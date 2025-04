VDA-Präsidentin kritisiert US-Zollpaket: „Das ist America alone“

US-Präsident Donald Trump hat ein Zollpaket verkündet, das auch die Europäische Union trifft. Ab dem 5. April soll ein Basiszoll von zehn Prozent auf alle Importe in die Vereinigten Staaten gelten. Zudem kündigte Trump noch höhere Zölle für einige der größten Handelspartner an, die am 9. April wirksam werden sollen.

Für die Europäische Union sollen Zölle in Höhe von 20 Prozent greifen. Die EU bereitet nun Gegenmaßnahmen vor. „Wir finalisieren bereits das erste Maßnahmenpaket als Reaktion auf die Stahlzölle und bereiten nun weitere Maßnahmen vor, um unsere Interessen und Unternehmen zu schützen, falls die Verhandlungen scheitern“, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Sie betonte, dass es noch nicht zu spät für Verhandlungen sei und appellierte an die US-Politik, sich auf Gespräche einzulassen. Ziel müsse es sein, Handelshemmnisse abzubauen statt zu erhöhen.

„Die von US-Präsident Donald Trump heute angekündigten umfangreichen neuen reziproken US-Zölle gegenüber weiten Teilen der Welt, die in den nächsten Tagen schrittweise in Kraft treten sollen, markieren einen fundamentalen handelspolitischen Einschnitt“, sagte die Präsidentin des deutschen Verbands der Automobilindustrie (VDA) Hildegard Müller. „Es ist die Abkehr der USA von der regelbasierten globalen Handelsordnung – und somit die Abkehr von der Grundlage für weltweite Wertschöpfung und entsprechendes Wachstum und Wohlstand in vielen Regionen der Welt. Das ist kein America first, das ist America alone.“

„Dieser Protektionismus wird nur Verlierer produzieren. Vor allem betroffen sind Verbraucherinnen und Verbraucher in den USA, bei denen sich die Auswirkungen der zusätzlichen Zölle über eine steigende Inflation sowie eine geringere Produktauswahl direkt bemerkbar machen werden“, so Müller weiter. „Zölle dieser Art reduzieren zudem den Innovationsdruck für US-Unternehmen und schwächen so mittelfristig deren internationale Wettbewerbsfähigkeit. Die bisherige Zollpolitik des US-Präsidenten ist daher auch in weiten Teilen der US-Industrie auf deutliche Kritik gestoßen.“

Die angekündigten Maßnahmen seien zudem „eine massive Belastung und Herausforderung“ sowohl für die Unternehmen als auch die globalen Lieferketten der Automobilindustrie. Die Folgen der 25 Prozent-Zölle, die ab dem 3. April mindestens auf Pkw, leichte Nutzfahrzeuge und bestimmte Autoteile erhoben werden, seien noch schwer einzuschätzen. Klar sei allerdings schon jetzt, dass diese Entwicklung weltweit negative Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum haben werde. Das werde auch Arbeitsplätze betreffen.

„Die EU kann und muss selbstbewusst agieren“

„Fakt ist, dass gerade die deutsche Automobilindustrie mit ihren über 2.000 Standorten in den USA, in denen rund 138.000 Beschäftigte arbeiten, das beste Beispiel für eine bereits seit Jahrzehnten in den USA vorhandene und mit den US-Wertschöpfungsnetzwerken tief verwobene Produktion vor Ort ist“, unterstrich die VDA-Chefin. „Die EU ist jetzt gefordert, geschlossen und mit entsprechender Stärke aufzutreten – und gleichzeitig weiterhin die Bereitschaft zu Verhandlungen zu signalisieren. Die EU kann und muss dabei selbstbewusst agieren und alle Optionen auf den Tisch legen.“

Aus der aktuellen Situation lassen sich laut der deutschen Lobbyistin auch grundsätzlich notwendige Handlungen für die EU ableiten. Beispielsweise müsse die Geschwindigkeit und Entschlossenheit beim Abschluss von Freihandelsabkommen „massiv erhöht werden“. Mit möglichst vielen Regionen in der Welt müssten hier konkrete Ergebnisse erzielt werden. Die EU müsse jetzt „Verfechter für den freien und fairen globalen Handel“ sein. Deutschlands und Europas Wirtschaft benötigten starke Allianzen und belastbare Netzwerke.

Müller abschließend: „Die EU hat jetzt die Chance, sich als verlässlicher Partner zu positionieren. Wir erwarten daher von der Europäischen Kommission und den Mitgliedsstaaten Pragmatismus bei den Verhandlungen um Freihandelsabkommen. Es braucht hier auch eine entsprechende Führungsrolle einer neuen deutschen Bundesregierung. Die Ankündigungen des US-Präsidenten erhöhen gleichzeitig nochmals den Druck auf die Politik in Berlin und Brüssel, alles zu tun, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Standortes wiederherzustellen. Für die Koalitionsverhandlungen bedeutet dies, das umfangreiche Reformen – u.a. mit Blick auf die Energiepreise, Steuern und Abgaben und Bürokratieabbau – notwendig sind.“