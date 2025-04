Renault 5 Turbo 3E reservierbar, Einführungspreis ab 155.000 Euro

Der neue Renault 5 Turbo 3E ist jetzt reservierbar. Die vollelektrische Neuauflage des Renault 5 Turbo und Turbo 2 aus den 1980er-Jahren wird zu einem „voraussichtlichen“ Einführungspreis ab 155.000 Euro angeboten.

Das Mini-Supercar ist weltweit auf 1.980 nummerierte Exemplare limitiert und kann über ein spezielles Reservierungssystem bestellt werden. Die Individualisierungsphase des Modells ist für 2026 geplant, die ersten Auslieferungen sollen im Jahr darauf starten. Das Fahrzeug wird in Europa (einschließlich Großbritannien), im Nahen Osten, in Japan und in Australien zum Verkauf angeboten.

Um eines der 1.980 nummerierten Exemplare zu reservieren, füllen die Kunden auf der Renault-Webseite in ihrem Land das entsprechende Formular aus und wählen einen Händler aus. Dieser setzt sich anschließend mit ihnen in Verbindung, um einen Termin im Ausstellungsraum zu vereinbaren. Dort unterschreiben sie ein Reservierungsformular und leisten eine Reservierungsgebühr von 50.000 Euro. Sie haben dann Vorrang, wenn der Renault 5 Turbo 3E zum Kauf angeboten wird. Optional gegen Aufpreis lässt sich die Nummer des künftigen Fahrzeugs wählen.

Im Jahr 2026 werden die Kunden von ihrem Händler kontaktiert und um ihre Wünsche zur Personalisierung des Fahrzeugs gebeten. Sie sind dann die ersten, die den Renault 5 Turbo 3E bestellen können, sobald er verfügbar ist. Als Lackierung stehen historische Farben des Renault 5 Turbo und des Turbo 2 wie das Rouge Grenade der Serienmodelle oder die schwarz-gelb-weiße Rennlackierung des Renault 5 Turbo, der 1982 die Rallye Tour de Corse gewann, zur Wahl. Zudem werden moderne Lackierungen angeboten.

Darüber hinaus gibt es eine Auswahl an Personalisierungsmöglichkeiten, die von der Außen- bis zur Innenausstattung (Sitze, Armaturenbrett, Türverkleidungen, Mittelkonsole usw.) reichen. In Abstimmung mit den Renault-Designern können Kunden Varianten nach eigenem Wunsch zusammenstellen, um ihr eigenes Fahrzeug zu kreieren.

In der ersten Jahreshälfte 2027 sollen die Kunden schließlich die endgültige Konfiguration vornehmen und ihr Fahrzeug beim Händler bestellen können. Der für die Reservierung gezahlte Betrag wird von dem zu zahlenden Gesamtbetrag abgezogen. Die ersten konfigurierten und bestellten Fahrzeuge sollen vorbehaltlich der Homologation im Laufe des Jahres 2027 ausgeliefert werden.

„Wir sind stolz darauf, dass es uns gelungen ist, sowohl unsere Händler als auch die ersten Kundinnen und Kunden in den Vorfinanzierungsprozess des Renault 5 Turbo 3E einzubeziehen“, so Ivan Segal, Global Sales and Operations Director der Marke Renault. „Zu diesem Zweck haben wir ein innovatives Reservierungssystem eingeführt, das diesem außergewöhnlichen Fahrzeug und wichtigem Imageträger für die Marke Renault gerecht wird. Einerseits ermöglichen wir den Kundinnen und Kunden damit, sich ab heute eine vorrangige Reservierung zu sichern. Andererseits hilft es uns, die Entwicklung des Renault 5 Turbo 3E abzuschließen und die ersten Exemplare im Jahr 2027 auf den Markt zu bringen. Ohne diesen völlig neuen Prozess, der die Innovationsfähigkeit der Renault Group bei der Vermarktung außergewöhnlicher Projekte unter Beweis stellt, hätte der Renault 5 Turbo 3E nicht realisiert werden können.“

Radnabenmotoren & 800-Volt-Architektur

Der Renault 5 Turbo 3E basiert auf einer maßgeschneiderten Aluminiumplattform und besitzt Abmessungen von 4,08 Metern Länge, 2,03 Metern Breite und 1,38 Metern Höhe. Damit ist er so lang wie ein Stadtauto und so breit wie ein Supersportwagen. Dies in Kombination mit den „herausragenden“ Fahrleistungen macht ihn laut den Entwicklern zum ersten „Mini-Supercar“ überhaupt.

Die beiden Radnabenmotoren an der Hinterachse produzieren zusammen 397 kW/540 PS und ein Drehmoment von 4.800 Nm, das noch schneller zur Verfügung steht als bei einem herkömmlichen Elektromotor. Dank seiner Carbon-Struktur wiegt der Stromer weniger als 1.450 Kilogramm und sprintet in unter 3,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die 800-Volt-Architektur ermöglicht besonders schnelles Laden: Bei einer Gleichstrom-Ladeleistung von 350 kW wird die 70-kWh-Batterie in 15 Minuten von 15 auf 80 Prozent gefüllt. Die kombinierte WLTP-Reichweite soll über 400 Kilometer betragen.

Der Renault 5 Turbo 3E ist das leistungsstärkste Straßenfahrzeug, das die Renault Group je gebaut hat. Er wurde von der Sportwagentochter Alpine entwickelt und wird im Alpine Werk Jean Rédélé in Dieppe montiert.