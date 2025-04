McLaren und Forseven: Araber wollen neues Luxus-Autoangebot etablieren

Der Supersportwagenbauer McLaren Automotive fusioniert mit dem Start-up Forseven. Die dahinter steckenden Investoren wollen das Modellportfolio von McLaren deutlich ausbauen und ein neues, führendes Luxus-Autoangebot schaffen.

Der Schritt soll die Zukunft von McLaren sichern und bringt das Kapital, die Technologie und die Ressourcen, um in neue Bereiche vorzustoßen. Der Fusionspartner Forseven ist ein britisches Start-up, das ein Team von laut Autocar über 700 Fachleuten aus der Branche zusammengestellt hat, darunter namhafte Designer, Ingenieure und Führungskräfte rivalisierender britischer Autofirmen. Das Ziel sei zunächst gewesen, eine Reihe von Luxusmodellen unter einer neuen Marke einzuführen.

„Die aufregendste britische Automobilgeschichte seit Jahrzehnten“

Das gemeinsame Bindeglied zwischen McLaren und Forseven ist die von der Regierung Abu Dhabis unterstützte Investmentgesellschaft CYVN Holdings. Sie hat einen Zusammenschluss unter dem Namen McLaren Automotive ermöglicht, sodass die bei Forseven in der Entwicklung befindlichen Modelle unter der etablierten Marke McLaren auf den Markt kommen können. Für Forseven ist das eine Abkürzung in den Markt, während McLaren seine Wettbewerbsfähigkeit mit Marken wie Ferrari, Lamborghini, Aston Martin und Bentley verbessern will.

Das neue fusionierte Unternehmen, McLaren Group Holdings, wird von Forseven-CEO Nick Collins geführt. Dieser sagte im Interview mit Autocar, dass „wir dabei sind, die aufregendste britische Automobilgeschichte seit Jahrzehnten zu schreiben“. Collins war zuvor leitender Ingenieur bei Ford und zuletzt bei JLR (Jaguar Land Rover).

Vor dem McLaren-Deal wollte man mit einer eigenen Marke auf den Markt kommen, an der noch gearbeitet wurde. Forseven sei „nur ein Holding-Name, und wir haben in einem unglaublichen Tempo aufgebaut“, so Collins, der im Januar letzten Jahres die Rolle des CEO übernahm. Nun wird er die Teams und Arbeit von Forseven mit McLaren kombinieren. Konkretes zu den Plänen will der CEO später in diesem Jahr mitteilen. Er verriet Autocar schon, dass eine Reihe von Fahrzeugen im Luxussegment zu höheren Preisen in Arbeit seien.

„Die Zukunft des Antriebs sind mehrere Antriebe“

Unter den in Entwicklung befindlichen Modellen sollen sich Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor und Elektroantrieb befinden. Collins: „Die Zukunft des Antriebs sind mehrere Antriebe. Je luxuriöser das Fahrzeug wird, desto besser ist der Elektroantrieb, weil er leiser und feiner ist. Er wird also eine Rolle spielen.“ Und weiter: „Wir glauben wirklich, dass man in bestimmten Segmenten ein brillantes Elektroauto bauen kann, aber durch die Art und Weise, wie sich die Welt in verschiedenen Teilen der Welt in unterschiedlichem Tempo verändert, werden wir verschiedene Antriebstechnologien haben, die es uns ermöglichen, auf die richtige Weise zu wachsen.“

Eine weitere Investition von CYVN ist der chinesische Elektroautobauer Nio. Collins erklärte, dass zwischen Forseven und Nio eine Technologielizenz bestehe, „die wir in die Autos integriert haben“. Es handele sich um spezifische „Technologie-Bausteine“, nicht um eine Architektur, auf der die Autos basieren. „Wir werden sie auf eine ganz besondere Art und Weise einsetzen, die speziell auf unsere Ziele zugeschnitten ist; sehen Sie sie als Beschleuniger für unsere Arbeit“, so der Manager zur Nio-Technik.

CYVN hat auch Gordon Murray Technologies erworben, was die Rechte für den Herstellungsprozess „iStream“ beinhaltet. Dieses Verfahren ist laut Autocar kostengünstiger und ermöglicht ein geringeres Fahrzeuggewicht. Collins versprach gegenüber dem Autoportal Spitzentechnologie für die neuen McLarens. Der CEO sieht das Potential, die neue Firma „zu einem der besten, wenn nicht sogar zum besten Automobilunternehmen der Welt“ zu machen. Das könne sehr lange dauern, es gebe aber einen langfristigen Horizont für ein nachhaltig profitables Unternehmen, „das in der ganzen Welt bewundert wird“.