstärkstes Fahrzeug mit der Antriebsart Brennstoffzelle war weiterhin der Hyundai Nexo. Die Antriebsart Hybrid (ohne Plug-in-Hybride) wurde erneut vom VW T-Roc angeführt und auch bei der Antriebsart Voll-Hybrid war der Toyota Yaris wiederholt das zulassungsstärkste Modell. Für die Antriebsart Wasserstoff wurden keine Neuzulassungen registriert.

Auch interessant

Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

Leser-Interaktionen

Ihre Meinung

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht, erforderliche Felder sind markiert *. Bitte beachten Sie unsere Kommentar-Regeln & -Nutzungsbedingungen.Mit dem Absenden Ihres Kommentars bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und akzeptiert haben.

Anzeige